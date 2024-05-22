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曾演出「麻辣教師GTO」 日本資深男星中尾彬心衰過世 享壽81歲

黃蜂小波爾被控拒絕為小孩簽名 還開車輾人遭提告

櫻花雪

蔡富澧
攝影∕蔡富澧
攝影∕蔡富澧

千百年來，有人山中

避世，林間吹簫

尋一場

粉紅夢碎，天涯獨行

那春風，終究不忍

雪，就這麼繽紛了起來

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吃素阿那

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叮咚，歡迎光臨！

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