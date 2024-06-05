網路社群平台的崛起，顛覆了好幾世代人的交友模式。自從十幾年前加入「臉書 」之後，便不時出現一些陌生人的交友邀請，這些人可能是透過平台的建議功能，或是來自所謂「朋友的朋友」。如今「朋友」的定義和往日已截然不同，素昧平生從未謀面的人也能稱之為朋友，且開創了一個全新的名詞：「網友」（Netizen），按照字面意義，便是網路上認識的朋友。人與人之間的距離只在一個指尖起落中，重新賦予了二十一世紀「朋友」的意涵。如今與你分享生命中各種歡樂、悲傷、孤獨、寂寞時刻的，可能不再是親密的家人、伴侶，而是一個個咫尺天涯看似毫無關聯卻又緊密相繫的「陌生人」。

大約十年前，為了與讀者有更多互動，並且分享書籍出版資訊與生活隨感，我在臉書上開設了作者專頁。每當貼文完成按下送出鍵後，幾秒鐘之內，便可能收穫來自世界各個角落讀者的熱情支持點讚，並留下一幀幀問候貼圖或幾句暖心回應話語。這麼多年來，這些網友們一同在這個園地敞開心扉對談、互相勉勵鼓舞。有時，看著他們的名字與頭像照片，一個個如此陌生又如此貼近，真心覺得自己非常幸運，能在大千世界裡認識這麼多透過文字結緣的朋友。其中，有好幾位在多年互動下，建立了特殊的情誼，雖然未曾謀面，卻彷彿多年老友般熟悉。

有一次我在網上分享了小時候在台灣吃過的「辦桌」（流水席）情景，總鋪師帶領著團隊與鍋碗瓢盆，架起爐灶與備菜桌檯，烹煮出一道又一道澎湃料理。我懷念那種聚眾宴飲，大家一起共食的熱鬧溫馨氛圍，吃的是山珍海味，感受的是濃濃的人情味。文中不由感慨辦桌真是令人懷念的傳統饗宴啊！貼文沒多久，便有網友留言：「等妳回來台灣，我辦一桌請妳吃！」這位網上認識多年的朋友L，是個園藝達人，他的個人版面時常張貼自己種植的五彩繽紛花草樹木的美麗圖片，還有開墾山林農地的大自然風光景致，是個快意自在過日子的生活達人。

另外一位女生P，幾乎在我每一則貼文下方都可見到她的蹤影。她時常寫下溫馨的隻字片語與感言，並不時與我分享她的水彩畫作。這一兩年，她的繪畫作品有著明顯的進步，無論色調的鋪陳，景物的速寫，畫風的呈現，越來越臻成熟。因為有著同樣的繪畫愛好，我們有更多共通的語言，互相欣賞，鼓舞彼此的創作，在藝術的道路上相攜一同成長。

有一天，P傳來一則訊息，詢問有關美國校園霸凌問題，想聽聽我的意見。原先我以為她是幫忙朋友代問，後來發現她可能淪為詐騙集團 鎖定的目標。對方編了一套華裔醫生被調派至烏克蘭擔任軍醫、小孩獨自留在美國學校遭受霸凌的故事，企圖博取同情。那一個多禮拜，她不斷私訊我關於對方與她接觸互動的最新情況，我則扮演軍師，一一破解騙子的意圖與伎倆。一開始，她不相信自己真的遇上詐騙分子，直到後來，騙徒逐漸露出真面目，要求她匯款台幣十萬元給美國大使館換取軍醫提前退伍與孩子團聚。至此，原本抱著同情、助人心態的P才總算相信真的遇上詐騙集團了，只好無奈將這些人通通刪除封鎖。

我很開心她遇見問題第一時間想到求助於我，這背後代表著一份信賴。雖然不曾見過彼此，卻因這幾年網路上的互動、交心，建立起了珍貴的友誼。

還有一位喜愛登山的讀友Y，也時常在我的頁面分享台灣獨特山林之美，文字與照片皆深富禪意。後來才知道，原來他時常一個人攀登山岳，在層巒疊嶂靜寂的大自然中安然自處、展開與自我的對話。 有一次，我有感而發貼了一段文字，大意是說，自得其樂是一種了不起的能力，一個人獨處也能怡然自得，享受孤獨的時光，無需向外攀緣、藉由任何物事，便能感受到最純淨簡單的快樂。懂得自得其樂的人，心靈上自給自足，是生活的最高境界。這位長年獨自遊歷山巔水湄的Y在貼文下方分享一張拿著登山杖以藍天林木為背景的獨照，上頭寫著：「你若能安然獨處，便可感受到萬物同在，在孤獨中不孤獨。」這些觸動人心的文字與畫面，豐富了版上每一個人的心靈。

我所認識的這些網友，每一個人都有著豐厚深刻的生命故事。因著他們的真情交流，開拓了我原先對朋友的定義，這是網路年代人與人之間互動的新渠道，是改變傳統友誼建立交往途徑的一場革命。從來沒有像現在這樣的時刻，彈指之間便能與四面八方、遍布全球各路人馬連結往來。我的版友來自亞洲的台灣、香港、菲律賓、馬來西亞、越南、泰國、新加坡 ，美洲的美利堅、加拿大，甚至南半球的澳洲、紐西蘭，還有非洲的奈及利亞。雖然生長環境、教育文化背景、居住地域南轅北轍，然而透過網絡，在虛擬世界裡相遇，展開了數十年前無從想像的交集和對談。

網路，像一座無邊無際的桃花源，只要接上了線，便如同開啟一扇通往四面八方的窗門，海闊天空任遨遊，與那隱身於後的各種階層背景、五湖四海的網民進行交流。如今，誰沒有幾個交淺言深（或交深言深）的網友，對彼此的認知與瞭解恐怕還超越家人。他們是既陌生又熟悉，既遠在天邊又近在咫尺，最親愛的陌生人。（寄自加州）