黎東方：二戰期間美國給了我們什麼？（下）

黎東方於光緒三十三年（1907年）出生於江蘇省東台縣河垛場。父親黎淦，清朝舉人，仕於江南。他隨太夫人李氏居江都，母教甚嚴，先誦經史，後入小學，十歲習英文。稍長，外出讀書，先後就學於上海南洋大學附中、北京清華大學。在清華攻史學，為梁啟超最後之及門弟子。弱冠去法，在巴黎大學修法國大革命史，習方法論、哲學、希臘史、基督教史、經濟史及世界通史。1931年6月以所著《比列志士記》獲頒巴黎大學文科博士學位，並附以「最榮譽記名」。此項「記名」，在十九世紀僅有兩人獲得，至二十世紀，他為榮獲此項「記名」之第一人。

黎東方1931年8月回國，在北京大學、清華大學主講歷史哲學、法國大革命史和西洋通史。抗日戰爭時，他到各地演講，鼓舞民心士氣。抗日勝利後，他應賽珍珠女士之邀赴美，助編其所辦之《亞洲雜誌》，未及就任，又被福爾蒙州大學聘請創辦全美第一個遠東學系。

1947年9月任紐約布魯克林學院客座教授，兼私立亞洲研究院指導教授。1948年歸國任貴州大學歷史學系主任。1949年再次赴美，先後在密蘇里大學等校任教。1954年與林語堂博士在新加坡 共創南洋大學。1955年3月赴台灣，任國際文教合作委員會主任委員，為台灣教育發展做了很多事，深受教育部 長張其昀之敬重。張氏創辦中國文化研究所，聘他為史學門主任。

黎氏以後經常來往台、美兩地，從事講學、研究和著述。

黎東方不僅能寫，更能講，他借用民間口頭文學形式，在重慶時講三國故事，轟動一時。但他說的是歷史，既不虛構人物，也不虛構故事，而是從各種史書中搜集素材，貫串起來，以生動活潑、引人入勝的語言鋪展，吸引了廣大聽眾。他的講史從重慶市中心擴展到近郊，其後又在瀘州、貴陽、昆明等地掀起高潮，講史的內容，從三國到清朝，由清朝到唐朝，風趣而生動，成了一時熱點。林語堂說，要將「幽默大師」的名銜轉送給他。黎東方的講史盛舉，使史學著作增添了一種新的體裁——「黎東方細說體」。在他寫出《細說清朝》以後，胡適鼓勵他把列朝列代都講一遍。二十世紀六○年代，黎氏講史體著作《細說三國》、《細說元朝》、《細說明朝》、《細說清朝》和《細說民國》在台灣由「文星書店 」出版，三十年後，又由「上海人民出版社」出版，很受大家注意。

當時社會的反應，使黎東方大受鼓舞，以近九秩之年開始撰寫秦漢、兩晉南北朝、隋唐和宋朝史。孰料在1998年12月30日，竟夜睡不起，享壽九十二歲。出版社受黎夫人的委託，約請多位歷史學家，完成了秦漢、兩晉南北朝、隋唐和宋代諸史的整理和寫作，最後就成了《黎東方講史》這部大書。

書與作者，常在人心。（下）

附註：

黎東方賣票說書

抗戰時期的重慶，大家的生活都很苦，知識分子亦不例外。著名的大學教授馮友蘭賣字，聞一多治印，黎東方則以說書「掙錢」。

黎東方曾回憶說：戰前他一個月的薪水可以買一百雙皮鞋，到了1944年只能買一雙，買了鞋就無錢買米，非另闢財源才行。他認為自己沒有別的本領，但會「說書」。於是透過友人借到重慶中一路「山東省立實驗劇院」的大禮堂，中央日報允先登啟事後付錢，印刷公司也同意先替印入場券，於是1944年9月24日，黎東方教授開講《三國》，門票法幣四十元，約為美金二元，連講十天，場場客滿，收入相當於他好幾年的薪水。因為太受歡迎，黎氏又陸續到貴州和昆明等地開講。