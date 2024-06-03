我的文言文暖暖包（上）
「娃兒！現在你知道『汗牛充棟』是啥了？」
郝爺爺笑著拍撫你瘦小的肩膀。
是啊！你是滿頭大汗的牛牛，後悔自己的「衝動」：幹嘛不在家寫功課，跑來幫老人家「年終大掃除」？
郝爺爺沒說錯，你屬牛。
個性也很牛。
搞定《大英百科全書》後，你其實更像是剛煮熟的蝦子，渾身濕淋淋、紅通通。
一整套「諾貝爾文學獎作品集」，你得雙手合抱，駝背彎腰，分七、八趟才搬得完。
歲末冱寒，冷風升級為冷鋒。偌大的院子，每一回枝搖葉動，便是刮骨鋼刀探鑽你的小臉和脖頸。
你的體感，卻是寒流天走進火鍋店的那種溫暖愉悅。
或者說，沉醉在「助人為快樂之本」的庭訓。
你氣喘吁吁，瞇眼傻笑，用黑色毛衣的袖子擦拭額頭的汗水。
薄薄一層水光，一接觸空氣，就凝成冰河。
其他磚頭著作，如《世界文明史》、《西洋美術史》、《寰宇蒐奇錄》、《康熙字典》……在一旁列隊堆高，乖乖站好。
等等！屋子裡弄乾淨後，這些書還得扛回去。
你扁著嘴，皺起眉頭。
「大掃除就大掃除，為什麼要把書統統搬去院子？」
「古人不需要透透氣嗎？」
見你手忙腳亂，郝爺爺讓你的耳朵也不得閒。
「你知道，東晉時期有位名將，叫作陶侃，每天閒來無事，把一百塊磚頭從屋內搬到屋外，再從屋外搬回屋裡？」
「陶侃運甓」的故事你聽過。
「從樓上搬到樓下，再從樓下搬回樓上，或是來我們學校跑操場十圈，運動效果應該更好。」你居然懂得調侃古人。
「哈哈哈！」郝爺爺的大笑聲，迴盪在冷清清的廳堂。
他接著說：「我也覺得，搬磚頭只能『勞其筋骨』，是苦力的象徵；像你這樣搬書，才有『苦其心志』的況味。」
「為什麼？」你問。
「磚頭只有物體的重量。」
「那書呢？」
「靈魂的重量。」
●
「他們到底要幹嘛？把文言文廢掉嗎？」
冬至午後，寒風砭骨。兩杯熱咖啡，是爆炸性話題的引信。
朋友對近來的「文言文爭議」發出獅子吼。
「那些優美的唐詩、宋詞，從此美得像明日黃花？」
「李白、王維、蘇東坡……以後都變成『歪果仁』？」
「我的韓國朋友說，孔子是韓國人。」趁著朋友舉杯換氣的空檔，你插進一個冷笑話。
「你看！別人視如珍寶的東西，我們棄若敝屣。你說氣不氣人？」
「嗯，嗯。」你忙著對付切片蛋糕上的亮麗草莓。
「那些經典的價值，不只是文學技巧、美學表現；也包含數千年來中國人的立身處世之道。『人不可以無恥，無恥之恥，無恥矣。』光是這一段話，就夠我們學習一輩子……」
「喂！你有在聽嗎？」朋友瞠著大眼睛瞪你。「我知道了！妳是現代小龍女。」
「什麼意思？」
「古墓派掌門人嘛！」
●
你的語文啟蒙，不是從白話文開始。
你的原生家庭，稱不上書香門第，也不是文學世家或童話城堡。
《白雪公主》、《小王子》、《伊索寓言》……這些陪伴小朋友成長的童書，與你無緣。
枕頭邊那本《苦兒流浪記》，是在媽媽離家後，你偷偷存下幾個月的零用錢買的。
你家的櫥櫃，酒比書多；除了發黃的《三字經》，缺了封面的《唐詩三百首》，完整一排《蔣總統祕錄》，娓娓訴說這個單親家庭的鐵血與陽剛。
你的父親，出身軍旅，對「賞風吟月」、「傷春悲秋」的文學作品興趣缺缺。遠離戰爭後，他開始迷上「方城之戰」（打麻將）。
不過，他相信「四書五經」的教化功能。
在你還不識字的幼兒階段，《三字經》是你的例行早課。清晨醒來，攤開書本，父親念一句，你跟一句。
不敢插話或多嘴。
只有在第一次聽到「茍不教，性乃遷」時，傻傻問：「狗狗為什麼不叫？」
你很乖。
父親每天賞你一顆糖，害你未到始齔之齡，牙齒掉光光。
只有一次，你老爸氣得要揍人。
那時，你已經上高中。老人家突獲家書，悲喜交集，喃喃頌念：「君自故鄉來，應知故鄉事……」
對「家」迷惑的你偏偏唱反調：「君自他鄉來，欲往故鄉去。請問，『故鄉』在哪裡？」
「君自他鄉來」成為你後來創作「眷村文學」的基調。
不到六歲，你已將《唐詩三百首》背得滾瓜爛熟。
雖然你不懂李商隱既前瞻且後設的「卻話巴山夜雨時」、孟浩然一心求仕又故作清高的「欲渡無舟楫」。
入學那年，班上有位漂亮女生，輕輕鬆鬆背出杜甫的〈客至〉、〈春望〉，博得全班同學的掌聲。
老師喜孜孜地問：「還有誰會背唐詩？譬如說『床前明月光，疑是地上霜；舉頭……』」
你怯怯舉手。
接下來十分鐘，在目瞪與口呆之間，瞬間拉長到永恆的距離，你眨巴著羞澀的小眼珠，一字一句，慢條斯理，背誦白居易的〈琵琶行〉和〈長恨歌〉。
風停的午後，你的牙牙童音，是預演「低眉信手續續彈」的稚嫩獨白。
父親要你繼續挑戰《古文觀止》——NO！NO！你搖頭如搖博浪鼓，二話不說，逃之夭夭。
那幾年，父親身負機要，家中的賓客絡繹不絕。
他們拎著水果籃，懷抱餅乾桶（奇怪？這些大人愛吃零嘴？）恭恭敬敬上門，左一聲「鈞座明鑒」，右一句「懇請賜教」，然後窸窸窣窣說悄悄話。
更怪的是，你的父親什麼都不收，冷回幾句：「忝居卑職，誠惶誠恐，悉數奉還。」連餅乾屑都不留給你。
耳濡目染之下，你很習慣那種「文言腔」。
所以你看古裝劇，如《包青天》、《清宮殘夢》，沒有語言障礙。
●
「你說我『食古不化』？」
朋友拾起攪拌咖啡的小湯匙，在空中晃了晃。
銀光一閃，好像一把小李，直取你支支吾吾的咽喉。
「豈敢！豈敢！」你雙手抱拳，打恭作揖拍馬屁。「這位女俠憂國憂民的情懷，教區區在下敝人我慚愧不已。」
「少來！我知道你筆下的『古墓』是什麼意思。」
朋友撇撇嘴，篤定地說：「你說：『每一部古書，都是古墓；每一座古墓，等待奇賓，前來憑弔或盜寶。』顯然，你是後者：古聖先賢的每一部心血，都是你『盜寶』的目標。」
「喔！妳看過那段文字，還背得出來？」你的眼睛，亮得像冬夜天空最遙遠的星子。
朋友好像沒發現。
「反過來說，你不怕有人在你的字裡行間汲取靈感？」
「要聽大實話？」你微微一笑，用來掩飾眼眉嘴角的苦澀。
因為，讓你害怕的事，不是被人「汲取靈感」。
「說！」
「每一回逛書店，去圖書館，看見那些蒙塵、發霉或泛黃的書冊，尤其是被遺忘在書架角落的優秀作品，我的心，總不免抽痛。」
「為什麼？」
你深吸一口氣，不想把話題弄得太嚴肅。
什麼樣的比喻，讓人一聽就懂？
「因為……作品像舞孃，作者就是靈魂的暴露狂；沒人看，舞就白跳了。」
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認識郝爺爺，是在前一年冬天，你還在念幼稚園大班。
「娃兒！你鬼頭鬼腦地瞧什麼？這裡又沒人跳脫衣舞。」
「啊！」你像是被逮個正著的梁上君子，一個轉身，想要閃人。
「要不要進來坐坐？」
宏亮的聲音是套索，捆住你的腳步。
風吹，枝葉抖動，大榕樹向你招手。
冷颼颼的黑夜，頭一回，你小小心房的那盞燈，亮了。
十分鐘前，你呆立巷口，凝睇古色古香、一燈如豆的書房。
一名白髮老先生，危坐窗前，蹙眉讀書。
搖頭晃腦，嘴裡嘖嘖有聲。
桌上掀開杯蓋的保溫杯，打著熱呼呼的呵欠。
老先生拿書的方式很特別——不是用捧的，也非攤在桌上，而是捲成筒狀，握在手裡。
關老爺夜讀《春秋》的姿態。
後來你才知道，那是線裝版的《論語》。
「那回啊！你深夜『來訪』，爺正好讀到『有朋自遠方來……』」郝爺爺笑呵呵說，「抬頭一看，咦？怎麼不是《聊齋》裡的女鬼？是個娃兒？哈！原來『遠方』是指遙隔一甲子的時光。」
那夜，你躡手躡腳進屋，瞠望琳瑯滿目的藏書。
書櫃裡森然羅列的書脊，是月下的峰巒，閃閃發光。
「來！晚來天欲雪，能飲一杯無？」
郝爺爺遞給你一杯熱茶。
那首詩你背過，但不了解是什麼意思。
回家後，你翻遍《唐詩三百首》，終於知道作者、出處。
那是白居易的〈問劉十九〉。
「劉十九」是白居易的好友劉禹錫的堂兄劉禹銅。
從此，你迷上「綠螘新醅酒」？
不！你找到屬於自己的「紅泥小火爐」。
那天起，放學後，你不跟同學玩耍，不再打電話纏老爸：「你什麼時候回來？」
你跑到郝爺爺家「啃書」：從書櫃左側最下層開始，逐冊逐頁翻閱，一字一句凝讀，像一隻小蠹蟲。
看得懂。看不懂。
三分熟。七分懵。
你是餓壞的食字獸，古今中外，賢愚貴賤，好詩詞爛文章，照單全收。
很快地，父親發覺家裡散發著濃濃書味：《昭明文選》搶灘你的小書桌，《古文觀止》接著來報到。金庸和古龍的武俠小說，在櫥櫃最上層刀來劍往；西方文學《蛻變》與《簡愛》，也在客廳茶几爭地盤。
當發現你打破小豬買了全套《亞森‧羅蘋》，父親面露不悅：「看書是好事，但要看有用的書。」
「把手伸出來。」郝爺爺和你擊掌，「哪！送你一張不限期的『隱形借書證』，永遠有效。」
「那位郝上校啊！唉！」提到郝爺爺，父親表達惋惜之意，「比絕大多數將官更優秀，為什麼升不上去？你懂嗎？」
你瞠著迷惑的小眼睛。
「兒子啊！你要記住：忍一時之氣，保百年之身。」
多年後，你問父親：「在你們眼中，郝爺爺是什麼樣的人？」
父親望著窗外的白雲蒼狗，好半天，吐出兩句話：「同僚譏他『不識時務』，我認為……他很孤獨。」
這話，什麼也沒說，也說明一切。
「你呢？你在他家讀了一堆亂七八糟的書，你怎麼看這號人物？」
你捧著當年郝爺爺送你的《聲音與憤怒》。
「老爸！郝爺爺像一個超級大書包，不！他是你兒子的童年暖暖包。」（上）
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