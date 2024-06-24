晚飯後，天剛黑，西邊天空還映著橘紅霞光。我喜歡繞著離我家不遠的羅斯小學慢跑，四邊路程加起來差不多一英里，我跑三圈。這所小學兩面朝向居民區，另兩面臨街。一條街的對面有日本 百貨店大創（Daiso），另一條街上有沃爾格林商店（Walgreens）。有一次當我跑到沃爾格林附近時，一個拳頭突然從後面猛擊我的背部，接著一輛自行車從我身邊飛過，騎在車上的是一個非裔 壯漢。這突然的一拳砸得凶猛，我疼得嗷嗷叫，等我回過神，歹徒已騎遠，我只能對著他的背影大罵。自從這次事故後，我再不敢傍晚在街上跑步，改為在居民區跑。

一天，晚上八點多，女兒讓我陪她去大創百貨店，因為她的學校作業需要一些材料。我說：「好的，我開車帶你去。」女兒說：「這麼近，我們步行去吧。我學習累了，正好散散步。」我想起那次事故，便說：「現在天黑了，外面不安全。」可執拗的女兒堅持要步行，說：「如果你害怕，我就自己去。」我當然選擇陪她去，如果面臨危險，兩個人總比一個人強。

當時天全黑了，路燈蒼白，四周靜悄悄，路上沒有一個行人，偶爾有輛汽車開過。我們沿羅斯小學走過兩條居民區的小道，來到臨街大道，我的神經緊張起來，睜大眼睛像貓頭鷹一樣審視周圍動靜。穿過馬路，推開大創百貨店的玻璃門，走進燈光明亮的店內，我才如釋重負，「危險」的任務已完成一半，下一半是原路返回。女兒驕傲地說：「媽，我說沒事吧。路上一個人都沒有，危險在哪裡呢？」

女兒不慌不忙地從一個貨架走到另一個貨架尋找她需要的物件。我儘量控制自己的嘮叨，卻在心裡催促她快快找，我們早點回家，否則天就更黑了。

女兒找了一圈，沒找到她要的東西。她說：「我們去沃爾格林看看。」我們重回小學臨街大道，遠遠地我看見離沃爾格林商店不遠的路燈下站著一個人，我的神經立即又緊張起來，閃過腦海的第一個念頭就是撒腿往回跑，但想到如果這麼做未免有點荒唐，女兒會嘲笑我一輩子的。為了保持為母的尊嚴，我故作鎮定地和女兒繼續向前走。當與那人愈近，我的擔憂愈強，我擔心那人不正常，甚至是個歹徒，我的心砰砰地跳，恨不得拿起路邊的一塊石頭以防萬一。我看看女兒，她不急不慢地走著，像沒看見那人一樣。我們與那人只隔幾步之遙了，我緊張地握緊拳頭。等我們與他擦肩而過時，他果然舉起了雙手，我正準備出拳，只見他雙手抱住自己的頭。路燈下，我清清楚楚地看見他慌張膽怯的眼神，他不斷說著：「Don't hurt me. Don't hurt me.（不要傷害我，不要傷害我）。」原來他以為我們是歹徒。

我和女兒沒有搭理他，徑直走進了沃爾格林商店。女兒買到了她需要的材料。

餘下的路，一個右轉彎就到居民區了，我提著的心終於放下，噓了一口氣。這時細細回想剛才那一幕，我問女兒：「那人那麼高大，真的以為我們兩個瘦小的亞洲人會傷害他嗎？」女兒說：「沒有，那人是在和我們開玩笑。」我說：「他不是開玩笑，他的眼神顯露他很害怕。」女兒說：「他明明嘴角上揚在笑。」同樣的經歷，我們母女倆的認知卻完全不同，這讓我很驚訝，難道這就是所謂的代溝？

打開家門時，女兒笑著說：「膽小鬼媽媽！我們不是平安回家了嗎？」我說：「這只是幸運。」（寄自加州 ）