圖∕黛安

三年來，我的工作量一直增加，前一陣子，每一天的時間我都生怕浪費半分，全天安排得沒有喘息機會。我像上滿了發條，幾乎不眠不休地工作。每完成一天的任務，便覺得這一日沒有虛度。

然而，外界的干擾，複雜的人際關係，嚴格的自律，超高的自我要求，高強度的工作量，讓我的健康亮起了紅燈。由於長期熬夜，我原本細膩雪白的肌膚變得暗沉粗糙，一頭茂密的秀髮也面臨脫髮困擾。我開始吃肝臟排毒藥物，用中藥調理身體。與此同時，許多收穫和讚譽接踵而來，社交圈子不斷擴大，自我認同感和成就感不斷攀升。

直到母親看見我蠟黃的臉色，心痛地說：「孩子，你一直都在不停奮鬥奮鬥，為什麼就不能學著去躺平？去享受生活？」那一刻，我突然察覺自己對自己過於嚴格，在各方面給自己設定高標準。我感覺確實需要放一個長假，去感受大千世界每一寸光陰中的美好與慵懶。

於是，我選擇放下一部分工作，部分躺平。

第一個星期，我如坐針氈，感覺每一天的光陰都白白浪費掉了。負罪感和緊迫感在心底滋生，我開始動搖躺平的決心。我用不停游泳運動分散注意力，直到累得精疲力盡。部分躺平的第一個月，我就這樣在自我矛盾中，不斷迫使自己接受躺平的美好。譬如：每日可以睡到自然醒，可以不用思考寫作，可以不用構思畫作而傷神，可以不用像被一百頭狼追趕著那樣去完成每日設定的任務。我在自責又享受、空虛又愉快中度過了內心征戰的一個月。

母親看見我重新煥發光彩的潔白皮膚，露出了開心的笑容。她說：「你已經很成功了，很多人在你這個年紀，連你一半的成就都達不到，你現在的人生功課應該是學著愛自己，學著享受生活，不要總把自己逼得那麼累、那麼苦。」

漸漸地，躺平的第二個月，我的內心不再陷入深深的糾結，開始享受微風拂過時的舒適日子。第三個月，我開始覺得，原來躺平並沒有那麼可怕，相反的，可以越變越年輕、越好看。

百無聊賴中，我在網路上結識了一個名叫「輕舞飛揚」的網友。我的初衷是，找一個可以陪我打發當天下午茶時光的陌生人聊天，因緣際會遇到了她。

她說，幾年前她從廣州到曼谷旅遊。一天清晨，她在民宿 中醒來，看見攀援在窗外的凌霄花在晨曦中隨風起舞，那樣美好靜謐。陽光灑在她的身上，暖暖的，一種從未有過的感動襲上心頭，於是她決定買下這家民宿，留在曼谷。她大腦一熱就從床上爬起來，衝到樓下，找到民宿主人談判，隨後痛快地交了幾十萬人民幣的訂金。由於不懂泰國的法律和習俗，一開始從裝修民宿到開業初期，她經歷過許多令人崩潰的經歷。我問：「你當時沒有想過放棄嗎？」她在網路那頭，發來一個露著牙齒的微笑表情，說：「沒有。那時的苦行是為了今日的躺平。」

她回憶最崩潰的一晚，她一個人躺在民宿頂樓的房間裡，從低聲啜泣到放聲痛哭。她雇用的管家住在隔壁，聽到哭聲，便給她發來微信 ，害怕地問：「我聽到了很恐怖的哭聲，這裡是不是鬧鬼？」於是，她強忍著委屈和無助，努力壓低哭聲，一個人把臉深深埋進枕頭裡流淚，直到哭累了昏睡過去。

第二天清晨，當她睜開眼，美麗的凌霄花依舊在窗外的晨曦中輕舞飛揚，陽光依舊那麼溫暖美好。她告訴自己，一定要咬牙堅持住，越是誰都不看好，越要做到最好，無論遇到什麼困難，都要堅強挺過去。後來，她的生意漸漸起色。第二年，她購入了第二家民宿。隨後幾年，她的生意越做越火，直到遇上了疫情 。

我問：「你的生意挺過疫情三年的煎熬了嗎？」她笑答：「是的。何止是挺過難關，反而因禍得福了。」她說，那時她終於從忙碌的生意中閒了下來，看著認識的一些民宿陸續倒閉，心裡也很怕。但她說，越是如此，越要好好生活，愛自己。她每天除了睡覺，就是健身，或者下廚給自己做一頓像樣的飯菜。飽餐一頓後，躺臥在開滿凌霄花的窗邊，讀一本輕鬆的小書，就是那種不用動腦子就可以愉快閱讀的輕小說。

某一天，她接到一位熟識的民宿老闆的電話，說要低價轉讓他的民宿，問她要不要接盤。她怦然心動。那棟座落於一派青翠田園中的民宿，她曾在三年前入住過。可謂一見鍾情，有一種似曾相識燕歸來的熟悉感。如果不是疫情，她根本無法想像，能以如此低廉的價格入手這座夢幻莊園，從此做莊園的主人。

她認為，那時的她，無論從經營民宿的經驗和能力，以及財力，都是入手的最佳時機。儘管很多人勸她說，疫情期間買入新的產業需謹慎。她還是像當初義無反顧從國內裸辭來曼谷開民宿一樣，選擇了再次勇敢堅定地遵從內心的聲音，買入了這座莊園民宿。就在她把民宿裝修一新，尋覓到了滿意的花藝師，將莊園每一處角落裝飾得賞心悅目後，疫情結束了。

她在四十多歲的年紀，擁有了財富自由、時間自由、旅行自由、戀愛自由、選擇自由。

聽罷，我對她由衷欽佩。我說，不管你告訴我的故事是否真實，我都從中汲取到了力量、勇氣和希望，與你聊天受益匪淺。之後，我開始學會在苦行中享受躺平的歡樂。休閒時，給自己做個美甲，畫個精緻的妝容，穿身漂亮的衣裙，和女友們逛街購物、享用美食。我開始變得越來越健康美麗，工作也越來越愉快出色。

我開始意識到，無論做苦行僧還是躺平族，都是人生的不同經歷。這是一個對女性更加寬容自由的時代。命運總有不足，圓滿自在人心。生命曲折處，才是美意所在。

根據國際勞工組織（International Labour Organization）的資料，中國十五至六十四歲女性勞動參與率從2000年第十一位下降到2022年第五十一位。中國女性，尤其是中年知識女性，正在從傳統職場定位抑或家庭角色中解脫出來，越來越多年輕女性開始審視生命的意義和成功的價值所在。

人生如戲，每個階段都有要扮演的角色。紅塵中與網路中，故事真真假假，角色千變萬化。不論如何，活得盡情盡興盡意就好。苦行，是為了前進；躺平，是為了更好地前行。人生殊途同歸，都是為了成為更好的自己，實現自我人生價值。

我與她依舊時常在微信中聊天，彼此聆聽，互相鼓勵。我們對彼此說：「愛自己，愛生活！永遠年輕美麗、性感時尚、多才多藝！永遠在路上，永遠熱淚盈眶！」（寄自喬治亞州）