剛開始臉書 用戶多半是年輕人，社群媒體 推陳出新，年輕人漸漸轉用其他媒介，臉書遂成了中老年人的樂園。

我上了臉書才知，這幾年間，不論跟朋友聚餐或參加活動的照片，都被朋友貼在臉書上。我有幾位攝影高手的朋友，相聚時一定背著相機到處照相，也會熱心地幫我拍獨照。當時我心裡還犯嘀咕：您照歸照又不可能洗照片送我。沒想到那些照片都出現在臉書上。原來臉書這麼方便，朋友幫你照的相片不必沖洗不必郵寄，只要貼上你的臉書與你分享即可。

學會用臉書之後，我也試著在我的臉書上貼一些生活照。退休 生活不外乎吃喝玩樂、蒔花養草等。吃了頓美食，去了什麼新奇的地方旅遊，院中開了美麗的花朵，都可以信手拍幾張照片貼上臉書，一來給自己做記錄，二來可跟朋友們分享。每貼出去不到半天，朋友們便紛紛來按讚留言，我也一一回應與他們互動。我也不忘上朋友們的臉書去看看，並留言按讚。

在海外，由於大家住得分散，朋友間來往並不密切。許多要好的老同事在剛退休時還定期聚餐，後來聚會間隔越拉越長，不知怎地，再也沒有人發起聚餐了，久而久之就失去了聯絡。如今透過臉書，不但重又接上線，還能互相知道彼此的近況。

有了臉書之後，最意外的是被初中同學找到。2018年秋天，同學們配合我回台灣的日子，舉辦了一場同學會。畢業五十年，能夠與老同學們重聚敘舊並一起享用美食，真是平生一大樂事。午餐後，同學們事先安排了交通，回到當年我們就讀的基隆一中去訪舊。基隆多雨，在校園中走了沒多久，就突然落下了傾盆大雨，同學們馬上遞了一把傘給我。秋雨季節，基隆人出門多會準備雨傘，他們知我去國日久，不會記得帶傘，特地幫我準備了一把。同窗之誼表露無遺，令我十分感動。

臉書上，常會看到素昧平生的人來邀我做朋友。起先，我也接受了幾位陌生人，後來發現這些陌生的「臉友」，都用同樣的模式找我聊天，先是說些不合邏輯的恭維話，接著就開始身家調查，碰到這種人我立刻刪除。後來我乾脆不加任何生人，避免給自己找麻煩。

有一次，我的臉書帳號被盜用，但我自己並不知情，幸運地被一位電腦高手朋友看到。他立刻通知我，確定不是我後，先囑我在自己臉書上發通告，警告朋友若看到我的新邀請千萬別加，再教我通知臉書公司砍冒用者的帳號，很快就把問題解決了。

老友們陸續退休後，都流行出城旅遊，回家後多半忙於帶孫子，相聚的機會越來越少。靠著臉書，可以看到誰家嫁女兒娶媳婦，添了孫子，並向他們問候祝賀。有了臉書，朋友即使不見面，也能在臉書的虛擬世界裡噓寒問暖，互賀生日，共慶佳節，不至於老死不相往來。年事漸長，若非出門旅行，我就喜歡宅在家裡，與老友們相會在臉書上。（寄自加州）