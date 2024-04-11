圖∕123RF

她想讓我最大限度地幫她把頭髮搞得更捲些。我說，不用，你的頭髮本就是自然捲。但她執意要，我擰不過她。

我把她帶來的柔順劑一半都抹到她的頭髮上，搓勻了後用乾毛巾包住，然後過了半小時，我再回到病房幫她沖洗乾淨，再用大毛巾擦乾，那滿頭捲髮如瀑布般一洩而下，拖到床邊。她那張美麗的笑臉就像一朵雛菊。

她是我們這一病區年齡比較小的病人。這一切都不在我的職責範圍裡，我只是看著小姑娘長得那麼漂亮可愛，沒媽沒爸，還病著，挺可憐的，我才幫她。她說，下午兩點男朋友來看她，所以要打扮。我有些奇怪，她才十六歲就有男朋友。

小姑娘名柔藝，父親是來自北非的白種人，母親是愛爾蘭後裔。她生得清秀乾淨，皮膚柔嫩，四肢細長，個頭差不多有一米七左右。過早的發育，使人感到她臉上未脫的稚氣與成熟的身體不相協調。

這麼個花季少女，她的人生應該充滿陽光的，然而，意想不到的事情發生在她身上。一周前，她的祖母在自己家裡一樓的房間角落發現孫女躺在地上一動不動，失去知覺，急忙打急救電話送孩子進了醫院。她昏厥了三天三夜，躺在地下七十多小時，造成右側主動脈血栓形成，整個右側手臂、腿部都切開手術，排列的傷口慘不忍睹。醫生說如果再晚幾小時，後果不堪設想。

小姑娘拄著雙拐在病房裡不停跳著走動，但右側行動還是不便。柔藝底下還有三個弟弟和妹妹，上面有一位哥哥。她告訴我，他們五個小孩有三個不同的父親，她自己的父親早就不知去向，父母離婚已是很多年前的事情了。

她說，她還有個毛病是從母體生出時就帶上的——自帶毒癮。因為她的母親從年輕時就是個癮君子。她慶幸自己沒有被生得缺胳膊少腿就已經不錯了。聽起來有些悲哀，她對自己的身體有些垂頭喪氣。 這次出院後，她就會被政府部門送往戒毒中心洗毒。她對這樣的安排很滿意。

下午，有三個半大不小的孩子排著隊魚貫而來，默不作聲地走進柔藝的病房。我敲門進去時，幾個小不點兒正圍著一盤午餐吃得正美，那是柔藝的醫院午飯。我突然想起，每次柔藝都會把早飯午飯留下不吃，或只吃一點點，原來是要留給自己的弟弟妹妹吃。看到他們兄弟姊妹能這麼相互照顧，我有些感動。

我問柔藝：「平時你們是由誰照顧的？」柔藝看看我，又看看那些正吃飯的弟弟妹妹說：「我們一直住在祖母的房子裡，由祖母照顧。」我又問：「那你們的媽媽呢？」孩子們都沉默了，沒有人回答。她對自己的弟弟妹妹這麼好，但她自己其實還是個大孩子。

第三天早上，柔藝已經開始一個人在病房裡來回走動，止痛藥也很少再吃了。

有一天，她突然提起自己的母親：「那女人最近又找了新男人，說不定我又會多出一兩個自帶毒癮的兄弟姊妹。」話說到此，旁邊坐著的幾個孩子都大眼對小眼地相互看看，面無表情，一副習以為常的態度。柔藝又說：「祖母是我們的監護人，我們都住在她家，可最近她找了個男朋友，那人對我們不好。」孩子們又相互看看，沉默不語。我覺得，他們就是同命相連，如同一窩小雞般擠在一起，共同取暖。

那天下午，真有一位小夥子前來探視柔藝。他手裡拿了一支白色膨脹的棉花糖，用塑膠紙罩著，糖棍子上紮著一根粉色絲帶。他一臉真誠與稚氣，一張笑臉躲在長長的捲髮裡，問可不可以帶棉花糖給柔藝。「當然可以啦。」我回答。男孩頂多十六、七歲，穿著一雙白球鞋，一身的青春氣息。

青春都洋溢在容顏裡，那是一種氣場，融化了所有病痛。柔藝一見到男孩就像換了個人似的，精神抖擻。她套了件黑白相間的T恤，酷酷地坐著。我拉上簾子，關上了門。在一個不良環境中成長的孩子也需要溫暖，即使是短暫的愛情也是一種美好，我替他們感到高興。

柔藝住院一周，她的母親始終沒有出現，祖母來探視了一次，還是被社工要求過來簽署一張文檔。她看上去只有五十多歲，頭髮髮梢兒還捲著幾只粉色髮捲，穿了一件黑色長羽絨衣外套，肩上挎一個白絨絨款式的小包。祖母這麼年輕，估計十幾歲就生了女兒。

柔藝告訴我，經過測試，他們兄弟姊妹幾個無一例外地都被母親污染了，每個人生下來都自帶毒癮。我簡直無語！看著眼前這幾個稚氣未脫的孩子，就像看到數朵美麗的罌粟花。（寄自華盛頓州 ）