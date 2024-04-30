秘魯古城庫斯科的傳統市場

種類繁多的玉米。（圖片提供∕蘇彩菁）

因緣際會來到令我嚮往已久的有「世界文化和自然遺產」的秘魯古城庫斯科（Cuzco Peru） 。它曾是古印加帝國的首都，印加帝國被西班牙滅亡後，成為西班牙殖民地，直到1821年獨立。古城歷經多種文化衝擊及融合，我踏在古城鵝卵石路上，逛了著名的地標、教堂、印加帝國留下的巨石牆等等，但冰冷石頭沒有溫度，高聳華麗教堂沒有回應。直到駐足於古城的傳統市場，那人氣沸騰的吵雜聲、摩肩擦踵散出的體溫、小販吆喝和討價還價的活力和五花八門的吸睛產品，猶如巨大的磁場，吸引我流連忘返，從中體驗多樣文明碰撞下，產生的人文魅力。

聖佩德羅中央市場（San Pedro Central Market）起源於幾世紀前，曾是農民商人聚集交易之地，逐漸發展成為庫斯科最早的商業中心，在1925年於原地興建立了這座傳統市場，此後成為百姓們日常購物之處。

導遊帶領我們從市場外圍的地攤開始逛起，地攤上多為農民售賣自家生產的新鮮食物，有新鮮乳酪、自製肉乾、現炒醬肉、水果、果汁等，更多是滿地新鮮的植物藥材。店主頭頭是道地指著不同葉子，有治療關節炎、尿道發炎、安神抗鬱、氣喘、養肝、補腎等不同的草藥。

追溯歷史，印加帝國大約從公元十一世紀至1533年被西班牙滅亡。印加帝國除了聞名於世的馬丘比丘建築之外，也有先進的草藥學。他們使用奎寜治療抽筋胃痛、發冷和其他疾病；用古柯葉茶緩和疼痛，用於麻醉及鎮定。1865年，美國考古學家斯奎爾（Ephraim George Squier）發現了一個約西元1400年到1530期間，曾經開顱手術的頭骨。後來又在庫斯科周圍的高地發掘出一百六十個動過腦部手術的頭骨。手術中用古柯葉和他植物草藥，及發酵成酒精的玉米飲料為麻醉劑。

我及隊友們在庫斯科的幾天，靠喝古柯葉茶來治療高原反應引起的不適和頭痛，效果顯著。

聖佩德羅中央市場很大，長約三個街區，寬約一個街區，進入後立即被五顏六色的攤位所吸引，有販賣蔬菜、水果、肉類、小吃攤、農產品、糕點、果汁、咖啡 、草藥、紡織品、珠寶、陶製品及伴手禮等等。我先從平民百姓所仰賴的糧食開始觀察，市場內的土豆（馬鈴薯）、玉米及五穀雜糧攤位眾多，價格公道。

在庫斯科幾乎餐餐有土豆及玉米，上菜前，必先上一小碟香酥可口的烤玉米。安地斯山脈是印加人的家園，處處可見順著山勢起伏的梯田，印加人發展出複雜的灌溉系統。山區起伏從平地沙漠上升到六千七百米，因不同的海拔高度、氣候、溫度而孕育出豐富獨特多樣化的農作物，有三千八百種不同的土豆。當西班牙人在十六世紀中葉抵達這塊土地之前，辣椒、花生、番茄、土豆，以及豆類已被廣泛種植和食用。後來土豆被帶到了歐洲。

在販售土豆的攤位，店主特別指著一袋袋白色小圓球，那是依古法製作的脫水土豆，可以保存十年，甚至十五年之久。土豆是印加老百姓重要的主食，秘鲁喀喀湖岸證實有最早的野生土豆。印加人亦是最早在海拔三千八百米的安地斯山脈種植土豆，並且最早學會如何保存土豆的民族。

市場內的玉米更是五花八門，白、黃、紫、黃黑相間，有五十五種之多。庫斯科產一種巨型玉米，煮熟後加上一塊奶酪，就是平民百姓的一頓飯。

近十年來被標榜為健康減肥食品的藜麥，正是起源於安地斯山脈，有數千年的歷史，它有一千八百種亞種，有白、紅、紫、粉紅、灰、橙及黃色等，營養價值高，印加人稱它為穀物之母，視為一種神聖的植物，用於宗教及慶典活動中。藜麥可以承受-4到35攝氏度的溫度，抗旱又抗霜凍，可在高地生長。在多數農作物歉收的氣候中，它仍舊茁壯成長。一碗熱藜麥粥和蘋果飲料，是庫斯科人喜愛的早餐，亦是庫斯科人的主食，在傳統市場上它價格非常平民化，大概只有美國的十分之一。

色彩鮮豔奪目的手工傳統紡織品，是市場中吸睛焦點，更是從中了解古城文化背景的最佳之處。印加紡織品設計精美複雜，有衣服、毯子、地毯及手工藝品等。在其文化中象徵著財富和地位。黑色、白色、綠色、黃色、橙色及紫色和紅色是其常用的顏色，利用植物礦物和昆蟲為染劑，藍色很少被使用。綠色代表雨林、祖先和雨水；黑色的意義是創造和死亡；黃色表示黃金或玉米；紫色象徵彩虹。他們喜歡用抽象幾何的美洲獅、禿鷹、蛇、羊駝的圖案縫在紡織品上。以棉花、駝毛、和羊駝毛為原料，質地細膩柔軟舒適又保暖。

庫斯科夏日陽光強烈，冬天卻很寒冷，帽子必不可少。紅毛毡帽稱為蒙特拉，女士們驕傲地將她們的精神和信仰注入帽中，滿街的婦女都戴著毛毡帽，並且以鮮花、水果及其他裝飾品來妝點帽沿。戴帽子的角度可以表明婚姻狀況，如果在頭頂上就表示已婚。男士的帽子也花樣繁多，以寬邊帽為主。

熟食區更是不可錯過，在此可以找到物美價廉、現煮現吃的傳統料理，如玉米餅、炸豬肉及聞名的海鮮沙拉（ceviche）。海鮮沙拉是用浸泡大量檸檬的海鮮，搭配辣椒洋蔥一起食用。庫斯科主要用魚為食材，是絕對不可錯過的道地庫斯科美食。碳烤或油炸天竺鼠是秘魯人餐桌上的佳餚，嘗過的人說肉嫩多汁，口感類似脆皮雞，但我實在不敢領教。

排著長龍的是一家賣雞湯和飯的小吃攤。雞在大鍋中熬著，內有土豆、紅蘿蔔加上當地風味的香料。一大盤的飯，配上豆子、蛋、切片的牛油果，再喝上一大碗上面浮著黃油的香熱雞湯，這便是市井小民日常佳餚。這些菜餚也在其他拉丁語系國家見到，看來是西班牙殖民地文化的影響。

我喝了一杯紫玉米飲料（Chicha Mirada）是用紫玉米打成果汁，也可以加入鳳梨一起打。淡淡的甜味，美味可口。嘗了香蕉葉包著玉米為餡料的玉米餅，它不似墨西哥 加肉餡的鹹玉米餅，庫斯科的玉米餅帶有香蕉葉清香的甜味。玉米發酵後製成的啤酒（Chicha de Jora）也是當地特產之一。

果汁區是現榨的水果，用豬蹄做成的甜味膠凍也在水果區中。還有一種現榨新鮮水蛙果汁。當地人說，水蛙可治百病和舒緩壓力，是當地人熱愛的養生飲料。