認識曉青是件容易的事。當我怯生生地在網上發了第一篇文章，看著寥寥無幾的點擊數感到悵然，面對無人問津的評論區獨自落寞時，一個身影飄然而至，為我留下第一個評論。這個身影就是曉青。

喜歡曉青也是件容易的事。後來我在網上有了朋友，點擊數節節攀升，評論區也不再寂寞。然而網友多是來來去去，曉青卻是不離不棄。她幾乎在我的每一篇網文下都留下溫暖足跡，一年又一年，我們在網上相伴，相約一起變老。

曉青的留言有的很簡單：「寫得真好！」有的很親切：「我經常做這個菜，因為小時候外婆經常做給我們吃！」有的是熱情的鼓勵：「真好看！這些天光看你小說了，啥也不想幹。怎麼普通的故事寫得這麼吸引人呢？」

曉青不光給網友留言，她也寫文章，而且文思泉湧，洋洋灑灑，每天可以寫一大篇。她的文字是她特有的「嘮嗑文學」，就像是一個朋友坐在你對面跟你嘮嗑，講她的生活瑣事，看牙、賣房、修房、做飯等等，親切自然，流暢生動，還夾雜著許多人生智慧。比如最新一篇講健康的基礎是平衡，文中金句迭出，隨便一句「想要改變別人，不如改變自己」，使我有醍醐灌頂之感。婚姻中的矛盾常常是因為想要改變配偶，換一種思考改變自己，也許生活就平衡了、和美了。

曉青熱情、坦蕩、能幹，她像一個小太陽，把溫暖灑落給眾多網友。網友們親切地稱呼她為「領導」，因為她大氣、智慧又通透。她張羅各種網上的活動，大家在虛擬空間粉墨登場，歡聲笑語不絕於耳。網上有紛擾時，她語重心長：「這種看不見人、聽不見聲兒的相遇，如果還得掐架分個輸贏，是成年人該幹的事兒嗎？ 」

從2015年起，曉青不僅給我留言，還為我的小說寫評論文。她第一篇評論文的結尾中說：「喜歡水影，也喜歡她的小說。」曾經有位同事告訴我，感覺是相互的。在我表達對於曉青的喜歡和欣賞之前，先看到了曉青的表白，心中難抑欣喜。迄今為止，曉青為我寫了十多篇評論文。最初她說我是她第二喜歡的網路作家，近年我已躍升為第一。我深感榮幸。

最近我的小說《桃花吊墜》4月16日剛在《世界日報 》連載完畢，曉青的評論文4月17日便出籠了。曉青說：「水影小說寫的故事非常生活，讓你讀起來就好像這些人物你都熟悉，甚至是不是有的人就生活在你身邊，更有時候覺得，我不也是這樣想的？」其實我讀曉青的文字也經常會覺得，我也是這麼想的啊。彼此有共鳴，網上交友的快樂莫過於此。

有一次我在網上貼了我家的家宴，十多個菜裡，曉青一眼看中那盤茄子，她留言說：「好饞人，尤其是茄子最為誘人。」十多個菜裡只有茄子是先生做的，先生見了心中大悅。偶爾我和先生閒聊網事，他會笑說：「曉青最有眼光，聽她的沒錯。」（寄自馬里蘭州 ）