年幼時隨母親上市場，印象最深的，不是雞鴨魚肉或蔬果雜糧，而是母親一再說：「農耕非常辛苦，風吹日曬雨淋之外，還要擔心自然災害，作物可能瞬間化為烏有。」那時還沒有農業機械化，幾乎全是手作，農夫們十分辛苦。因此我們家吃飯，碗內不許剩一粒米，也不許挑嘴。那時逛市場有點像上公民課。

當時我的學校在山腳下，上美術課時，老師會就地取材，讓我們畫山景和盤旋的梯田，因此有機會見到戴著斗笠耕田的農人彎腰耕種。之後又讀到唐詩：「鋤禾日當午，汗滴禾下土；誰知盤中飧，粒粒皆辛苦。 」詩文與眼前的景象結合，讓我更明白母親在市場的耳提面命，就是要教導我要感恩和珍惜。

如今，我住在舊金山 金門公園旁，在太平洋的另一邊大約有六個街區，主要是華人 食物的集聚地；而往內陸的另一頭，也有六個街區，基本上是洋人的店。每天出門，不論往哪一邊，都可以盡情採買。

一天，我經過一家華人小超市，相熟的店員叫住我，然後她從背後的貨架裡拿出一包一瓣一瓣的大白菜，那一大包約有兩條吐司麵包的長和寬，但更厚些。她打開包裝讓我看，裡面的菜瓣翠綠，還透著鮮味。她說，這是上架搬運或包裝時散落的，老闆認為丟棄太可惜，於是一一拾起洗淨裝袋。這一大包只要五毛錢。

我問，如此便宜，為何不如免費送？她嘆氣說，曾經如此做過，但是總有人拆開，只拿走自己想要的分量；或是挑撿過後又不拿，任它們散亂。店員打掃時不忍丟棄，於是又重新包裝。比起人工和時間，訂價五毛錢只是讓想買的人認真以對。

另一天，我到另一家小店，店員拿出一袋散橘，和大白菜那家的理由一樣，都是不願浪費。我目視透明塑膠袋內約有二十多個小橘子，看來還薄皮透亮，雖有少許跌落的痕跡，看起來狀況還不錯。店員說一袋一美元，根本低於成本。看她殷切的笑容，我欣然買下。

這兩件事令我想起母親當年的教導。幾十年過去了，在異國他鄉，這裡的人依然實踐敬農愛物的勤儉精神。去世多年的母親若有知，一定很欣慰。

疫情 期間，市場是最有生氣的地方，每周日開張一個上午的農夫市集有更多人去採買，因為大家相信防疫更需要新鮮的食物和營養。有時，我去買花。後來發現，同樣價錢的花朵，竟多了些。但我並沒有看到特價的標示，忍不住去問花販。他說，疫情嚴峻的時候，許多人瞬間失去最親近的人，連告別式都辦不了，只能買束花默默悼念。他不知道能為他們做什麼，只能多送點花，聊表心意。同時，疫災期間，很多人都在家中遠距工作，有的人因此感到孤寂或煩躁，他覺得花語是最好的陪伴。在陽光下，看花販臉上那真誠的笑容，讓我充滿了慰藉和溫暖。

農夫市集附近的加大學生也來買綠色小盆栽。過去很少見到的這些年輕人。我問他們怎麼忽然想栽養小盆栽。其中一人說：「以前沒有耐心養盆栽，經過疫難後，了解到呵護生命不分大小貴賤。」看著那些養在手中可握的小玻璃瓶內的纖細嫩芽，意外在吵嘈的市集裡，體會到，即使最微小的事物，也能使人與生命重新契合。

舊金山近年治安不佳，有關單位號召志工成立了社區安全大使隊，他們穿著鮮綠的背心，一周五天，風雨無阻地在市場來回巡視。我生平第一次買菜被人護衛著，特別感激。我估算過，華人區連接白人區長長的大道上，共有二十五家專賣和兼賣珍珠奶茶，隨時可以買一杯請這些安全大使喝。大家坐在街邊椅子上喝著暖甜的茶，聊起安全事故，作為提醒和借鑑。這也算是另類的市場經驗。

惜物敬農，將心比心，義務守護，構成了此地市場的一道人情味風景，令人回味。（寄自加州）