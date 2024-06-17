我自小即喜結友伴，但隨時光流逝，社會巨變，昔日友伴大多失聯。如今的互聯網，可使萬物相連，輕輕一點，即可結識無數網友，聊可彌補友伴流失之憾。

其中有一網友格外讓我鍾情，此人網名「雪泥鴻跡」。第一次接觸他的文字就頗感興趣。那是他讀撒母耳．烏爾曼的短文〈年輕〉後的一篇讀後感。他引原文道：「年輕不是年歲，而是心境」、「年歲有加並非垂老；理想丟棄，方墮暮年」，「接受天上人間美好，就可青春永駐，風華常在」。真是明心見智的文字，令人心胸豁然。我因年入老邁，常有遲暮之嘆。看到這篇讀後感，讓我精神為之一振。讀後我即回應「雪泥鴻跡」，給以點讚。

此後見到雪泥鴻跡的博文，我都不肯放過。他一篇談孤獨的博文，說孤獨是全世界流行的一種傳染病，日本因為老人的孤獨死和自殺問題，仿效英國設立「孤獨事務大臣」及「孤獨對策擔當室」，表明其問題的嚴重。但他認為關鍵卻在兩個方面，一是國家社會和家庭對老年人要予以應有的關愛和溫暖；二是就老人個體來說，要積極充實自我；自殺或抑鬱的老人，多是精神空虛，因此老年人更需要學習，活到老學到老，不斷豐富自已，以精神力量支撐起自己的心靈。互聯網正給了我們學習的好條件，一鍵之下，世界萬物瞬間即來到面前，何有孤獨？網友雪泥鴻跡的這些知性言語，正說到我的心裡。我立即對他予以讚賞，他亦立即回話表示謝意。

後來他在網上見到我的文字，也必定閱讀，也給我以點讚。如此一來一往，彼此在網路上不停地交流。我與雪泥鴻跡可謂三觀一致，志趣相投。他雖是從未謀面的陌生人，但從他的文字卻能感受到他真實的思想和感情，所以對我而言，他又是熟悉的陌生人。

兩年前的一天，我的電子郵箱裡突然發現雪泥鴻跡的一封來信，信中並直呼出我的本名，使我大感意外。原來，他在《世界日報 》藝文網上，看到我以虹化玉網名寫的那篇〈我心中的橄欖樹〉文章，該文中提到讀高中時，我在校刊上幾首〈海潮〉小詩被批判的往事。他說：「你當時名揚全校，誰人不知？」他作為我的同班且最要好的同學，記憶更為深刻，他還在校刊上寫文為我鳴過不平。

想不到這個神交已久的網友雪泥鴻跡，竟是我的高中同班同學！在分別半個多世紀後突然現身，恍如夢中。是網路之神使我們在半個世紀後巧遇邂逅，久別重逢。

我們立刻互報了彼此的電話號碼和微信 。接下來就是說不完的話，傾吐不完的半個多世紀積壓在心裡的話語。

他與我先後來到美國和加拿大 的女兒處生活，其實相距很近，但彼此就是不知不聞，正所謂「海外存知己，比鄰若天涯」。若不是得惠於網路，或許我們今生到死亦難得一見。

我們現在是學友加網友，享受著雙份友情的快樂。

雖然我們都有彼此手機微信帳號，但是我們都更願意在網上交流，現在我們比以往的交流更頻密也更豐富，除了分享彼此的博文，更多地是以電子郵件對話，歷史、文學、科技、哲學、時政，上下古今，無所不談。或傳送最新資訊，或提供新知卓見，並相互慰藉勉勵，溫暖心靈。網聊內容豐富多彩，難以盡述。喜有學友加網友的陪伴，每一天都得以豐富我的晚年人生。（寄自加拿大）