圖／可樂王

生活都會長年與人車為伍，日常除簷前群集亂飛的燕子、棲停電線或蹦跳馬路上的八哥及渠邊偶爾出現的白鷺鷥、夜鷺，不知還能遇見誰？於是總想著要在家裡養些什麼，一有空閒便往掛有動物看板的店內走。

每回遊逛寵物店與可愛動物見面，彷彿進入叢林野地，試圖自那微弱的蟲鳴水流聲響感受風吹葉動及霧露凝聚境界。瞧玻璃櫃裡的倉鼠擠睡一團、貓狗愣傻、牛蛙是天生的喜劇演員。一幕幕懵懂神情隱含天機激發愛心，讓人忍不住駐足、思想與之連結後的諸多情節……

人依性情親近動物，許多人喜歡狗並與之有深刻聯繫，德國 作家溫魯認為：狗是唯一愛你甚過於你愛自己的生物。卡夫卡宣稱：所有的知識、全部的問題與答案都在狗狗身上。另有些人則是貓咪愛好者，阿爾伯特‧史懷哲覺得音樂和貓可為人在悲慘生活中帶來慰藉。馬克吐溫曾經收養十九隻貓，坦言自己對貓咪的愛遠超過人類。雪萊說：「我的貓不開心，我也就跟著不開心了。」錫德尼．史密斯主張每天起床時，應替狗狗想個辦法，讓牠能快樂地擁有今天。

生命與其他動物相連結，人生將變得更豐美。動物是不同於人類的存在，自其身上可學習付出、實踐尊重、亦可體會造物者的用心與智慧。於光影移轉中觀覽貓眼的奇異變化、忍受鸚鵡的聒噪自負、兔子的沉默無語、刺蝟的孤僻……啊！靜躁不同、能欣賞成全各種存活方式，博愛寬容，世界將和平許多！

飼養寵物可轉移注意力，於人世界受到的冷落及不適應因此獲得緩解，就安全距離角度，恰可滿足許多情感需求。婚姻不愉快的J自從養了柯爾鴨，於餵食、照料付出中安頓身心，時帶小鴨至後山溜達，於青草地上奔走或爬至斜坡，放手讓鴨迎空舉翅，看牠自由飛翔，J心情也跟著奮發起來。M家氣氛向來冷漠，名喚幸福的柯基犬加入後熱絡許多，動物是人情接合劑，為荒漠帶來雨露，有助芳草生出。

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兒時家中養貓養狗或禽類是極自然的事，都會變遷，居住環境擁擠，豢養寵物必須慎重考慮。手機屏幕屢滑出可愛的貓咪影像，嬌嗲憨傻無辜、跑跳跌落或只是露出圓呼呼的大眼睛……越滑同類畫面越常出現，讓人好想養一隻。夢想與現實纏鬥激烈，捨棄與獲得存於一念，幾番揪心掙扎，終究不敢輕易實現。

迎接一隻動物，生活脈絡與之纏結一起，哀樂連動，病痛與共，雖可填補生活空隙，伴隨的責任義務不可推卸。熱鬧歡喜後往往接連始料未及的麻煩厭膩。將某生命占為己有或作為饋贈禮物，此事珍貴卻也殘忍。因愛結合的情緣日後將有各種演變，生死與共或者始亂終棄，曾為示愛的寵物人情仳離後可能成為爭奪項目。動物何辜，一旦被人馴養，亦須承受人類世界的諸多罪孽。

溺愛與忽略終將造成災難！憶起兒時家中那隻因項圈太小而孤僻毛躁的蓬毛棕犬、與我過從甚密後來高飛遠走的綠鸚鵡、旅居佛州 時期那歡喜啃咬牆角因而暴斃的迷你兔及缸裡一批批罹病的熱帶魚……甜蜜期過後接以漫長的瑣碎生活，歡喜往往接連著無奈，人類自以為付出，卻經常造成毀滅。

而動物確實能喚起人類的原始歸屬感，約翰．默爾說：人類的愛、希望和恐懼與動物沒有什麼兩樣，他們就像陽光出於同源、落於同地。羅爾斯頓鼓勵人應接受某種超越人類中心主義的世界觀，甚至能夠像愛自己那樣去愛其他動物。人對其他動物具有無法細究的迷戀情愫，黃石公園 裡來自全球的遊客車輛到處尋探動物行跡，見前方有動物出沒，車主將車丟棄路上扛起攝影機便向前衝，才剛義正詞嚴提醒眾人切勿干擾野生動物的婦人也跟著飛奔，唯恐落人之後。

那年於宜蘭民宿意外遇著好幾隻羊駝，一瞧見那集合綿羊、迷你馬等諸多可愛元素於一身的生靈便趨前左擁右抱，臉貼著感覺牠散透體溫的綿軟。羊駝只顧搶奪牧草，毫不理會我的盛情。長長的脖子時而挺直高過我肩、時而彎低於我背包及掉落地上的草料間尋探。那晚與羊駝共宿同一莊園，闃黑天外似有星光閃爍，夢裡彷又回到青青草原。

離開郊外歸返都會，月被樓房切割，天空縮小然後消失，便回到日日生活的牢籠。籠內具有各種隔間，日夜於其間俯仰坐臥，除維持生存必須，亦包含各種喜好實現。鳥籠在門內、魚缸隔開客廳和廚房，上天創造萬物，人於自己統屬的空間裡稱王，決定其他生物的存活方式。

想要的不見得適合，挑選寵物與擇偶一樣必須理性，我的愛心與負擔能量只容許一只鳥籠及三呎缸。屋內只見小鸚鵡將毛蓬起，單腳站立，或於清晨夜裡嘎嘎叫嚷，理毛，舔足，山岩溪流換成沙發與餐桌，未見谷壑林地的牠以為這便是大自然。現成飼料取代野食尋探，沒有祖靈召喚，潛意識的渴盼無從回歸，萬物皆有迷惘與遺憾。

另一頭各種先來後到的魚類於缸裡形成混亂景觀，魚兒悠遊，滯停或受驚嚇，與我於平行時空相互觀望。陽光調轉彼此的凝視角度，人與萬物同處一室，鳥兒被制約，魚被裝幀成流動圖畫，沉靜裝飾生活。

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即便家裡已養動物，假日仍歡喜去逛寵物店，如至專屬的祕密基地般與各種動物互望，留下或短或長的交會印象。猶記那隻被店家標註「開價就賣」的過動哈士奇、藍眼慵懶的暹羅貓、依偎疊擠一起的天竺鼠……一批批去來不定的生靈與我神交，滿足未能飼養的缺憾。

有陣子較久沒去寵物店，再訪時直覺店內擺飾變異，一些之前常見的物種不見了，蜥蜴消失、青蛙匿藏，正門兩側透明玻璃牆裡的貓狗展示櫃全改換成魚缸，滿缸水草或名為「金磚」的彩色魚占據店內大半空間。或許都會空間考量，養魚是較容易的選擇。瞧牠們存活安靜、死亡簡單，比起纏綿的生離死別，此物不喊不叫沉默忍痛，見狀不對，以網撈起，離水冰藏便告圓寂。或許事情也不見得那樣簡單，任何情感交會總有深刻難言處。物我相連，打自情緣交會時，生命馬表便相連動，滴答滴答傳響推進生活脈動。每迎回一批寵物總經過愛忍交戰，幾番思慮才做出決定，初始的眼神最黏膩，之後便只能交由命運主宰。

兌水後將四隻小神仙魚引入缸裡，目光追隨察看小魚兒能否適應水溫，羞怯的尾鰭張開了嗎？三呎缸十幾隻魚形成另類的擁擠都會，是我太貪心或過度憂心，總擔心無常隨時便會發生。小魚精緻的紋彩於水流衝擊中迅即放大，生之戲碼於眼前快速演變，如何抓住美的瞬間享受當下，才是要務！

傍晚散步順便巡視各家寵物，那隻垂老的黃金獵犬還在，主人不離不棄為牠拾穢物、擦屁股；沿途張嘴笑場的柴犬許久不見、而三隻一群的臘腸狗隊伍也不再看到，去來不定、生滅隨緣，什麼時候我才能養隻可以帶出來散步的寵物呢？