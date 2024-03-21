在上海「自由市場」買菜

「自由市場」對於經濟學家來說只是一個關於市場模式的經濟學的術語，但對上海的一般老百姓來說，那曾經就是一個實實在在的菜市場。不知道現在還有多少人記得它。

時間回到上世紀七、八○年代的上海，那時人們的生活都不富裕，日子過得緊巴巴，副食品供應也不足。我們家附近就是很有名的國營五原路菜場，天沒亮就有人在菜攤前排隊等候開秤。很多時候，參與排隊的是磚頭、小板凳和菜籃子，它們是代替人來占位置的，因為這還經常發生糾紛。那時候買菜難哪，不僅買啥都要憑票，去晚了還常常買不到想要的菜。記得平時都是我媽買菜，但到快過年時，我們幾個孩子都要跟我媽「上戰場」去「搶」菜，就為了過年餐桌上的菜能豐富一些。

沒注意是何時開始的，五原路菜場東頭的馬路上出現一些擺地攤賣菜的人，而且人越來越多，逐漸形成了規模。他們大致分為兩類，一類就是菜販子，還有一類是市郊的農民。前者跟以前跑碼頭的人差不多，通過運輸把菜搞來賣，賺差價；後者就是自產自銷。當時上海人將這種提供給私人賣菜做買賣的市場稱為「自由市場」。在這個市場上，肉蛋、蔬菜和水果都有賣的。和國營菜場的貨比較，豬肉都是未經冷凍過的，上海人稱「熱氣肉」；雞鴨都也是活的，如果是河魚，也是擱水裡養著賣的。蔬菜和水果同樣也比較新鮮一點。當然，所有東西的價格都要比國營菜場經營的貴，有些還貴不止一點點。

不過「自由市場」一出現就很受歡迎。首先，人們買菜多了一種選擇，有些在國營市場十分緊俏或者很難買到的菜都能在那裡買到。其次，畢竟人家的菜更新鮮，這也符合人們追求優質食物的願望。只要東西好，再貴也會有人願意掏錢買的。我太太坐月子時，我三天兩頭去「自由市場」買活鯽魚給她熬湯喝，因為國營菜場買不到的。當年上海的美法日三國的領事館都離五原路菜場不遠，四周也有外國人居住，所以那些洋主婦也是那裡的常客，給我印象最深的是她們最愛買新鮮的磨菇和水果。

當年在「自由市場」買菜，大多是付了錢拿貨，但也存在以物換物這種很原始的方式。那時去國營菜場買豆腐要憑票，一些農民看到機會，就自己做豆腐拿來城裡賣。他們是用滷水點的豆腐，和國營菜場賣的石膏豆腐相比，豆香味更足，口感也好，上海人愛吃。農民的豆腐價錢公道，可以花錢買，也可以拿黃豆去交換。有一回我想付錢買豆腐，人家還不讓，說是一定要拿黃豆換。原來當年黃豆也屬於緊俏商品，這位農民大叔家裡黃豆用盡，著急了。

農民進城常常是來賣蔬菜的，因為家家都有自留地。還有一樣他們拿得出手且很受城裡人歡迎的就是雞蛋 。當年買雞蛋也要蛋票，一般人家都不夠吃，加之農民的雞蛋特別新鮮，所以生意一直很好。農民的雞蛋也能用東西交換，那就是糧票。我其實一直想不通，農民自己種地，怎麼會缺糧食？但這就是事實。不過糧票本是無價的，也不允許買賣，所以市民拿糧票換雞蛋都得偷偷地進行。但我從沒有看見有人過問。計畫經濟體制下，其實有很多不合理和無奈，既然城裡有些人飯量小，農民幹的是體力活，吃得多，也算是互惠吧。

當年在「自由市場」內的買賣中，也是有一些貓膩存在的。比方說，賣的東西缺斤少兩，有些商販還對秤動手腳，半斤的菜能秤出六兩來。後來市場管理部門在街頭設立了「公平秤」，顧客從商販手裡買了東西就可以拿到「公平秤」上重新過秤查驗。但是還是有人想出一些歪招來掙黑心錢。有一回我從雞販子手裡買了一隻活雞。因為東西貴，所以我不敢掉以輕心，特意拿去「公平秤」查驗重量，結果和雞販秤的分量絲毫不差。

拿回家宰殺後才發現不對頭，雞嗉子撐得鼓鼓的，放在手裡掂一掂，也覺得挺沉的，切開一看，裡面除了少量米飯，都是像石灰一樣的物質。我立刻就明白了，賣家是想通過給雞強行喂食重物，以增加雞的分量來多賣錢。這可讓雞受罪了，我甚至懷疑如果這只雞賣不出去會死去，這樣賣家反而會蝕本，真不知這種人是怎麼想的。

在「自由市場」買菜，也會碰到暖心的事。有一回我去買魚，出去天還好好的，沒想到正在挑魚時，一陣雨飄來。市場是露天的，也沒處躲，賣魚的大姐見狀，遞給我一件騎自行車人用的雨披遮雨。還有一次買蔬菜，錢給多了，人家發現了，還給了我。這個世界到處都有好心人的。當然最讓我喜歡「自由市場」的是，它確實解決了老百姓吃菜難的一些問題。

「自由市場」是私營經濟的萌芽，後來的情況大家都看到了，一發而不可收。如今上海的菜市場都是私人在經營，而「自由市場」這四個字卻不再提了。（寄自印州）