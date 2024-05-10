抹一抹臉，我站起身再往下走。

樓梯轉角處，我曾經用匆忙的步伐追趕同事美齡的先生寧。美齡是我工作中的護航者，是公司的守門人。那個星期五，她去亞利桑那照顧病父，我正一個人在公司忙著，寧敲門進來，當時他到底是來代轉言語或傳達物件，早已經被遺忘在時光的角落，只記得我一邊忙著說電話，一邊點頭道謝揮手道別。

看著他關門走出去，不知怎的，那個轉去的背影，好像暴雨 中抖顫不服輸的一片黃葉。我心一動，草草掛了手中電話追出去，在長廊第三個轉角，第三十階的地方追上了爽然自失的他。原來他父親剛離世，而美齡不在身旁，他的情緒無處排解，不自覺地到了公司門前。

我陪著他，兩人向下走到長廊最底處，轉身往上，走到三樓最高處，又反身往下走，上上下下，來回不止。我們沒有說什麼，我也說不上什麼，我們在沉默中一起感受著一位資深大學教授失怙時的孤單恐懼無助。

疫情 的第二年，美齡身體不適，辭職在家休養。我們沒有機會並肩再走一次曾經共行八年的歷史長廊，但我知道，長廊歲月已在這塵世種下深根，有足夠的養分，滋養著人各一方的我們的心和情。

漫步於長廊之末，往玻璃大門出口走去，想起那次在辦公室，突然接到微弱且無助的呼喚：「小君，你快回來呀。」我顫抖地抓起車鑰匙就往樓下衝。剛到玻璃門前，接到管家急切追來的電話，原來只是媽媽電視壞了，她失去了每日作息的節奏，不由分說就來電求助。我心頭一緩，緊繃的弦爆裂，兩腿一軟，扶著門框屈膝而坐，憤怒地對著電話大聲哭罵，全不管過路人的驚異眼光。

媽媽去年走了，再也不用替她修電視找電視台了。我輕撫著當年支撐我緩緩起身的黑鐵門框，隔著玻璃門看出去，好一片藍天綠草，我低聲問當年驚懼嚎哭的自己，那時眼中倒映的，可也是這一片景色？

說文解字說「廊」字，可避雨，可遮陽。

八年歲月， 四十二階的長廊，足跡印記著千萬次的踏痕。長廊上聽過朋友喜獲孫兒的開心，長廊上伴過年輕小友買下第一個房子的雀躍，長廊上接到女兒被名校錄取的喜訊，長廊又長廊，走的是階梯，拂的是歲月。

今日，再次走過長廊，回想過往生意上的起與伏，生活上的失與得，長廊依舊，人事何如？

疫情將過，新的日常翻開下一篇章，那曾是決策殿堂的辦公室，已還給了時光。解封後，我和老客戶若需要見面談話，選個咖啡 廳就得了，反正機會不多。避雨遮陽的長廊不再，生命裡的風霜雨雪，倒是不曾停歇，這片人生中被乍然抹去的風景，就像猝不及防失去的人一樣，想起的時候，去探一探，撫一撫，總不是以前那個樣子了。

走下長廊，不勝唏噓，我再次把這段歲月摺疊心中，就像小王子珍藏著他的玫瑰，獨一無二，難以再見。（下）