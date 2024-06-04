我的文言文暖暖包（下）

「沒關係！杜甫不是說，『文章千古事，得失寸心知』？」

朋友似乎嗅出蹊蹺，改變語調，好言安慰你：「讀書，寫書，愛書成癡，本就是我們自己的事。」。

「文章寸心事，得失千古知。」你的聲音，微弱得像蚊子叫。

「你說什麼？我想，不必等到『千古』，再過幾年，那些老祖宗留下來的寶貝，就沒人看了。」

「老子、莊子和陶淵明，不會在意這種事吧？」輪到你安慰朋友。

「我擔心的是，下一代語文能力的淪喪。」朋友的火藥庫又炸開了，「年輕人不喜歡老骨董？無所謂呀！但就算是醫生、數學家、工程師，永遠不必寫論文？作簡報？上台演講？考卷上的題目，也是中文吧？」

朋友喘了幾口氣，繼續抱怨：

跟你說個網路笑話。

有一位斯文的男士去小吃店用餐，閒聊時問老闆娘：「您貴庚？」

老闆娘不高興地說：「亂講！我們的羹不貴。」這種荒謬的情境只會……幹嘛？你要說什麼？「現在的魷魚羹，真的很貴啊！」你苦著臉說。

見朋友神情不對，你趕緊賠不是：「哎呀！女俠息怒！」

你捧起放在桌旁的大水瓶，為朋友倒水，順便訴說兒時回憶：「小時候啊！我的村子有一位學富五車的老爺爺，他常說……」

「文字、語言以及隨之而來的審美觀，不是一成不變，而是與時並進。」

你坐在地上，一面翻頁，一面聆聽郝爺爺開講。

雖然只有一名聽眾，什麼也聽不懂，老人家還是點點滴滴傳授「博大精深的歷史文化」。

「爺的遣字措詞，你不是很明白？因為時代的差異，想法觀念、習慣用語會改變。將來你的兒孫也會跟你不一樣。比方說，《水滸傳》號稱『中國第一部白話章回小說』，就在第二層，你翻過？」

郝爺爺指了指書櫃的方向。

「嗯。」你點頭。

「看得懂？」

「看不懂。」你用力搖頭，「那本書，根本不是白話文。」

「所以囉！」郝爺爺拊掌而笑，「古人的『口語』，就是咱們的『文言』。」

●

「最近在忙什麼？我記得，前幾年出版社找你改寫《水滸》、《三國》？」

朋友話題一轉，探詢你的近況。

你微微一笑：「那麼精采的故事，應該流傳下去，不論用什麼形式或技巧。」

「所謂『改寫』，最麻煩的是『語言轉換』吧？要如何引人入勝？你一定傷透了腦筋。」

「儘量『白話』囉！」你無奈聳肩，「用最接近現代人的方式，詮釋『天罡地煞』、『三分天下』的躁亂與哀愁……」

只是，你我心知肚明，漢字的趣味，來自豐饒文化裡熠熠閃閃的「機關」。那是數千載生命記憶的燦爛星光。

「我只知道一件事。」朋友狡黠地笑了，「如果中學教科書收錄你的文章……」

「我知道，一定會放在『文言文類』。」

●

「娃兒！你在『鑽木取火』嗎？」

「嗄？」

頭一回，你聽到這則讓心窩熱起來的成語。

不過，你聽成「鑽墓取火」：孤單的魂無處棲身，鑽進墓穴，以燐火取暖。

「嗄什麼？你的小眼睛裡有火苗閃動。餓死鬼看見雞腿，也沒有你這種表情。」

那夜，喝了熱茶，你的視線像鉚釘，直勾勾定在郝爺爺手中的《論語》。

他念一句：「人不堪其憂，回也不改其樂。」你默誦好幾遍。

郝爺爺「失蹤」的前晚，還在取笑你：「別人寫作、練字，端的是『入木三分』；你啃書的模樣，像是在『鑽木取火』。」

你抬起頭，傻笑。

「木是木頭，也可以是木頭做成的書。」郝爺爺像一座打鐵爐，迸出閃閃火花。「問題是，你想取什麼火？天火？地火？聖火？烽火？玩火？惹火？還是，路見不平的怒火？」

你只想到，木造眷村裡，家家戶戶的溫馨燈火。

字裡行間，照亮黑夜，引領你前行的熊熊篝火。

郝爺爺知道嗎？入夜後，你的家就是一座墓塚，一本棄置在時間死角的難念的經。

你躲在黑暗中，往來古今，窺視幸福或悲劇。

你家不比人家，沒有媽媽味、菜飯香。你必須活在他人或想像的世界，才有繼續俯仰吞吐的勇氣。

詩人豪傑，帝王將相，桃園三結義，鮮血黃花崗，古道照顏色，千里快哉風……

你的小命微不足道，書中人物的遭遇，再怎麼屈辱、慘烈，始終是歷史列車的發電機。

和全人類相比，你的悲喜算什麼？

那些文言內化為你的文字，滴滴點點，孕生你的文學。

●

「唉！『古調雖自愛，今人多不彈。』」臨別時，朋友難掩落寞之色。

「有一回，我參加一個和『眷村文學』有關的座談會。」你試著轉移朋友的注意力，「會後，有位白髮老太太，抓著我的手問：『眷村子弟江湖老。等你們都走了，眷村文學要如何繼續？』」

「你怎麼回答？」

「隨時代而生的，隨時間而逝。隨時間而生的，隨時代而適。如果有什麼事能夠隨時間而嗜，就會持續、不斷，隨時代而生。」你回了個狗咬尾巴。

「美好的事物終將消失？」朋友問。

「美好的人物消逝得更快。」

●

郝爺爺忽然不在家。

一天、二天，不見人影。

你著急不安，像一名巡警，照三餐探視郝府。

一片漆黑。

二天前，你感冒請假，瞥見一位軍官、兩名憲兵，經過你家窗外，朝郝爺爺家那條巷子前進。

晚上，父親返家，對你說：「郝上校恐怕有麻煩。」

「什麼？」你原本發燒在床，一骨碌坐起。

「他呀！寫文章批評政府，還說『文化復興運動』是在作表面功夫。唉！被警總請去喝咖啡 了。」

警總？那是什麼地方？你不知道。

一股莫名的恐懼感，打從心底湧起。

腦中那些「亂七八糟的書」，像下冰雹般掉出好幾個詞條：拷問、逼供、屈打成招……

你跳下床，不顧一切衝出家門。

二十四小時後，醫生睖著溫度計，直搖頭。

「這孩子燒到四十度，感冒可能轉肺炎了。」

護士摸摸你的額頭、胸口。

「怎麼那麼燙？好像有一口暖爐在他體內起火燃燒。」

郝爺爺會怎麼說？肺炎，不就是心頭兩把火？

你的嘴唇無聲紋動，像炒得焦黑的乾煸四季豆。

「他在說什麼？不什麼？」護士貼近你的小嘴，聆聽你的絮語。

「你隨時可以過來。爺的書窩，夜不閉戶，人不防賊。」

記憶中的郝爺爺，發給你一張有效期限是「天長地久」的口頭邀請卡。

昨夜衝進郝家大院，你拉開紗門，頻頻呼喚：「郝爺爺！郝爺爺！」

直覺告訴你，這棟宅子已經失去溫度，書房不再有夜讀的身影；院中老榕再怎麼招手，郝爺爺……不會回來了。

不！不是這樣！

你點亮每一盞燈，敞開大門，收納東南西北風。

你坐在書房等，蹲在門口等，站在院子等……你的本尊和分身，形影交錯，占據漫漫長夜每一個充滿希望的分秒。

等待，能不能拉近永恆，凍結瞬間？

一彈指就是六十剎那。繽紛錯落的夢境，迅如閃電，不及眨眼。

你分不清，是高燒在床的你回想前夜的枯候？還是，寒風中，凍僵的靈魂幻想醫生的診療、護士的關愛？

天濛濛亮。

是曙光？還是夢的臉色？

一道人影轉進巷口，大步而來。

微笑依舊，滿臉風霜。

兩頰、下顎的鬍渣，像亂葬崗的雜草。

眉眼之間，有一抹藏不住的疲憊。

「郝爺爺！」你像一隻徹夜守候家門的狗崽，忘情撲向遲返的主人。

起風了。

枝葉狂顫，地上落瓣翩翩旋舞。

那人展開雙臂，是要擁抱你？還是，乘風歸去？

「娃兒！你知道今夜吹什麼風？」

啊！什麼風？

你搜思枯腸，在你腦袋裡的小字典物色恰當的字眼。

「颱風？颶風 ？龍捲風？我爸的牌友最怕『馬上風』。」你眨著又澀又痛的小眼睛，「我爸說，我如果不用功讀書，就準備喝西北風。」

「哈哈哈哈！你會害爺馬上中風 。」

豪邁的笑聲，呵氣成霧，喊水結凍。

連人形都化為煙篆氣流。

「傻小子！那是千年快哉風。」（下）