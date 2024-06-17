陰陽——生之哲學（上）

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道家的博雜：「巫醫藝」一體

儒釋道中，道家比重常被輕忽。但論對中國生命的滲透性，道家影響卻是最廣。

三家中，儒家角色明晰，它標舉的是「家國天下」文化體中的一種應然。

佛家角色也很明晰，儘管中國佛教非常人間性，但讓尋常人所求得遂的力量原來自「彼岸」。即便是聖凡打成一片的禪家，修行也就為了「了生死」。

道家不然。

先秦的道家原是一種自然哲思，老子的無為、莊子的逍遙，本質都極清晰，漢之後則形成一個龐雜的系統，只要不屬於儒釋兩家的基本都歸於道家。

在此，老莊的自然哲思，主要影響著知識分子；由老莊及早期修仙思想合成的道家修行，影響的雖是極少數的修真人士，但神仙信仰卻因它而更為堅固；一般人接觸的，則是帶著鬼神招感色彩，與民俗宗教密切相接的道教符籙、祓禳系統，舉凡祈福去災、招財除煞，乃至種種生命儀禮，都少不了它。而其他非儒家範疇的世間法，如縱橫家、兵家、陰陽家等，後世也被納入道家中。

就此，可以說，先民時「巫、醫、藝」尚未分家的方士系統，就在道家中給延續了下來。

「巫醫藝」一體，談神人之間，凡事既是神人間感應的結果，所涉乃無所不包。但所涉雖廣，每一塊面又各有專精，所以皆歸道家，則因背後有共同的基本觀念連結著。

相生相剋的陰陽觀

這基本觀念，就是「陰陽」。

陰陽是性質相對乃至於相反的兩邊，它可以是物理的正負、心理的剛柔、風水的向背。舉凡現象世界裡的任何事都內含相對的兩邊，如何處理這兩邊，就反映了當事者智慧的切入、價值的設定乃至於超越的有無。

談兩邊，西方一神教中，正邪截然，人必須去邪就正。

同樣去邪就正，儒家則要人行中庸之道。中庸，是「中不偏，庸不易」，有其內在的「中正」、外應的「中和」，與應於變的「時中」。

佛家則舉「中道」。中道是「不一不異，不來不去，不生不滅，不斷不續」，指的更在「不落兩端」。而將此不落兩端推至極致的是禪，禪家以無有框架，而使得萬境。

相較於一神的正邪兩分、儒家的不偏不易、佛家的不落兩端，道家則強調陰陽，《老子》所謂「萬物負陰而抱陽」；莊子更直指「天地者，形之大者也；陰陽者，氣之大者也」，「氣」，先於天地而生，他有一段話談此陰陽之用：「至陰肅肅，至陽赫赫；肅肅出乎天，赫赫出乎地；兩者交通成和而物生焉，或為之紀而莫見其形。消息滿虛，一晦一明，日改月化，日有所為，而莫見其功。生有所乎萌，死有所乎歸，始終相反乎無端而莫知乎其所窮。非是也，且孰為之宗！」以陰陽之大，滋生萬物，是推動萬物消長滿虛的力量。

強調陰陽，是認知到宇宙萬象「孤陰不生，獨陽不長」，永遠並存著這兩種力量。且不只並存，它們還相互為用，陰中又陽、陽中有陰，就如太極圖所示，陰極則陽生，陽極則陰長。

這樣的力量相生相剋，既對立，又彼此相倚而在。用之得當，固滋養萬物，如果不調，則天下大亂：「木與木相摩則然，金與火相守則流。陰陽錯行，則天地大絯，於是乎有雷有霆，水中有火，乃焚大槐。」

正因相生相剋，宇宙才變化無窮，識得此變化之道，就能如魚游於水而自得，就能在變中永遠得其勢。道家陰陽談的是這萬事萬物的變化之道。上至治理天下，下至家宅安基，都應依此陰陽之道而行。

《易》始於乾而終於未濟

談陰陽，根柢經典是早於老莊的《易經》。它以陰爻與陽爻為基礎，排列組合而成六十四卦，是先人將萬象的變化之道作理論及實用的總結。

「一陰一陽之謂道」，「易有太極，始生兩儀。兩儀生四象，四象生八卦」，從兩儀，此陰爻與陽爻作三層的排列組合就成八卦，這八卦分別對應「天、地、水、火、雷、風、山、澤」，所謂「天地定位，山澤通氣，雷風相薄，水火不相射」，正是陰陽兩種力量作用於不同自然現象下的歸納。而將八卦上下相重組合，就成六十四卦，其變化更就指涉萬物。所謂「易始於乾而終於未濟」，未濟是指事復始，有生生之義。它直示造化之理，無往不復；人事之變，終而復始。根柢地即在說明：除觀照變化外，再無其他。善用者則能於此得其生機，成就諸事。

陰陽既是宇宙之道，「解易」原兼備體用，但尋常事用上，則更具體求諸易卦。不僅百姓，知識分子一樣問卦，這種全民信仰，使「八卦圖」成為後世中國常見的家居掛物。

五行

戰國時代，另有陰陽家舉「五德」之說，提出王朝更迭與「五行」生剋循環間的連結。

「五行」指木、火、土、金、水，它是對宇宙萬事萬物五種不同屬性的抽象概括。陰陽家以為天道正如此循環，在此，相生相剋的味道更較陰陽之說為顯。而其生剋關係則為：

相生之序是：木生火，火生土，土生金，金生水，水生木。

相剋之序是：木剋土，土剋水，水剋火，火剋金，金剋木。

五行以「比相生、間相勝」的原則形成生剋模式，「比相生、間相勝」意指其間相鄰的「兩行」乃相生，間格「一行」的「兩行」乃相剋，每兩組間總會存在著「相生」與「相剋」的關係，就以此看萬物間的消長。

「五德」之說有濃烈的天道循環意味，後世更用於生活諸事。例如：以之配「屬天」的木火金土水「五星」；「屬地」的東南中西北「五方」；以及「屬人」的肝心脾肺腎「五臟」、仁禮信義智「五常」等。

如此以天地人之交感來解釋萬事萬物，延伸所及，也就有五色、五味、五志、五化等等的羅列，幾乎無所不包。常民生活中入宅取名、吉凶改運、婚嫁配對、去病服藥等，更就求諸五行。正所謂「陽變陰合而生水火木金土，五氣順布，四時行焉」，談生剋變化，後世乃直接以「陰陽五行」概稱。

諸子的相生觀

道家、陰陽家外，陰陽觀實則沁於先秦諸家。

縱橫家與兵家都聚焦在談對立面的消長，是典型陰陽五行的應用之術。

法家的《管子》強調刑德政令必須與四時變化相合，是一種陰陽五行思想下的政教觀，「罷黜百家，獨尊儒術」的董仲舒更就此建構了「天人相應」的政治思想。

當然，將陰陽徹底鋪衍的，還是道家，莊子的陰陽觀自他的「氣論」而出，是從根柢處來談陰陽的。這陰陽氣論與先後期的方士「道術」結合，更直接影響了中國的「身體觀」與「命運觀」。（上）