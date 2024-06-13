世界華文作家第十二屆代表大會2024年4月20日至22日在汶萊舉辦。（圖片提供∕賀婉青）

飛越了不同的時區，我在雲頂看滿月、眺望無邊無際的大海，彷彿在深夜寫作的遺世孤立，直到眼下看到蔥綠的連綿樹林──世界的第三大島婆羅洲島，才瞬間重回人間。寫作，本來是文字各自的經緯，而今縱橫交錯，吸引來自世界各大洲的華文作家代表，齊聚此島的一隅：汶萊。

世界華文作家第十二屆代表大會2024年4月20日至22日在汶萊舉辦。我隨著北美華人 作家協會會長蓬丹領軍的代表團，遇到了來自全球各地的華文作家代表，包括來自亞洲的汶萊、台灣、中國、日本、印尼、越南、新加坡 、泰國、菲律賓，歐洲的德國和西班牙，大洋洲的澳大利亞和紐西蘭，以及經歷了三十小時飛行的南美巴西代表。各種口音的華人通過論文交流和微型小說討論，打破了地理和國籍的界限，共同分享對文學的熱愛。

記得剛到美國，生活日常被英文包圍，連做夢都說英文，為了排解思鄉之情，我常藉故去亞洲雜貨店，跟講華語的老闆多聊幾句。久而久之，下筆的文字變得生疏，似乎不是少了一劃，就是部首顛倒，雖然字型不全，字裡行間蘊藏的情感依然飽滿濃郁。

汶萊世華大會上，全球華文作家帶著積蓄的情感，通過詩歌、散文、小說，書寫生活的複雜，表達出感慨和讚嘆，展現了文學的普世價值，還反映了華人在追求更好生活的過程中如何保持與中華文化的連接。有諸如世界華文作家協會會長孫德安主編的汶萊文學等海外華文刊物可以發表，為作者們提供心靈的慰藉，我們發現文學的力量，還因文字結成了跨文化的友誼，彼此的支援和慰藉成為交流的橋梁。一直以為寫作很孤單，實則是自己不知道，窗外有壯闊的文字行旅。

匆匆汶萊，留下幾道筆畫，已足夠當我的文學發聲練習。（寄自加州 ）