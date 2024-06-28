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總統大選首辯 CNN民調：2/3選民認為川普獲勝

短評／拜登的辯論豪賭輸了 上半場「結結巴巴」像酷刑

一滴之雨

許悔之（散文詩）

得知百千世界一滴之雨，從無始劫來的間隙，心念的間隙，滴流下去。

（辛丑年春天，取圓覺經之一句，織句成詩。）

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