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世界副刊
紅豆餅──憶父親
曾美玲
2024-05-19 02:01 ET
夢中我問您
如何驅趕歲月的寒涼？
●
一小口一小口咀嚼
紅豆綿密的思念，您說
一邊溫習永遠火紅
笑聲環繞陽光擁抱
遊戲的童年
悲傷便棄械投降了
上一則
疫情後返台
下一則
走看台灣百年滄桑
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