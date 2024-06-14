圖∕123RF

我家後院，與一牆木製籬笆相隔的，是鄰家後院。鄰家院子裡種植了一大片的玫瑰園，奼紫嫣紅開遍，不盡美色入眼。我家很興慶，沾沾自喜：老天沒有給與栽培植物的綠手指，卻給了五顏六色的眼福。觀玫瑰出牆，隔牆賞花，艷福不淺，遂生出不勞而獲的竊喜。

老話說，禍福相依，所得即有所失，一切皆有代價。花香襲人、嬌艷欲滴的玫瑰引來了野蜂窺視，野蜂們擇香而居，把巢穴安在了我家的屋簷之下。芳鄰來此靜悄悄，起初我家毫無察覺，同在一個屋簷下，相安無事，互不打擾。也許是這裡宜家宜居，蜂家族加緊繁衍步伐不斷壯大，從一小撮到成群結隊，從低調到張揚，成日裡「嗡嗡嗡，哼哼哼」，招搖過境。

井水不犯河水，我家還在做視而不見的忍耐，野蜂卻得寸進尺。也許是興國安邦之後，蜂們漸漸狂妄自大，失了界限感，想要學鳩占鵲巢。野蜂不僅光天化日之下大搖大擺徜徉，還妄圖把後院也納入其領土領空，造出聲勢欲驅趕在後院中閒坐的我家人。野蜂沒先招惹我家人，先對家狗初試鋒芒，把我家狗當作了假想敵，跟蹤追擊，一番痛咬落水狗的神操作。咬狗也要看主人吧？野蜂真是應了那句話：欲要滅亡，必先瘋狂。

翻找黃頁上的廣告，只要一個電話，專業滅蜂隊即刻驅車到達，擺開陣勢氣勢洶洶地與野蜂開戰。果然是正規軍，不僅身穿防護服全副武裝，而且手持長槍短棒裝備精良，一定是特別能打勝仗。

果然，專業滅蜂隊員一落地，舉頭一看，戰略定位。先使用化學毒氣戰術，亮出武器——霧氣朝著蜂巢噴射，然後趁著野蜂群被熏得昏頭轉向，張開天羅地網，一舉傾巢，一網打盡，屋簷上頓時片甲不留。

冷眼作旁觀狀的我家很滿意，不可能再滿意了，除了帳單上的數目。依照簽下專業滅蜂隊奉上的帳單數字，我家撕支票 的手顫抖了一下，彷佛是沒提防被野蜂叮咬了一口。

但是野蜂們沒有銷聲匿跡，如同離離原上草，不久之後春風吹又生。時隔不久，依照社區統一要求油漆房屋外表，實地視察中驚見蜂小分隊重現江湖。見到我家大驚失色，來自南美洲的油漆工阿米哥不以為然，說是「小菜一碟」。只是清除野蜂並不在油漆合同之中，還得另外加錢。

阿米哥站在高高的梯子上喊價，坐地喊價，卻不是坐地起價，因為他說出的數字不過是專業滅蟲部隊的十分之一。我家趕緊滿口應承，成交。這一邊，我家還在翻找現金，那一邊，蜂巢已經應聲落地，真的是舉手之勞了，消滅野蜂的戰鬥時長甚至還沒有超出我家數零鈔的時間。

我家疑惑不解：是打零工的阿米哥這個「游擊隊」厲害，還是看似蠻橫的野蜂實在是不堪一擊？因為打眼望去，阿米哥所用的武器太單一了，不過是長矛——一根棍子。

所以，這一次，當野蜂家族一而再、再而三捲土重來的時候，我家躍躍欲試著親自部署，親自解決了。

工欲善其事，必先利其器。我家當務之急需要一支足夠長的長矛，遂找來了原本用於安裝燈泡的伸縮桿，擰至最大限度，再在其上端綁上一根竹竿，製造出一把伸縮自如的「金箍棒」。無奈人不能夠七十二變，變高變大，只得腳踩家用梯子，終於可以勉強夠到房簷的至高點了。

對準蜂巢，一擊，失了準頭，竹竿顫顫巍巍，沒中。觀之，不見野蜂影蹤，蜂巢紋絲不動，只像是一座廢棄的爛尾樓 。我勇氣鼓脹，揮舞竹竿再擊，不想，此次驚動了蟄伏在內的狂蜂，頓時炸了窩，四處飛散。

見到有敵上門叫板，彪悍的蜂子被激怒了，朝著自以為的敵對勢力——竹竿橫衝直撞，發起猛攻。蜂群呼嘯而至狂轟濫炸之時，只有一隻頭腦靈活的領頭蜂似乎看出了端倪，一個漂亮的迴旋，找到了竹竿的操縱者，亮起致命武器毒刺，來一場殊死搏鬥。野蜂的確是拚命了，據說其一旦用毒刺出擊，自己也隨著亮劍而剖腹，最終獻出生命。

知己知彼，方可百戰不殆。預先知道對手手段，野蜂真正的大敵——我家，已事先做好了防範，有備無患。我家與蜂戰鬥著，不僅從上到下包裹嚴實，連腦袋上都有了防護裝備，罩上了紗巾，使得野蜂們最終無懈可擊。雖非勢均力敵，終得拚盡全力。野蜂屢戰屢敗，屢敗屢戰，直到三擊之後，蜂巢落地。野蜂們見大勢已去，漸漸分為兩個陣營：一方倉皇而逃，另覓新家園；另一方則在斷壁殘垣的舊址中徘徊，戀戀不捨。

我家收拾滿地殘局的當時，已是夜色來臨，恰逢一輪滿月升騰半空，把整個後院映照得通明如晝。這天正是中秋節，我家痛快淋漓之時也不由心生戚戚然：團圓之夜，野蜂遭受滅門之災，家族流離失所，到底為何？究其原因，是狂蜂終究為狂妄付出的慘痛代價。

有道是幾家歡喜幾家愁。隨著蜂巢的落地，白生生、胖乎乎、甜蜜蜜的蜂蛹也紛紛摔落出來，被路過的螞蟻發現，成為螞蟻家族的狂歡。於是，螞蟻們大張旗鼓地集結了大部隊，爭先恐後地把蜂蛹搬運回穴，準備歡歡喜喜地過個肥年了。（寄自加州 ）