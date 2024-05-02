立春

日子在柴米油鹽中流浪

歲月則在雨雪紛飛與風和日麗間

徘徊，當季節轉進新的一年

思念總會趕來攪局，作弄似召喚

曾經的歡喜憂傷，頑童般

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闖入我飄泊的夢魂……

雨水

經過數月大戰

城外終於傳來春天的捷報

回看遠山灰白的愁容不再

心情好得如夢似幻

世界喜極而泣

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淚花灑滿天涯

驚蟄

月在繁星的騷擾中睜開眼

沒多久，晨曦也被聒噪的蛙聲

吵醒，此刻

唯群花還美美的沉睡在

化蝶的夢中，隱隱約約

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不遠處有泥土鬆動了一下……

春分

春天是革命的季節

當霜雪的爪牙猶四處橫行

暗黑勢力仍躲在宮牆一角

黨人們憤然北上，槍袋裡

還有訣別書與滿滿的陽光

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誓要繁花 開遍坎坷的大地

（春分時，太陽直射點在赤道上，此後太陽開始向北回歸線移動。辛亥三二九春分時節的黃花崗之役就發生在北回歸線經過的廣州。）

清明

準備妥濃濃的想念我們步向山頭

拜望那久違的名字，暮春如水

依偎著意韻綿長的小路

而微雨躲在眼角，所有的記憶

都沉浸在輕煙裡，朦朧了歲月

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驀見陽光撥開雲叢，照亮了前方

穀雨

萬分不捨是那最後一枚霜花

在滿天星辰的監看下

無奈收拾起一季的心情

向即將醒來的雞鳴與曦日

默默道別後便含淚奔入風中

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蟬聲隨即登場，接管了世界

（農諺：清明斷雪，榖雨斷霜。）

（寄自加拿大 ）