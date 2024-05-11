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人生在世，不能沒有朋友。良好社交生活，是快樂泉源、健康密訣、財富動力。早在網路時代之前，在商場職場上「建立人脈」，西方人稱之為「打網」（Networking）。可見人際關係發展，首先為了事業，然後才為了愛情。

在科技圈裡，有一種網友，最令人敬佩。他們像江湖上的俠客，路見不平，拔刀相助。早年我參加科技論壇群組，曾遇過這樣的網友，他們對朋友只有付出而不期望回報。當我使用科技產品遇到瓶頸，正在求助無門時，這樣網友會挺身而出，他們只要三言兩語，就如當頭棒喝、醍醐灌頂，立刻振聾發聵、指點迷津，使難題迎刃而解。受到這種網友的精神感召，之後當其他網友遇到難題時，我也樂於主動施援。

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架設全球網路最早原因，原本無關風月，不是為了娛樂交友，而是為了科技研究。

網際網路上第一則訊息，在1969年，從我的母校洛城加大傳送到史丹福大學 。傳送成功那一刻，師生們都雀躍不已、奔走相告，其興奮程度不下於同年的阿姆斯壯登陸月球。

隨後全美各地各大學，陸續加入網路，電腦科系研究生們開始設立帳號，傳送電子郵件。

電子郵件裡除了交換研究成果之外，難免東拉西扯、故作幽默，聊一些雞毛蒜皮、風馬牛不相及的小事。這些人成為世界上第一批網友。

或許當時也有情竇初開的研究生，趁別人不注意，偷偷傳送愛情告白給暗戀的人，那就是世界上第一場網戀。

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在網際網路之前，全世界最熱門的交友平台是什麼呢？它也是一種網，是「業餘無線電網」，也遍布全球、無遠弗屆。它的呼叫信號是CQ，是英文Seek You的諧音。

別小看這種「無線電網」，它是今日行動電話的起源。另外也是今日「網路群組」的起源。群組的前身是「網路聊天室」，最有名的聊天室借用了無線電網的術語，稱為ICQ，在2000年代曾在互聯網上風行一時。

當年想問鼎白宮 的美國參議員高華德，曾炫耀自己是無線電網的鐵粉，經常透過無線電網，和全球「無線網友」聊天，在台灣有人曾收到他的呼叫信號，和他聊過天。

我在新竹交大時，曾參加校內「無線電研究社」，是全球無線電網的一個連結站。記得當年曾有人問我們：「你們是業餘無線電網會員嗎？」我們很驕傲地回答：「不是，我們是職業的。」

後來「無線電網」擴充領域，在汽車上加裝「無線電收發機」，成為一種行動通訊裝置，稱為「公民頻道」（Citizen Band）。夜間開車的貨車司機們喜歡用來和陌生人聊天、瞭解路況。

其後，逐漸演變成行動電話、智慧手機，不讓個人電腦專美於前。

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「工欲善其事，必先利其器。」如想善於結交網友，首先要找到一個適合自己發揮的平台。這個平台，是個舞台，有時形同擂台，是網友們注目焦點。

其次，還要有熟練的自我表達技巧，將自己的人格特質、想表白的重點，以最有效的方法傳達給對方。

於是，「簡訊文學」就應運而生了。它的最大特色是使用最簡短字句、最少字數、最帶衝擊力方式、最可愛表情符號等，來包裝訊息。唐詩的迷人之處，是簡潔明快。網友的簡訊也效法唐詩，如蜻蜓點水，在平靜水面上激起陣陣漪漣。

除了表達自己之外，網友們尚須充分瞭解對方。在網路時代，如想瞭解你的網友，並不算太難，只要善於運用網路資源。「凡走過的，必留下痕跡。」在網路上，很難長久保護個人隱私。更何況有些人還刻意打知名度，增加自己的見網率、點擊率和網路聲量。

谷歌上有對方的生平、學歷、經歷；IG上有對方的照片；領英上有對方的職場履歷；臉書上有對方的同學、朋友、四等親屬。無論他做什麼事、參加什麼社團、寫什麼文章、發表什麼意見，在網路上都可以找到蛛絲馬跡。

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登山有山友，唱歌有歌友，喝茶有茶友，旅行有旅友，上網自然就有網友。許多山友、歌友、茶友、旅友，在組成網路群組之後，也都變成了網友。

這種「實體朋友」的「網友化」，是一種潮流趨勢。目前許多同學會、校友會、同鄉會、專業協會，在「網友化」之後，非但不會式微，反而更加蓬勃發展。

實體朋友的缺點，首先受限於地理位置，朋友們必須住在同一個城市，至少要在同一個地區。其次，每次聚會都要安排恰當的場所，每人都要開車、停車。見面時必須穿著整齊、舉止端莊。還要準時到場，適時離場，其間注意力要集中，別接電話、滑手機。網友化之後，就海闊天空、任意翱翔，不再受任何限制了。

網友和實體朋友相比，有多項優點。首先，兩人都保留住一些私密空間，不會為日常生活小事而相互干擾，也不會因對方在場，而時時刻刻保持謹言慎行。

其次，兩人興趣不盡相同，生活步調也不一致，網友平時可隨興過自己的日子，不必勉強配合對方。

另外，無人有完美個性和外貌，隔著距離，各人都能好好包裝自己，塑造出完美形象，使對方更加喜愛自己。同時，也能任意美化對方，使對方符合自己理想標準，而更加喜愛對方。

當然，網友也有幾項缺點。因不能見到面，心裡總是感到不踏實，缺乏安全感。

因沒有朝夕相守，有時關心對方，卻不知道他此刻在哪裡、做什麼事，難免心中忐忑不安。並且，對方將來如發現了自己一些缺點，感情會不會生變？還有，自己將來發現了對方一些缺失，熱情會不會消減？

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除非有一天，網友中有一方痛下決心，要「快刀斬亂麻」，坦然面對現實，使雙方揭開神祕面紗，約好見一次面。如果雙方或一方不滿意，乾脆「長痛不如短痛」，免得一直猜測疑惑吊胃口。

像這樣虛擬網友相約會面的場合，有人稱之為「奔現」，大概是「奔跑現身」的意思。如果奔現失敗，就稱為「翻車」，意思不言而喻。

網路上充斥著一些「奔現翻車」的冷笑話。其實大家對此應該「哀矜勿喜」，別幸災樂禍地去消遣他們。

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網友交往雖然趣味盎然，但也有風險。一方雖有心投入情網，另一方卻可能已布下天羅地網，就像蜘蛛編織了巨網，等著獵物自投羅網。「網路如虎口，行人小心走。」要記得「防人之心不可無」，有意結交網友的人，需善於好好保護自己。

虛擬網友就像虛擬貨幣 一樣，有人利市百倍，有人血本無歸。虛擬網友也像虛擬實境遊戲一樣，雖當時令人著迷得如痴如醉，最後卻似海市蜃樓，消失得無影無蹤。

網路是虛擬的，網友卻不能是虛擬的，必須真有其人、真有其事、真有其心。歸根究柢，科技只是在模仿大自然現象。在虛擬世界裡所發生的事，不論再怎麼離奇，在現實生活中也照樣會發生。

真正朋友，無論實體或虛擬，都需要開誠布公，不能太過於理想化，每人有優點也有缺點，形勢有佳境也有逆境。雙方要能苦樂同享、榮辱與共，承受得起時間和環境考驗，要可長可久、不離不棄、互相照顧扶持、安慰鼓勵。

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今日網路的虛擬世界，如同古代的武俠世界。走在江湖路上，會遇見俠客，也會遇見盜賊。

在網路上有緣相逢，結為投契的網友，其中的點點滴滴、雪泥鴻爪，都值得珍惜回味。（寄自加州）