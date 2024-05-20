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逾60萬加州居民未領通膨紓困金 逾期將失效

賴清德發表「兩國論」論述 台股盤中大跌逾150點

招潮蟹喜歡說

林煥彰

招潮蟹喜歡，高高舉起

牠的右手，向

天空說：

海，是聽我的……

日升日落，

漲潮退潮，都是聽我的……

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