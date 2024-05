秋季北極圈上方的苔原景觀。(圖∕123RF)

威爾斯作家班.勞倫斯(Ben Rawlence)沿北極圈追蹤林線,從蘇格蘭、挪威到西伯利亞,從阿拉斯加、加拿大 到格陵蘭 ,走訪當地科學家和居民,探求氣候變遷的影響,所見盡是明顯的惡化。

他在《林線:最後的森林和未來地球的生命》(The Tree Line: The Last Forest and the Future of Life on Earth)裡報告:林線北移,森林往北推進。挪威北部,苔原和森林邊界,升高華氏兩度不是臆測,而是生死攸關的事實。十月一到,初雪遲遲不來,靠放牧馴鹿維生的賽米族(Sami)原住民便開始恐慌——正如台灣農人擔憂梅雨和颱風不來一樣。再加上拉長的暖冬,白樺迅速繁殖,地衣無處可長,馴鹿沒了地衣可吃數量大減,賽米人生計跟著大受損害。

在〈和冰的最後探戈〉章裡,他爬到格陵蘭島高山上的冰河 邊緣,面對一大片雄偉古老的白色冰河,見識暖化帶來的水土和植物變化。站在那冰與林競爭的最前線,冰風襲面,頭暈目眩,他遙想未來景象:格陵蘭的冰河為森林取代,斯堪地那維亞和阿拉斯加的苔原消失了,北美和西伯利亞的森林變成了乾枯的草原。自問:那時會有人看見嗎?我們能想像一個沒有我們的未來嗎?

接下來感嘆:「可惜科學有個不幸的副作用:讓我們以為一旦知道了什麼在發生就能加以控制。諷刺的是我們可能一度做得到。悲劇是太遲了。」

然他不願落入悲觀,又在〈後記〉裡自我激勵:「就我們所知的有許多可懼怕的,而就我們不知的有許多可希望的。」他相信有許多事可以做,重要的是採取行動。

森林是地球的肺,吸取二氧化碳輸出氧氣,不但淨化空氣,而且呼出水氣,和海洋一起調節氣候。當森林不斷大量消失,更多二氧化碳進入大氣,無異再給高燒的地球裹上一條厚棉被。結果地球越來越熱,天災越來越烈,陷入惡性循環,所以勞倫斯寫:「連鎖反應已經發動,未來的弧線只會越來越陡。」

正當我們亟需森林相助時,加拿大森林生態學家蘇珊.斯瑪爾德(Susanne Simard)的實地研究,扭轉了我們對森林的認識。

從1980年起,她在加拿大英屬哥倫比亞的古老溫帶雨林裡,從「為什麼清除古林後新種的小樹都奄奄一息」開始,經過幾十年觀察實驗發現:一座森林不是一個你死我活的競技場,而是一個守望相助「不獨親其親,不獨子其子」的大家庭,中心是一棵網絡四通八達呵護全體的古老母樹。最神奇的是,這些我們以為被動無言的樹木,其實不斷以自己的語言溝通交談。一方面藉化學物質由空氣傳送示警,同時藉地底和蕈絲交纏的根鬚網路分享養分,並交換訊息傳遞世代的智慧——絕似人類。

德國森林學家彼得.渥雷本(Peter Wohlleben)在《樹木的奧祕》裡支持並發揚斯瑪爾德的理論。他發現森林裡的樹互相照顧,長得比較好,也活得比較久,通常可以活幾百年,甚至到九百年、一千年,一棵孤立無援的樹便難以長壽。

斯瑪爾德當初發表研究結果,因為挑戰主流受到圍攻冷落。許多年來她發表了一篇又一篇論證嚴密的學術論文,終於獲取應有的重視。她的回憶錄《尋找母樹:發現森林的智慧》(In Search of the Mother Tree: Discovering the Wisdom of the Forest)記述了那艱辛漫長而又充滿興奮的歷程。序末寫:「這本書寫的不是我們能怎麼救森林,而是森林怎麼可能救我們。」

這新知識能幫我們以新的眼光來護衛林木嗎?

其實我們早已知道:植物能製造養分,自給自足。無中生有,它們才是真正的創造者。

和植物一比我們簡直低能——我們是消費者,寄生在植物世界而自以為王。

此外,生存必需以外,我們和樹木有另一種聯繫——在心靈的層次。

是林木給了大地青山綠水。一棵老榕,幾株垂柳,都讓人心動佇足。彼得.渥雷本說:「對我藍天綠林是最安心悅目的景色。」

我記得漫步紅葉飄飄的楓林,或踩踏白雪冬林那種難言的喜悅。不管什麼時節,春花秋葉或煙雨濛濛,草木山林召喚我們。進到林中,我們靜了下來,潛入另一境界。如王維詩句「深林人不知,明月來相照」、「返景入深林,復照青苔上」所寫,那種幽遠恬靜彷彿是回返久遠以前的家鄉——現在我們有的是掉頭無路,回不去的感覺。

無疑我們和樹木有古老深厚的心靈連結。我們需要樹木森林,有如需要親人家園。所以再現代化的城市也少不了大小公園,一座高樓耀眼而無一草一木的城市透出寂寞淒涼。而越是古老的森林越是生機盎然,充滿了無言的邀請與誘人的魔力。

我曾走過一些難忘的樹林:台灣溪頭翠綠的竹林、太平山雲氣繚繞的森林,緬因州鹿島的松林,華盛頓州奧林匹亞半島國家公園的溫帶雨林等——再美的城市也比不上。

可嘆人類的聰明「有毒」——不是比喻,而是真正的毒。

我們能化沙漠為綠洲,也能將森林變成沙漠。我們能以電力點亮整個地球,也能將天地灌滿致命的毒素。長久以來,我們忙著掠奪地球趕盡殺絕,所到之處留下了醜惡的足跡。

達賴喇嘛說:「對人類的使用、人口和科技,地球母親再也沒法默默承受了。」

然我們仍擺脫不了對石油的依賴,沒法煞車改道,只能像出軌的列車衝向斷崖。

人類能夠在這最後一刻挽救自己嗎?

憂心忡忡的科學家一再提醒:喪鐘未響,局勢仍有可為……

設若我們無法遏阻這不絕的加速暖化因而滅絕?

沒人會為我們流淚。宇宙不會悲悼我們逝去。

植物會悄然覆蓋大地,高大的森林會昂然挺立,無數生物會歡欣生長。