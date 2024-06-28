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藝文
世界副刊
一滴之雨
許悔之（散文詩）
2024-06-28 02:01 ET
得知百千世界一滴之雨，從無始劫來的間隙，心念的間隙，滴流下去。
（辛丑年春天，取圓覺經之一句，織句成詩。）
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如鷹展翅
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一滴緩解紅眼 醫：恐掩蓋潛在疾病
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