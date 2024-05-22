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櫻花雪
蔡富澧
2024-05-22 02:01 ET
攝影∕蔡富澧
千百年來，有人山中
避世，林間吹簫
尋一場
粉紅夢碎，天涯獨行
●
那春風，終究不忍
雪，就這麼繽紛了起來
上一則
吃素阿那
下一則
叮咚，歡迎光臨！
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