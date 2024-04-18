基隆夜市的廣告牌。（攝影∕孟悟）

我訂了去沖繩的郵輪，郵輪從基隆出發。我提前兩天飛到台北，住進基隆一家面朝港灣的酒店。酒店前台小姐告訴我，可以去基隆夜市看看，各種小吃應有盡有，很多外地遊客來基隆，就是衝著基隆夜市的美食。

位於基隆廟口的夜市，其歷史悠久，可以追溯到日治時代。夜市中一排排高掛的黃燈籠，氣勢恢宏，在夜色中輝煌奪目。我去的那天是雨天，但依然車水馬龍、人如山，傘如海，這世間熱愛美食的隊伍始終是那般浩浩蕩蕩。

我在熙熙攘攘的人流中慢行，看個個攤位上的美食琳瑯滿目，突然一張鮮亮的廣告牌闖入我的視線，上面寫著：「全民拚公職，考取公職保證好，公職考取班」原來是報考公務員的培訓班廣告。我猜想，台灣和大陸一樣，公務員的飯碗人人嚮往。在中國，也有門類繁多的公務員培訓班，公務員在中國是絕對的金飯碗，工作穩定，工資高，優越感強，住房、醫療、餐飲等福利 豐厚。公務員考試在中國稱為國考，國考是千軍萬馬過獨木橋，錄取比例是68：1，獨木橋之上未落水之人才是勝利者。

看來華人都是喜歡安穩的職業。大洋那邊的美國呢？公務員似乎並不需要嚴格選拔的統一考試，只要進入政府部門，得到全職工作，無論你是博士還是中學未畢業，都是公務員，統統享受政府福利。美國政府分類繁多，有聯邦政府、州政府、郡政府、市政府……比如眾人皆知的FBI（聯邦調查局）和NASA（美國宇航局）都是聯邦政府。聯邦調查局的高階警官是公務員，美國宇航局食堂餐廳的一個全職廚工也是公務員。他們的工資或許不同，但是享受的政府醫療保險 是一樣的。

我曾經在州政府下屬的機構工作過，見識過五花八門的人和事。州立大學是政府機構，大學的書店和食堂招聘員工時，部分名額會留給智障者，因為他們不能參與外面激烈的競爭，當他們轉正後，就成了公務員，享受州政府一切福利。舊金山 市政府的招聘也別出心裁，人人皆知舊金山流浪漢在街頭亂搭帳棚，大街上屎尿橫飛，舊金山政府不想破壞流浪漢的自由人生，但又無法容忍城市的髒亂惡心和居民的抱怨，於是招聘了鏟屎工，年薪八萬，外加政府福利，享受醫療保險。這類工作是美國土地上的特殊產物，放在其他國家根本無法想像。你可以說是政府慈悲，也可以說是治標不治本。

多數美國人旅行不會選擇坐火車，因為各項設施陳舊，服務質量差。美國鐵路局屬於聯邦政府，鐵路局的正式員工都是聯邦公務員，大家都是鐵飯碗，完全不在乎旅客的抱怨。我先生曾經坐過火車，衛生間裡面的管子破了，汙水橫流，很多旅客投訴，仍然沒人管。

美國的公務員跟全國平均工資比，不算高，但職場和工作穩定，旱澇保收，不用加班，到點就可以回家。記得我在州政府上班的時候，有個女子到了下午二點就下班接孩子，卻從來沒人說她，似乎是天經地義，這情況若是在私人企業中是無法想像的。我曾就職於一家高科技公司，連周末手機都得開著。中國的公務員工資高、福利好，但是某些崗位也是負荷強度大。我聽說台灣的公務員也是高工資加高壓力。

基隆夜市的一張廣告牌，引發我澎湃的聯想。這廣告牌立在夜市中，充滿了人間煙火氣息。（寄自南卡）