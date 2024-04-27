圖∕吳孟芸

多年前的一個夏天，那時律所照慣例都會在周一下午兩點召開周會，先由案件主管把所有的案子一一向主任律師做重點報告，針對重要性與時效性將案件作排序，再和每位律師和助理手中的案子重溫一次，檢查進度和進展，力求分組分工的明確與均衡，再把所有重要的日子、出庭的日子強調一次，以確立工作時程。那天，案件的討論會剛結束，主任律師宣布了辦公室經理兼案件主管姚梅兩周後將離職的消息，而她手中的所有工作和兩百多個案子一併由我來接替，這突如其來的消息逼得剛來律所上班不到兩個月的我，不得不硬著頭皮挑起這個重擔。

姚梅出國前念的是法律，也通過了律師資格考，但拿到執照後並沒有去當律師，而是選擇留在大學教法律。姚梅長得白淨秀麗，大學時期曾在校體操隊操練了多年，雖然她現在已經是兩個女兒的媽，體態還是保持得不錯。姚梅的母親心靈手巧，常常按照時尚雜誌上的樣式來為姚梅做衣褲、上裝、裙衫，把她打扮得得體大方。姚梅的先生陳正，在國內念的是醫學，畢業後就在醫學院的附屬醫院當了兩年的急診室醫生，1988年公派來美做交換學者，專門研究老年癡呆。本打算1990年進修結束後回國，卻碰上了六四天安門 事件，他辦了綠卡留在美國，並把姚梅一起辦了出來。陳正在美國沒有醫生執照不能行醫，只能進了一家老年病研究機構工作。姚梅來美之後，在兩年內就生了兩個女兒，生完孩子之後她在家待不住，就找到一家律所幹了幾年。他們兩夫妻在外打拚，姚梅的父母則在家幫他們帶兩個孩子，很快他們就買下了他們自己的房子，在美國過上了小資的幸福生活。

這家吸引姚梅跳槽的新律所，有位主任律師叫孫偉，他和姚梅同歲。孫偉皮膚黝黑個子瘦高，一雙瞇縫眼，五官端正，在國內念完法律專業後就申請來美深造，課餘在餐館打工。他勤工儉學，日子過得並不寬裕，但是至少吃喝不成問題。又花了三年念完法律碩士學位，就開始準備律師執考。為了專心應考，他辭去了餐館的工作，阮囊羞澀的他只能有一頓沒一頓地過著，整天都以麵包和速食麵度日。這時一個人的出現，改變了他的境遇。

在一個朋友的聚會中，他認識了一個比他大八歲的范妮。范妮曾經是史丹福大學 生物工程的學霸，現在在一家生物化學公司上班，年薪十幾萬。她的長相不起眼，鼻梁上架著一副厚重的黑框眼鏡，下面有一雙銳利眼睛，猛一看就像是一隻在黑森林中尋找獵物的貓頭鷹。當她被介紹認識孫偉的時候，她馬上就被高挑清痩的孫偉吸引住了。她瞭解了孫偉此刻的困境後，便發起了溫情攻勢，說她非常需要法律協助，時常約孫偉做付費的法律諮詢，順帶把感情也諮詢了一下。一天，她向孫偉建議說：「不如，我做你的女友兼投資人。你安心把律師證考到，我作你的後盾，解決你的後顧之憂。等你考上律師證之後，我們就結婚。婚後我出錢幫你開律所。你認為呢？」

孫偉想到自己要是沒有范妮，怕是撐不到律師考試，眼前就連一百多塊律師考試的報名費都交不出來，范妮的提議正是老天爺給他最好的禮物，不僅解決眼下的溫飽問題，還大大縮短自己奮鬥的歷程，於是他接受了范妮的提議。有了愛情與麵包，加上自己的勤奮苦讀，孫偉順利拿到了律師證。在范妮的金援下，孫偉找了一個同期考上律師的同學和一位學長方勤，一起出資開了金星律師事務所，接下來這對彼此需要的兩人就走入了婚姻的殿堂。

婚後的四年中，范妮對孫偉有求必應，什麼喜歡買什麼，什麼貴重買什麼，把孫偉全身上下都包裝了名牌。范妮聽老人說，要栓住一個男人的心就要給他栓住一個娃，她就想為孫偉生個孩子。但她遍訪了中醫西醫都不見成效，後來還去看了半仙密醫。但是這麼折騰了幾年，還是懷不上孩子。

金星律所打一開始業務就開展得不錯，規模也一直在擴大。孫偉喜歡雇用年輕漂亮的助理，說是可以吸引客戶增進工作氣氛。范妮懷疑孫偉這麼做是別有用心，就拚了命地打扮自己，時常一身紅或是一身綠地在律所出現，名為視察，實為監督。姚梅正式加入金星那天，孫偉早早地為她準備了一間律師合夥人等級的辦公室。特殊的待遇立刻引起了眾人的嫉妒和反感，背後議論他倆之間的關係一定是一種交易。

自從姚梅離開了我們律所後，我就接下了她手中的所有工作，但我們還一直保持著聯繫，她常在電話中希望我把律所的客人介紹給她，說是這樣可以幫我減輕負擔，但我告訴她我不會做這種違反職業道德的事。其實，要協調四個律師、八個律師助理，再加上管理所裡百分之七十的案子，對一個新人的我來說並不容易。然而，我在不到一個月就理出了頭緒，不到兩個月就能夠得心應手。如此，我和姚梅各為其主、各幹各的過了兩年。

一天下班前，傳真機忽然響了起來，我原本只想把傳真的檔收好，這樣第二天一早就可以馬上處理，但不經意地瞄了一下文件，上面寫著：「姚梅，一個用身體換取高檔禮品的妓女……出賣她的……專門勾引……這個賤人……」我看到這裡連忙打電話給姚梅，問她究竟發生了什麼事。她這才告訴我過去兩年發生的事情。

她去金星上班的第一天，驚喜地在抽屜裡發現一只價值幾千塊的手錶，旁邊還有一張卡片，上面寫著：「姚梅，歡迎你加入我們的行列！你誠摯的夥伴孫偉」為此，她一陣激動，心想這家律所真是大氣，能給新來的員工送這麼高級的禮品。可是慢慢地她發現，這樣的驚喜完全是她個人專屬。在工作中，孫偉每天中午都為了審理案子要求姚梅和他一起共進午餐。也是因為工作需要，孫偉會常常要求姚梅晚上留下來加班，然後就藉故一起共進晚餐，繼續聊工作。起初，姚梅也認為是工作需要，就沒當成一回事。慢慢地，她很享受這樣高級別的特殊待遇。

有時候，孫偉中午太忙，就會讓他的秘書帶姚梅出去吃飯，然後一起去逛商場裡的奢侈品店。第二天，姚梅會驚喜地發現她所喜歡的那一款裙子、首飾或皮包會出現在她的抽屜裡。抽屜就像是可以讓夢想實現的百寶箱，出來的都是她想要但從不敢奢望的奢侈品。時間久了，姚梅似乎也就當作這些都是她努力工作的獎勵了。

有一天孫偉對姚梅說：「我們上一個案子辦成了，你幹得非常不錯，我決定給你獎勵，除了放你一天假放鬆放鬆，也幫你把這天的所有花費都付了，怎麼樣？」姚梅這時已然習慣孫偉的大方，對兩人單獨外出也不以為意，就答應了。那天，孫偉先帶她去愛馬仕買了一個上萬塊的包，又帶她去一家高級賓館。姚梅換上了孫偉為她準備好的性感泳裝，兩人就在賓館的室內泳池一同游泳嬉戲。孫偉趁機向姚梅表白：「在聖誕派對上，當我看到你先生來接你的時候，我又嫉妒又難過。嫉妒的是為什麼他就這麼好運，有你這麼美的妻子天天陪伴在身邊？難過的是，為什麼我就這麼的倒楣，得跟一個自以為是、不會下蛋的貓頭鷹過一輩子？」在孫偉的甜言利誘之下，姚梅淪陷了，而且愈陷愈深。接下來他們之間的發展可想而知，只要姚梅的老公一出差，就是他們幽會的日子。

然而，世上沒有不透風的牆。范妮聽到了律所傳來的風言風語，無意中又看見孫偉手機上的簡訊，他和姚梅的事便東窗事發了。為此，范妮顧不得顏面地跑去律所裡大哭大鬧，孫偉和其他律師合夥人迫不得已就把律所暫時關閉休業。孫偉的事情早已經在律所裡傳得沸沸揚揚的了，方勤勸孫偉不要犯糊塗，雙方都是有家庭的，趕快斷尾求生。孫偉心裡盤算著，走了姚梅，還會有張梅、李梅，但只要姚梅還在，他的金主范妮就會抽銀根子，律所就要散了。次日，在方勤的支持下，孫偉把所裡所有的合夥人、范妮、姚梅和她的先生陳正都邀請到律所，坐下來，一起談判解決。（上）（寄自加州）