看似不動的橘紅炭火，不時滴下的油脂在薄薄炭灰上「滋」地竄起幾小簇火苗，躍動得像是個有生命的小東西。一排尖銳的小鐵叉取代了傳統蘆竹，將魚口朝下戳至魚肚，火光的魅力一波波染上了美味。海浪夕陽彼此訴說著往事，海風輕輕拂去了白日的塵囂。庭院裡當年讀書的室友費爾，身著雪白圍裙準備著炙烤沙丁魚的饗宴。木托盤裡滿滿堆放著一尾尾銀閃閃嬌貴的小魚，黑亮亮的小眼、尖尖如剪的尾鰭，經過整整一個夏天的捕食，隻隻渾圓盡是肥美的油脂。這貌不驚人、遍布三大洋的小魚，在人類文明史上一直扮演著十分重要的角色。

這是沙丁魚豐收的季節，我們漫步至海邊，沙灘上村民熱鬧地準備著一年一度的節日。他們採來細長的蘆竹，串上小魚斜插入沙裡，排出一列拱形。銀灰的沙灘，印出了一條條熱情的篝火。月光下男男女女帶來了吉他、麵包、葡萄酒與更多的食物，伴著一波波輕柔的浪濤，一起歡唱跳舞。我喜愛拉丁民族的純真與浪漫，總是散發著如地中海陽光般的魅力。

片刻工夫後，珍饈的香氣瀰漫在空氣中。幾個世代以來，傳統的烹飪一直保持著不清除小魚內臟的習慣。完整地送上烤架慢慢煨烤，大方撒上海鹽，烤熟了魚肉總是帶著一絲焦香。人人手握細竹邊吹邊摘除魚頭、魚肚，剝下鮮嫩的半邊，滿足地送入嘴裡。先是淡淡的苦味，接著回甘釋出，餘韻留在齒頰久久不散。那份苦味提醒我，人一生不總是甜蜜，未曾嘗過人生的苦，又怎能體會真正的甘甜呢。

費爾半生堅持不懈的努力，終於獲得醫界的成就。他嚴肅地說，千萬不要因廉價而小看牠們，小魚渾身是寶，所含的養分對健康有極大益處。他一再強調這麼好的紅肉魚實在該放在藥房，而不是市場。

絕大多數尾鰭狀似剪者屬紅肉魚，扇形屬白肉魚。剪尾魚肉質色澤較深，扇狀魚肉一般偏白。台灣四面環海有取之不盡的資源，其中不乏鮪魚、鯖魚、秋刀、硬尾，都屬野生紅肉魚，一年四季市場都有。至於一般市場較常見的白肉魚，大多屬於人工養殖，隻隻養得癡肥，但肉質鬆軟滋味平淡，不管如何料理，總帶著一股淡淡土腥味。這些體型較小生長在近海的紅肉魚，在急遽惡化的海洋環境下，所受到汙染甚微。牠們吸飽食物鏈最原始的浮游生物，不難想像其肉質的滋味與營養的價值。

回到庭院，素雅的雪白瓷盤已精緻地排著幾條烤得油滋滋的青皮沙丁，陪伴著翠綠萵苣、小紅番茄、金黃酥脆的薯條。如此甘美純淨的食材、如此簡單的烹飪，卻實在令人驚豔。這盤美味，不論在色澤、香氣或味道上，絕對不遜色於任何名貴的大餐。口齒留香之餘，我想這大概就是原味的魅力吧。