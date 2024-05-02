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男逼6歲兒高速跑步致死影片曝光 面臨一級謀殺指控

廣東梅大高速路坍塌 司機急攔後車、熱心路人摸黑救受困6人

春天六節氣默想

徐望雲

立春

日子在柴米油鹽中流浪

歲月則在雨雪紛飛與風和日麗間

徘徊，當季節轉進新的一年

思念總會趕來攪局，作弄似召喚

曾經的歡喜憂傷，頑童般

闖入我飄泊的夢魂……

雨水

經過數月大戰

城外終於傳來春天的捷報

回看遠山灰白的愁容不再

心情好得如夢似幻

世界喜極而泣

淚花灑滿天涯

驚蟄

月在繁星的騷擾中睜開眼

沒多久，晨曦也被聒噪的蛙聲

吵醒，此刻

唯群花還美美的沉睡在

化蝶的夢中，隱隱約約

不遠處有泥土鬆動了一下……

春分

春天是革命的季節

當霜雪的爪牙猶四處橫行

暗黑勢力仍躲在宮牆一角

黨人們憤然北上，槍袋裡

還有訣別書與滿滿的陽光

誓要繁花開遍坎坷的大地

（春分時，太陽直射點在赤道上，此後太陽開始向北回歸線移動。辛亥三二九春分時節的黃花崗之役就發生在北回歸線經過的廣州。）

清明

準備妥濃濃的想念我們步向山頭

拜望那久違的名字，暮春如水

依偎著意韻綿長的小路

而微雨躲在眼角，所有的記憶

都沉浸在輕煙裡，朦朧了歲月

驀見陽光撥開雲叢，照亮了前方

穀雨

萬分不捨是那最後一枚霜花

在滿天星辰的監看下

無奈收拾起一季的心情

向即將醒來的雞鳴與曦日

默默道別後便含淚奔入風中

蟬聲隨即登場，接管了世界

（農諺：清明斷雪，榖雨斷霜。）

（寄自加拿大

加拿大 繁花

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何去何從？

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