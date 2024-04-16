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內州女教師和17歲學生車內發生性行為 丈夫被爆是國防部高層

中國經濟收縮「窮人買不起 中產不敢買」 社會消費恐下沉

射手座（下）

蔣勳（星座美學）

準備寫射手座的時候，查了一下東海美術系畢業的學生，有哪些是射手，結果發現一大堆。也順便看了一下畢業名錄裡，竟然沒幾個天蠍。

現在網路資訊流行大數據，大數據像天羅地網，如果在今天，史達林可能會建立世界最強的數位部，用來監控人民思想，做到滴水不漏。

一位媒體界的射手朋友，很驚訝告訴我，開車帶兒子去買某品牌的運動鞋。到商店門口，他沒下車，等兒子回來，一面滑手機，結果手機出現一堆運動品牌的廣告。

為什麼我們還會驚訝呢？手機的定位系統，手機裡你搜尋過什麼資訊，手機裡你在Line裡跟朋友聊了什麼？大數據在雲端不是完完全全掌控了嗎？

為了政治的監控，為了商業的監控，像電梯裡、家門口無所不在的監視器：「錄影中，請保持微笑……」

我們都在等著看，史達林式的監控，或迪士尼式的監控，遲早都要來臨。哎呀，怎麼會說到「華特迪士尼」，又是一個射手座創造的偉大「帝國」。

射手座是有夢想的，史達林和迪士尼都有驚人的夢想能力。再說一個吧，《ET》導演史蒂芬史匹柏也是射手。

一個在澳洲的射手朋友，有很熱情的社會理想，希望建立社會的心理諮商，幫助很多身心困擾或有疾病的人。

但是他溫暖可愛，聽他敘述病患的事，覺得他太投入，治療像戀愛，最後很容易又是楊虎城的結局。

但是我常常想念他，想念好大的蒼穹有一個星座，像夢的工廠，不斷讓人想戀愛。

我跟他說：「要寫射手座了。」

他的回答完全射手，他說；「最棒的星座。」

所以雖然有人會覺得射手「臭屁」，我還是真心喜歡他們的自得其樂。

這次配圖是林彥良，射手座，東海美術系第八屆，後來去了日本，進修膠彩畫。我去找過他，他帶我看剛建好的Miho美術館，去東寺看修復的古壁畫，去大阪的夜間酒吧喝酒。彥良台南人，有府城人的驕衿，胖胖圓圓的，總讓我想到唐朝的貴婦，他有一陣子畫很多唐朝胖美人，也像自己。

印象很深的是東海美術系化妝舞會，他勢在必得首獎，戴了金紅假髮，內褲外穿，效仿當時正紅的瑪丹娜。這樣的打扮，騎機車在當時的中港路狂飆，落日霞光，引起一陣騷動。

這很射手嗎？

但是他那次還是只有亞軍，首獎是一位不動聲色的天蠍座，靜定優雅，像奧黛麗赫本在《窈窕淑女》裡從大樓梯走下來，步步蓮花，吐氣如蘭，不費吹灰之力，輕易就打敗了瑪丹娜。

不知道射手座有沒有受傷，我再次見到彥良，他積極練健身，每天在健身房做重訓，唐朝貴婦所有的圓潤都練成鐵板一樣大塊肌肉。

穿著露空背心，虎背熊腰，讓我嚇一跳。我不應該有偏見，但是，還是很難理解唐朝胖貴婦，忽然轉型成健身房猛男。

謝謝射手彥良，替我用漆畫創作了一件人馬，用了金箔、雲母粉，華貴如天上星辰。他畫的人馬，很像他此時身材，猛男雄武，張弓射箭，胸肌腹肌都很寫實。我沒有問他：人馬的腹肌是長在人的身上？還是馬的下半身？

無論如何，我應該說：我愛射手，每到十一月下旬跨入十二月就特別開心。

女性射手好像不同，還在思索自己認識的許多女性人馬。（下）

迪士尼 瑪丹娜 澳洲

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