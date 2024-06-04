走在藍城街道上好似走在夢中。（圖片提供∕杜丹莉）

摩洛哥的藍城舍夫沙萬（Chefchaouen）的美景，我在書裡畫裡看過了無數次。但是當旅行小巴蜿蜒上山，一片深深淺淺藍色的大小屋子，像積木似地堆砌，在眼前迎面撲來時，我仍是忍不住地讚嘆起來。

我們住的茉莉花旅館要爬上一百四十幾個階梯才能到達（行李有旅舘人員扛著上山），但是也因居高臨下，風景視野極佳，旅館布置古樸雅致，也令我們驚艷。

放下行李後，我們匆匆進城覓食。沿途所見，覺得這個城市像是被人潑撒了幾十缸藍色白色和棕色的顏料，沒有什麼對稱規畫，卻又那麼協調順眼，我們每三五步即忍不住駐足賞景拍照。

忽然一位大約十一、二歲的小男孩出現在身邊，他拍拍我肩，指出著我們正在取景的一角，地下有一個鑽石型的方塊，用不純熟的英文，比手畫腳，我們聽懂了，他是要我們站在方塊上面，那是最佳的取景點，他替我們拍一張合照。我們半信半疑地任他拍了幾張照片，效果竟有職業水準，出人意外地美麗。

於是他揮揮手示意我們跟著他，每到一個取景的角落，他即指示我們獨照或合拍。到了藍城有名的橘子樹邊，有一個現榨橘子汁的攤位，他指指攤主，說是他的爸爸。我們拿著兩元一杯的橘汁，坐在略低於地面的中庭，小男孩或站或蹲或躺，替我們拍起了錄影，我們笑著、搔手弄姿著，覺得自己彷彿是帶著專屬攝影師的資深模特兒，自我感覺良好到爆。