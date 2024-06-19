北國夏天人們喜歡到湖邊消暑。（圖片提供∕冰荷）

北國的夏天就一個字：忙。

花兒忙著鬥豔，植物忙著生長，蜜蜂忙著飛舞，動物忙著捕獵，而人們則忙著把一年要幹的事在這兩三個月裡完成。

北國夏天最顯著的標誌就是露台的出現，不管是咖啡 館、酒吧、餐館，都在門外用鐵柵欄圍出一塊空地，放上桌子椅子，支起遮陽傘，在柵欄上綁上長滿鮮花的花盆，在門口兩側吊起鮮花籃，弄一個賞心悅目的地方讓大家在外面享受夏日的時光。不管店裡的空調開得多大、外面有多熱，大家都喜歡在陽傘下，來一杯冰啤，和兩三個好友暢飲。冬天裡空曠的街道現在是人氣滿滿。

夏日的到來也意味著農貿市場的回歸。大的市場天天開放，小的只有周六。附近的農場就把當地產的西紅柿、黃瓜、柿子椒、蔥、水果，放在籃子裡、方盒內，密密麻麻地擺滿了架子。在充滿五顏六色的市場裡，那濃濃的蔬果香味和青翠欲滴的色彩，總會讓人抱上大大小小的袋子滿載而歸。有的市場還有新鮮的麪包、點心、自製的醃菜、手工藝品。

夏天的另外一個標誌就是各式各樣眾多的節日與慶典。一年一度的爵士樂 節、布魯斯音樂節、室內樂節，按部就班地展開；戲劇節、動畫節、燒烤節、街頭藝人節、煙火節也紛紛登場。伴隨著龍舟賽、排球賽和各個族裔的慶祝活動，北國的夏天熱鬧非凡。

音樂節大多在公園裡舉行，屆時白色大棚斜拉起來了，下面的舞台架好，各式小吃攤位也各就各位。音樂節通常有十幾天，平時是晚上演出，周末還有日場。喜歡此類音樂的人們就可以買個通票，每場不落地聽個盡興。每到知名的樂團表演時，附近的車位早就被塞滿，路上到處是拿著各式椅子的觀眾浩浩蕩蕩向會場進軍。驗票入場後，大家就在草地上找個空地放下椅子，聊天的、吃零食的、喝咖啡的，人聲鼎沸。夜幕初降，天空裡湧動著夏日的溫熱，就等舞台上響亮的一聲：「各位好！」就此拉開序幕。

但在眾多的節日中，最吸引人的是加拿大 的國慶。七月一日，在夏天最高峰的日子。政府部門、商業大廈、甚至各家各戶都懸掛起加拿大的國旗，在瓦藍的天空下是耀眼的紅與白。各種慶祝活動目不暇接，音樂廳有免費的音樂會，所有博物館免費開放，各個公園裡有各種活動，在國會山有從全國各地招來的專業演員表演，晚上還有煙火表演。但最吸引人的不是這些活動，而是自發加入活動的人們。大家都不約而同穿上紅白兩色的服裝，紅T恤加白褲子，紅裙子配白鞋，小夥子乾脆就披上加拿大國旗，戴上楓葉圖樣的帽子。各式各樣紅白相間的服飾，創意無限。平時低調的加拿大人此刻把愛國情懷盡情釋放。

但對渥太華人來說，國慶就是和朋友在後院燒烤的日子。各種時令的新鮮蔬菜已紛紛上市，在超市買牛排、三文魚、雞腿、肉腸、串串，撒上調料，拌上料汁，放在龐大的烤爐裡滋滋作響。三五好友，趿著拖鞋，穿件T恤和短褲，坐在院子裡的藤椅上，喝著啤酒、水果混合飲料，從開胃菜起，沙拉拼盤、冷盤、奶酪、橄欖等先墊肚子。然後是烤得焦黑的柿子椒、油漬漬的火腿腸、滴血的牛排、脆皮的雞大腿、焦香的排骨、蒜香麪包、新煮的玉米，只要你有胃口，都可以收入盤中。在大樹下的長桌旁，大家一通胡吃海聊，杯盞交錯，笑語盈盈。一眼望去，一片濃蔭和盛開的鮮花，良辰美景，此時盡歡須進酒，好不愜意。

夏天的到來也意味著一年的建造期開始。橘紅色的標誌到處指著繞路的箭頭，轟隆隆的機器也開始馬不停蹄地工作。左鄰右舍也開始對自己的房子進行修理，叮叮噹噹的捶打聲，機器鑽孔的聲音，此起彼伏。有時間和精力的可以自己裝修，既可以省錢，也非常有成就感。

北國人對假期有著宗教般的虔誠，夏天就是假期的同義詞。孩子們放暑假，大人也放假。五月份就開始讓大家把度假的時間填寫在專門的日曆上。這樣方便老闆規畫假期，早申請就可以早批。不管官職大小，夏天休假是天經地義。因為只有休息好了，才可以做好以後的工作。

北國的夏天熱起來可以到三十多度，沒有比這個時候去湖邊消暑更好的了。加國的湖泊星羅棋布，到處是青翠環繞。閒置了一冬的小木屋被主人收拾好，除灰撣塵，炊煙裊裊。熱的時候就一個猛子扎進水裡，讓清涼的湖水沖掉酷暑的燠熱。興致一來，可以划著獨木舟到更遠處尋覓。喜歡釣魚的，拿上魚竿和魚餌，上船耐心地垂釣。之後再雙手捧著大魚來張照片，那是夏天最美好的紀念。

各個國家公園和省立公園也門戶大開，想租到好的露營地，需要提前幾個月預訂。露營地的網站裡給每個營位標了號碼，上了照片，還有長寬的尺寸、私密性的評級、有無陽光等等。經常露營的人知道哪個位子是最好的，早早定了，晚了只剩靠近廁所的位子空著。公園還有各種徒步路線，從易到難，每個人可以根據自己的能力量力而行。或是花上幾塊錢租一個獨木舟或皮划艇，在湖上泛舟。更多的遊客就躺在湖邊的沙灘上，支上陽傘或遮陽帳篷，在裡面看書或閉目養神。孩子們則拿著塑料桶和鏟子在沙灘上建造古堡。不管天氣多熱，湖水都是冰冷的，慢慢進入水中，讓下半身習慣了溫度，再一咬牙扎進水裡。然後轉身浮在水裡，看湛藍的天空、漂浮的雲朵和岸上鬱鬱蔥蔥的樹木，偶爾也可看到鳥兒飛過。

帶了一天的陽光和疲憊，回到營地準備晚餐。把爐子架上，拿著水桶到附近的水籠頭打水，然後開始熱火朝天地做飯。這時也是蚊蟲最凶猛的時候，人們鑽到高大的紗帳裡，躲避嗜血的蚊子，慢慢品嘗晚飯。透過紗帳，四周是一片鬱鬱蔥蔥，平時吃的飯這時因浸染了清新的空氣而分外香甜。吃罷晚飯，去湖邊散步。這時的湖水靜謐，水波不驚，如一面巨大的鏡子倒影著四周的山。白天熙攘的人們已不見蹤影，只有沙灘上凌亂的足印和四周漸漸暗下來的天光。

但篝火還是要點的，白天在營地買的木柴，用斧頭劈成小木條，然後搭起來。火燃旺了，就可以在篝火邊坐在軟布的摺疊椅裡發呆，看木頭劈劈啪啪，火焰在微風中跳躍，此時話語是多餘的。等夜色濃重，木柴只剩下黑炭和暗紅，便回到帳篷裡，打開手電，看書或打牌。