春天六節氣默想
立春
日子在柴米油鹽中流浪
歲月則在雨雪紛飛與風和日麗間
徘徊，當季節轉進新的一年
思念總會趕來攪局，作弄似召喚
曾經的歡喜憂傷，頑童般
●
闖入我飄泊的夢魂……
雨水
經過數月大戰
城外終於傳來春天的捷報
回看遠山灰白的愁容不再
心情好得如夢似幻
世界喜極而泣
●
淚花灑滿天涯
驚蟄
月在繁星的騷擾中睜開眼
沒多久，晨曦也被聒噪的蛙聲
吵醒，此刻
唯群花還美美的沉睡在
化蝶的夢中，隱隱約約
●
不遠處有泥土鬆動了一下……
春分
春天是革命的季節
當霜雪的爪牙猶四處橫行
暗黑勢力仍躲在宮牆一角
黨人們憤然北上，槍袋裡
還有訣別書與滿滿的陽光
●
誓要繁花開遍坎坷的大地
（春分時，太陽直射點在赤道上，此後太陽開始向北回歸線移動。辛亥三二九春分時節的黃花崗之役就發生在北回歸線經過的廣州。）
清明
準備妥濃濃的想念我們步向山頭
拜望那久違的名字，暮春如水
依偎著意韻綿長的小路
而微雨躲在眼角，所有的記憶
都沉浸在輕煙裡，朦朧了歲月
●
驀見陽光撥開雲叢，照亮了前方
穀雨
萬分不捨是那最後一枚霜花
在滿天星辰的監看下
無奈收拾起一季的心情
向即將醒來的雞鳴與曦日
默默道別後便含淚奔入風中
●
蟬聲隨即登場，接管了世界
（農諺：清明斷雪，榖雨斷霜。）
（寄自加拿大）
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