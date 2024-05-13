作者自製的「港式拿破崙」。（圖∕朱晨）

拿破崙是叱吒風雲的英雄人物，但是有一款西點也叫「拿破崙」。我早就聞其大名，第一次品嘗是在紐約法拉盛 的大班餅屋。記得那層層酥皮中夾著香脆的核桃 和絲滑的黃油霜，甜而不膩，口齒間留有餘味。

想起之前曾經讀到一本關於蘇俄革命的小說《莫斯科紳士》。男主角是一位高貴優雅的舊時代紳士，當蘇維埃政權顛覆了沙皇政府時，他被判終身軟禁在莫斯科市中心一家高級酒店之中。而他是怎樣接受這個判決的呢？他來到了城裡最有名的法國點心店，點了一份mille feuille，安安靜靜地享受了這最後一次自由的奢侈。我望文生義就把mille feuille想作是「法式千層酥」了。

終於，我有了機會去巴黎旅遊。在安排行程的幾個月裡，我惡補了一下扔了很久的法語，也瞭解了一點兒法國的飲食文化。歐洲導遊達人Rick Steves在他的書中說，法國的甜點非常出名，不可錯過。所以我專門考證了一下mille feuille，哇，沒想到它和拿破崙居然大有淵源。

一般認為，mille feuille就是「拿破崙」，一種傳統甜點，在一塊塊鬆軟的酥皮中夾著一層層濃厚的香草奶油，而表面蓋上一層帶羽毛狀巧克力花紋的香草糖霜。但是也有考究的人說，mille feuille和「拿破崙」有一些不同，在義大利 ，「拿破崙」中間夾著的是杏仁醬，但是後來大家把一層夾一層的料理都叫做「拿破崙」了，連「蔬菜拿破崙」（Vegetable Napoleon）這樣令人匪夷所思的菜式都大行其道。

在巴黎，我住的旅店離香榭麗舍大道很近，進進出出常常路過那家著名的甜點店Ladurée的分店。在黃昏的燈光下，那個小小的棚子裡裝飾著無數粉紅、粉紫的人工玫瑰花，充滿了夢幻的氣氛。人們像朝聖一樣井然有序地排隊，從一個小門進入，從另一個小門出去。進去後可以看到櫃檯裡展示的甜點。這個店是以馬卡龍，尤其是玫瑰馬卡龍出名的。可是我才點了兩個馬卡龍，眼光就被一小塊「拿破崙」吸引住了。價格不便宜，但是來到了以拿破崙為豪的法蘭西，又想起了當年的美好記憶，我忍不住買下了這塊點心。

回到旅館，我迫不及待地咬了第一口。什麼感覺？甜！膩！雖然也是一層層的酥皮，雖然也夾著堅果，但是那個甜度簡直爆表，直沖腦頂。先生笑話我，他說這些超級甜的點心都是和黑咖啡一起享用的，這樣甜和苦才能互相抵消。可能我吃不起苦，所以不配享受這高貴的甜點。

過了幾天，我在羅浮宮裡看到了大衛畫的拿破崙加冕的油畫，津津有味地想起當年拿破崙從教皇手中搶過皇冠給自己戴上的故事，怪不得大衛只能畫拿破崙給約瑟芬加冕。而在榮軍院，看到了拿破崙的墓地，棺柩富麗堂皇，不由得起了「故一世之雄也，而今安在哉」的感慨。但是對於法國的「拿破崙」和其他甜點我都敬而遠之了。

今年情人節，想要為先生做一款新穎的甜點。忽然想起了當年在法拉盛讓我念念不忘的「拿破崙」。於是我上了YouTube認真搜索起來。讓我失望的是，如果搜mille feuille或者Napoleon，食譜中含糖量必然極高，對於我們中年人來說已經不合適了。忽然我想到何不搜一下「拿破崙」的中文字呢？沒想到柳暗花明，原來有一種港人改良的甜點叫做「港式拿破崙」，關鍵是甜而不膩。我看了好幾個視頻，終於掌握了要點，像模像樣地操作起來。

首先打發蛋白至堅挺，拌入烤好的核桃碎，整理成兩塊長方形在烤爐中低溫烘成蛋白霜。然後我在三塊酥皮上叉小孔，再壓上烤架烘焙，這樣不至於高低不平。接著我打發了黃油、糖粉和香草精、鮮奶油、鹽，製成黃油霜。之後就是關鍵的整合步驟了，一共三層酥皮和兩層蛋白霜，中間用黃油霜粘合。在最後切去多餘的邊時，我屏息靜氣，手起刀落，因為酥皮和蛋白霜都非常酥脆了，不小心就會散架。

感謝先生的攝影技術，把我這一烘焙新作保留在照片中。當「拿破崙」在我們嘴裡像雲朵一樣輕盈地化開，淡淡的甜味滲入心中，我不由得想起了愛情的滋味。如果說西方人的愛情濃郁如mille feuille，如拿破崙對約瑟芬的表白：「你的吻給了我無限的思索和回味，你的淚水使我熱血沸騰」，那麼中國人的愛就如「港式拿破崙」般雲淡風輕，卻永留心中。就好像我和先生二十多年的相知相守，和我們用美食慶祝的每一個節日。