湯若望，德國傳教士，助中國編製農民曆（下）

西方傳教士想像中的湯若望(左)與順治帝。（圖／取自維基共享資源，德國慕尼黑博物館收藏）

1644年清兵入北京，攝政王多爾袞下令：「城內居民，限三日內盡行遷居外城，以便旗兵居住。」湯若望因其信仰，泰然處之。為了不讓《崇禎曆書》木刻被毀，他上奏皇上：「臣自大西洋八萬哩航海東來。不婚不宦。以昭事上主，闡揚天主聖教為本。勸人忠君、孝親、貞廉、守法為務……作賓於京，已有年所。曾奉前朝故皇帝令修曆法，著有曆書多卷，付工鐫版，尚未完竣，而版片已堆積累累……」，因而懇請「仍居原寓，照舊虔修」。

想不到多爾袞竟然接受了他的請求，第二天便傳諭：「恩准西士湯若望等安居天主堂，各旗兵弁等人，毋許闌入滋擾」。

他多次向新統治者力陳新曆之長，並適時進獻了新製的輿地屏圖和渾天儀、地平晷、望遠鏡等儀器，而且用西洋新法準確預測了1644年（順治元年）農曆八月初一丙辰日食，以及初虧、食甚、復圓的時刻，終於說服多爾袞，決定從順治二年開始，將新曆頒行天下。就是現行的「農民曆」，中國的「農曆新年」就是這樣來的。而中國是一農業國家，新曆法對中國的重要意義，自不言可喻。

湯若望在順治年間所受的恩寵與特殊待遇，使天主教在中國的傳播更為順利。隨著傳教士人數的增加，活動範圍的擴大，信徒在不斷地發展。1650年（順治七年），清政府賜地在宣武門內原天主堂側重建教堂。湯若望將其建成一座二十米高的巴洛克式大教堂，聖堂長八丈，寬四丈四尺，奉「無染原罪聖母」為主保。同時還在西側建神父住宅、天文台、藏書樓和儀器館，四米高的鐵十字架矗立在教堂的頂端。1657年，順治帝御賜《天主堂碑記》並御筆親書「欽崇天道」匾額。順治帝對湯若望的信賴，足以表明湯若望的宣教策略頗有建樹，在古老中華播下了福音的種子。在湯若望時代，教堂在中國已有三十多處，信徒人數已達二十七萬三千七百八十人。

1659年至1665年間，發生所謂「曆獄案」，是由欽天監官楊光先等人發難，矛頭直指湯若望等耶穌會傳教士。楊光先控告湯若望等人有三大罪狀：（一）潛謀造反；（二）邪說惑眾；（三）曆法荒謬。適逢1661年順治病逝，八歲的康熙登基，輔政大臣鼇拜等一直反對西洋學說，敵視傳教士。於是楊光先夥同鼇拜等陷害湯若望等傳教士。1664年（康熙三年）9月26日，清廷會審湯若望及欽天監官員。時湯若望年過古稀，重病在身，久已癱瘓，言語不清，只能由南懷仁代言。同年冬天，鼇拜廢除新曆，逮捕湯若望和南懷仁等傳教士。翌年3月16日，廷議將欽天監監正湯若望及另外七名欽天監官員，皆凌遲處死。按照判決，次年湯若望即應執行。但不久天上出現被古人認為不祥之兆的彗星。緊接著京城又突然發生大地震 ，「且一連地震三日，人皆露宿，惴惴不安。」皇宮在地震中遭到破壞，而且有宮殿著火。清統治者視其為上天示警，正所謂「天垂象，示吉凶，聖人則之」。不久以後獲孝莊太皇太后懿旨釋放湯若望：「湯若望向為先帝所信任，禮待極隆，爾等欲置之死地耶？」湯若望因此得以獲釋免死。湯若望曾為孝莊治病，孝莊想來亦願藉此機會答謝他。

湯若望雖被釋放，楊光先還不放過他，自己霸占了南堂，將湯趕至簡陋的東堂。湯若望在東堂住了他人生最後的十四個月。1666年8月15日（康熙五年七月十五），湯若望病逝，享年七十五歲。

1669年11月16日，時為康熙八年，皇帝給湯若望平反，發布了對湯若望的祭文：

「皇帝諭祭原通政使司通政使，加二級又加一級，掌欽天監印務事，故湯若望之靈曰：鞠躬盡瘁，臣子之芳蹤；恤死報勤，國家之盛典。爾湯若望，來自西域，曉習天文，特畀象曆之司，爰賜『通微教師』之號。遽爾長逝，朕用悼焉。特加因恤，遣官致祭。嗚呼，聿垂不朽之榮，庶享匪躬之報。爾如有知，尚克欽享。」

同年12月8日，康熙帝賜地厚葬湯若望於利瑪竇墓旁。利瑪竇墓在北京市西城區「北京市委黨校」綠色庭院中央，有一座小小的墓園，四邊有透花磚牆環繞著，南牆正中有兩扇灰色鐵花欞門，墓園中植幾株青翠的柏樹。

註：順治稱湯若望「爺爺」：據北京西郊行政學院中西文化交流研究中心研究員林華介紹說：

「順治年幼，對大鬍子外國老頭非常好奇，多次跑到南堂去看他們是如何生活、工作和吃飯的。湯若望對宮裡一些人，包括順治的母親，都有一定的影響。根據資料說，湯若望在宮中也發展了一批教徒，但影響不大，因為中國自己就有著各種各樣的宗教，佛教、道教等，而滿人是信薩滿教的。雖然中國人不信西方的宗教，但很尊重這些傳教士的學識。順治還稱湯若望為「瑪法」，即滿語爺爺之意，並賜給他很多特權，比如可以隨時進入後宮等。」（下）