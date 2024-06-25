自七年前退休 後，我有了大把時間四處溜達、拍照，每天回顧當天拍的照片，自得其樂一番。後來我開始用社交媒體Instagram把每天拍的照片放上去，再配上自己隨手寫的小詩，作為個人的回憶紀念館，也以此盡量防止自己的頭腦老朽；同時又可以看到世界各個角落的生活及美景，增加我的視野，真是生活中的一大樂趣。

最初我不敢跟網上的陌生人互動，深怕「敵暗我明」，招來不法之徒。然而，總有一些熱心的人會在我的照片下留言按讚，我就去看看他們發的照片，也都是愛好山水之人，各種年齡、各個國家的人都有。漸漸地，我跟幾位志同道合的陌生人就互相「追蹤」，彼此按讚、加油打氣。發現有些網友也住在我家附近，因為他們留言說曾現場看過我照片中的景觀，讓我感覺溫暖互動的可貴，不是單單個人自說自話、孤芳自賞罷了。

我常到家附近的植物園 散步拍照，有次接到植物園版主的按讚留言，還私訊我，鼓勵我參加植物園舉辦的攝影比賽，以園中景觀為題。我受寵若驚，趕緊千挑百選地寄上兩張照片參賽，未料竟僥幸得了第一。她又問我能否每周做義工，幫忙打電話、裝信封之類的工作，我自然也二話不說地開始幫忙，幾年下來，依舊樂此不疲。

有一位網友是住在馬爾他的英國男子，他跟朋友兩人在當地開餐館。因為終日做體力活，常常腰痠背痛，他們就開始在自宅種一些藥用大麻，只給自己服用。不料沒多久就被警方逮捕，鋃鐺入獄，判刑十年。他的朋友不久便在獄中因病過世。他的妻小也不得不返回英國，焦急等待著他出獄。他藉著寫詩，打發獄中枯燥漫長的歲月。他每天的短詩吸引著我，他雖然身陷囹圄，但對家人及生命的熱愛及深思，給廣大網海中雖有身體自由但卻常陷精神桎梏的人很好的提醒。

我很好奇，他在獄中怎麼還能用電腦？於是私下留言問他。很快地接到回覆，原來是他的父母在英國幫他繼續經營這個IG帳號，每天他在電話中念他寫的短詩給父母聽，父母就配張圖片，把他的短詩po上網。父母愛子心切，真是讓人深深感動。他刑滿出獄後，回到英國，還出版了一本自傳。不久之後，馬爾他政府就把種植醫用大麻合法化 了。人生的際遇真難逆料啊！不過，他若不是在獄中多年，恐怕我們也讀不到他寫的刻骨銘心的詩了。

去年春夏之際，我忙著許多雜事，有三個月沒有po照片在IG上。有個並不常互動的網友竟然留言給我，親切地問道：「你還好嗎？好久沒看到你拍的照片了。」我嚇了一跳，不過也深受感動。網海深邃無涯，每天多少人在其中浮浮沉沉，竟然還有人注意到我這個小角落的動態。於是我又開始勤奮地po照片，讓自己的回憶紀念館繼續加添收藏，同時也跟網友分享對大自然的敬畏以及對生命的熱愛。誰知道我在這汪洋大海中投下的一塊小石子，引起的漣漪會傳到多遠。（寄自紐約）