《張愛玲的最後一夜》編寫緣起

《張愛玲的最後一夜》台北首演海報。（圖片提供∕楊世彭）

忽然發現張愛玲是我的表姊

《張愛玲的最後一夜》這個劇本有個副題：給一代才女的微薄獻禮。它以七位演員飾演二十四個角色，劇情當然有關這位才女在世的最後一夜，裡面有不少「戲中戲」，搬演《紅玫瑰與白玫瑰》《傾城之戀》《金鎖記》三篇才女最著名的小說片段，運用上世紀歐美頗為流行的「誦讀劇場」表演手法及「劇場主義」「簡約主義」的敘事原則，呈現三篇小說裡自民初至1940年代上海及香港 的人物及場景。其中的「誦讀劇場」手法，英文叫作Readers Theatre，在台灣劇壇好像極少出現，其實是個極為方便的敘事及呈現人物的表演方式，我倒希望藉此製作，引領台灣劇場同行關注這個劇種的特質。

我之所以會編寫執導這個劇本，完全由於兩個巧合，其中之一就是忽然發現張愛玲是我的表姊。

1995年9月初，華文報紙上沸沸揚揚地報導張愛玲在洛杉磯 西林區的一座公寓裡逝世。當時報上的描述是她的死亡相當孤淒，獨自一人死在一張行軍床上，死因是「心臟衰竭」，遺體被房東發現時已經死去好幾天。後來在一篇目擊遺體的洛杉磯華僑林式同先生的描述下，張女士的晚景似乎相當淒涼，因為公寓裡沒有家具，僅有一塊地毯及一些紙盒，女作家好像是在這些紙盒上寫作或吃飯的。

我雖陸陸續續看過張愛玲好幾部小說，但不算是個張迷，對於她的死，當時的我雖感惋惜，但無任何震撼。我當時立刻想到的，就是這位女作家在她臨死之前，是否有些憾事及希翼，還有她對曾有的兩段婚姻是否留戀，對她在文壇地位是否關心。除此之外，我這個經常胡思亂想的導演，也曾有個奇妙的想法，那就是才女在生命終止的最後一刻，當她躺在那張行軍床上彌留時，可不可能在眼前看到一群小說中的人物，紛紛前來向她道別，甚至在她面前扮演一些著名的片段，藉此向這位才女作家致敬？

這些，正是我在《張愛玲的最後一夜》劇本裡想要呈現的，但這劇本的完成，卻相當偶然；藉此劇本將在四月中旬在台北首演之前，應該向讀者及觀眾提及。

首先，在相當偶然的情況下，我突然得知張愛玲居然是我的表姊。

1995年初我曾在香港的書店 買到一本張愛玲的新作，叫作《對照記》，放在書架上一直沒讀。得知才女死訊後我立即取下一讀，不免大吃一驚，原來我和她還有一些親戚關係：她的祖母就是我外婆的姊姊，而這姊妹兩個，卻是清末名臣李鴻章的女兒！

《對照記》的副題是「看老照相簿」，收集了五十四張舊照，都是張女士幼時至中年的家庭生活照。張愛玲為這些照片作了長短不一的附註，那些較長的篇幅自然都是清新耐讀的散文，其中不乏作者回憶舊時風光的情懷。這些舊照與補述，雖嫌零亂散漫，仍是這位才女的一幅並不完整的自畫像，對於萬千張迷，自然珍貴無比。

遺作《創世紀》主線是我外婆一家

《對照記》是張愛玲生前最後出版的書籍，從中我發現她的祖母及我外婆，這兩位「相府千金」的婚姻卻都異於尋常；菊耦女士嫁給比她大二十來歲的李府幕僚做填房，我的外婆嫁給比她小六歲的小官之子，這在當時都是不可思議的婚配。

《對照記》裡有才女祖母及母親的照片，也有李鴻章正室與菊耦女士母女的照片，而我的照相本裡，也有外婆與我母親的單人照，更有一張幼年的我與外婆的照片，現在拿來對比一下，也頗有懷舊的意義。

看了《對照記》後第一個惋惜是，我若早知這些親戚關係，也許可以找我兩位朋友為我引介，說不定這位脾氣古怪、不見外人的才女，在得知她有一個學戲劇、在美國劇壇及教育界略有名望的表弟，願意跟我見面談談。

這兩位朋友，一位是哥倫比亞大學的夏志清教授，另一位是身在香港常在病中的宋淇先生。他們兩位一個以專著裡的專章把張愛玲引介到歐美學術界，也把她與魯迅相比，一下子把她推上華語文壇的頂尖高峰；而宋淇先生夫婦，在張愛玲流落香港最艱苦的時候施予友情，在她到達美國的四十年間一直通信支持並多方襄助，最後做了張氏遺產的繼承人，也承繼了張氏大量作品的版權。有趣的是，這兩位張愛玲的恩人，卻都是我的朋友。愛玲表姊雖不近人情不見外人，她若得知有個表弟擔任美國名校戲劇舞蹈系的系主任，又兼任大型莎翁劇團的藝術及行政總監，應該願意見我，因為她雖非劇界人士，到底寫過不少電影劇本，與戲劇多少有些關係。

得知我有這樣一位名震文壇的才女表姊後，我對張愛玲的各類作品自然讀得多些。多少年後當我讀到張愛玲並未寫完的長篇小說《創世紀》時，才恍然發現這篇小說的主線，居然就是我那外婆的一家。「赫赫有名的中堂戚寶彝的女兒戚紫薇」，就是我的外婆；中堂得意門生匡知縣的獨子匡霆谷，就是我的外公；這對老夫婦的獨子全少爺，分明就是我那抽鴉片的大舅舅。我在五六歲時曾在外婆蘇州的家裡住過幾個月，對他們一家頗有一些印象。全少爺的長女匡瀠珠是《創世紀》的女主角，我對這位小姐，也就是對大舅舅的孩子們，卻沒任何印象了。

搬演小說中的著名片段為她送行

編寫此劇的另一緣起則更是偶然。2019年的春天，我應邀去大連為某一國際性大會擔任主講嘉賓，大會結束後，我本該參加一個小型旅行團去瀋陽旅遊，但因車中過擠，我也早已遊覽過瀋陽的重要景點，就自動退出這個旅行團，在旅館中獨居了兩整天。就在這獨居無聊的時日裡，我居然靈機一動，開始了《張愛玲的最後一夜》劇本的構思，也完成了寫作大綱，返回美國後重新閱讀張愛玲全集並繼續寫作，到了十月間居然順利完成初稿，直到今天，已經修改重寫完成第十四稿了。

這個劇本除了本文開始時敘述的劇型及搬演方式外，另有一個主要人物，叫作解說者，他是資深張迷，讀過才女所有的作品及大部分有關她的論著及八卦，也是年老張愛玲閨密性的「心靈顧問」，常在老人孤獨無聊時與她作「心靈上的對話」，交代不少從未形諸文字的隱私及心中的所思所念。愛玲表姊在我的劇本裡由於各類病痛早就厭世，在劇情開始時已經絕食八天，決定在服用少量安眠藥的情況下睡去，希望在睡眠時心臟衰竭安然身亡，而以她的高齡應該可以避免驗屍的折磨。

解說者在得知她的意圖後運用「劇場的魔力」招來一群演員，搬演她三篇小說中的著名片段為她送行，而才女在看戲之餘，也同意飾演年老曹七巧作為同樂，但服藥之後的才女在《金鎖記》最後的片段中卻安然睡去。演員們不願打擾安睡的女作家，就自己把戲演完，然後在洛杉磯華僑、也是張愛玲遺囑執行者林式同先生敘述才女海葬過程的台詞間，由演員抬著熟睡才女的行軍床到達舞台中間，進行儀式性的海葬典禮。至於這些片段如何呈現，這類搬演是否合情合理，「誦讀劇場」的敘事能力是否可信可行，則要觀眾進入劇場看戲，才能了解詳情了。