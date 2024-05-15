蔡鍔，只活了三十四歲，但使民國長生（下）

民國四年十月下旬，蔡鍔向袁世凱請病假，以後不斷續假，最後說病重，非去日本 就醫不可。袁批示：「一俟調治就愈，仍望早日歸國，銷假任事，用副倚任。」十二月二日，蔡鍔乘日輪東渡日本。

蔡抵達日本，在同志 接應下，祕密前往神戶，然後迅速換乘另一艘日輪，經吳淞口南下香港 ，復取道河內直奔雲南。與此同時，他請助理帶著自己的行李去別府箱根，作就醫狀；並準備了多封親筆信，讓助理陸續寄給袁世凱的親信，報告遊歷狀況和養病情形，以掩飾行蹤。因而，袁世凱一點也沒有察覺蔡鍔離開日本的跡象，當他接到「蔡鍔過香港到雲南去了」的情報時，一度還不相信，等到確定後大吃一驚，立即電令蒙自關道伺機狙擊或捕殺。但蔡在友人和親信護衛下，袁的陰謀未能得逞。

民國四年十二月十九日，蔡鍔安抵昆明，發動反袁護國戰爭。

民國五年春，蔡鍔率二萬護國軍，在四川省的瀘州、納溪一帶，擊敗了八萬北京政府軍。隨後廣西和湖南的起義兵也紛傳捷報。袁世凱在全國一片聲討的壓力下，宣布取消帝制，但仍以「大總統」自居。蔡鍔與唐繼堯等立即發出通電，不僅不承認袁世凱仍為總統，而且要求對他進行審判。這時，全國各地反袁形勢繼續高漲，袁世凱內部也日益分崩離析。六月六日，袁在眾叛親離聲中憂病身亡，護國戰爭以勝利告終。

蔡鍔原有喉疾，戰爭期間，因軍務勞頓，病情日形加劇。民國五年八月他獲假兩個月醫病，先到上海，梁啟超「會見他，幾乎連面目也認識不清，喉嚨啞到一點聲音也沒有，醫生看著這病是不能救了」。儘管如此，他還為梁啟超的《盾鼻集》作序。然後東渡日本，於九月底入九州福岡醫科大學附屬醫院治療。

民國五年十一月六日晚，醫生為蔡鍔打了一針強心劑，他口授四事，發給北京政府作為遺囑。

國會、大總統鈞鑑：

鍔病恐不起，謹以遺電陳四事：

一、願我人民政府，協力一心，採有希望之積極政策，以建設好國家。

二、現在各派意見多乖，競爭權力，願為民望者以道德愛國，勿謀私利。

三、此次在川陣亡及出力人員，懇飭羅督軍、戴省長核實呈請恤獎，以昭激勸。

四、鍔以短命，未能盡力民國，應為薄葬。

臨電哀鳴，伏乞慈鑑。

四川督軍兼省長蔡鍔叩。

遺囑中沒有一句提及私事。就在這天凌晨二時溘然長逝，年僅三十四歲。

蔡鍔逝世消息傳到國內，舉國悲痛。國會通過《國葬法》，決議國葬。蔡鍔的靈柩在大總統特使蔣方震等人護送下，乘海輪抵達上海。十四日上海各界在殯儀館舉行悼祭儀式，梁啟超宣讀祭文。因過於悲傷，無法讀完，交給他人代讀。當時，在昆明、成都、重慶、長沙、邵陽等地都舉行了追悼會。民國六年四月十二日，蔡鍔魂歸故里，北洋政府在長沙嶽麓山為他舉行國葬。

蔡鍔出殯，各方贈致輓聯致哀：

孫中山

平生慷慨班都護

萬里間關馬伏波

梁啟超

國民賴公有人格

英雄無命亦天心

康有為

微君之躬，今為洪憲之世矣

思子之故，怕聞鼙鼓之聲來

康有為說得對，沒有蔡鍔「護國」，我們已為「洪憲」臣民。（下）