我娘從小就不知道愛是什麼。我們倒是知道她愛我們，尤其是被她痛打到她自己也哭的時候。她越擔心你、越愛你，她打得越厲害，我就是那個最讓她擔心的孩子。據說我小時候非常「外向」，像個野孩子，但我後來內向到有社交恐懼症，並且不愛運動。我早已成年的女兒對我充滿矛盾的性格極感興趣，她認為我應該是在我娘的嚴厲體罰下而硬被矯治的「過動兒」。當時童年的我投降了，媽媽的酷刑足以令任何一個沒有能力還擊、辯解的孩子蜷縮在噩夢裡。而那個過動兒長大後，在中年開始全身痛，而且始終與自己站在對立面。不愛自己。

直到退休 了、離婚了，我自己管理帳務，第一次辦網路銀行設定，要給自己取個暱稱時，我毫無來由第一個冒出來的念頭是「寶貝」。從此，網銀每次給我任何通知，開頭都是「寶貝」：「寶貝，你好」、「寶貝，早安」、「寶貝，你有一筆優惠通知」。我正在學習接納自己，把自己當作「寶貝」，不要以為很簡單，其實不簡單。

前幾天，媽媽又想起更多的故事。她媽媽病得很厲害，她爸爸每天蒸一碗瘦肉湯，在端給她媽媽吃前，總會先叫她過來吃一口，「乖，只能吃一口，其他的要給媽媽。」有一天，她才剛吃了自己那一口，忽然有人大喊：「太太不行了。」那碗肉湯她媽媽沒有來得及吃。而她爸爸過世時，一直咳，一直吐痰，兩眼瞪得大大的，媽媽覺得很害怕，也覺得很髒，躲得遠遠的。她爸爸彌留之際，一直叫著她的名，他如此年幼的小女兒，以後要怎麼長大？他是想勉勵她、抱抱她、親親她？她永遠不會知道，因為她抵死不從，不願靠近她父親身邊。從此，她一輩子怕黑，因為她爸爸死在黑夜沒有燈的黑房間。

媽媽一邊講一邊哭。他父母只是當年四億人口之一二，螻蟻一樣，一捏就死，連聲音都聽不到，在那個所謂「時代的巨輪」中，小民連自己生死都不能掌控，分一口肉湯給小女兒，已是他們對她最大的愛。她是他們病中、逝前唯一的掛念與不捨，這是多深的遺憾與巨痛。

媽媽，你父母的痛苦絕不亞於你。成為一個人死前回望人生最戀戀放不下的身影，這應該是我們此生能得到的最深摯的愛。媽媽，寶寶，不哭。（下）