陳獨秀，創建中國共產黨，卻被黨開除（下）

1932年10月15日，陳獨秀「以文字為叛國之宣傳」罪名，被國民政府逮捕。在獄中五年，但頗受優待，可以閱讀、寫作，他開始潛心研究中國古代語言文字、孔子、道家學說等，思想發生轉變，也完成了不少有價值的學術論著。

1937年8月23日，陳獨秀出獄，國共兩黨都想拉攏他。國民政府要給他勞動部長的職位，被他拒絕；中共 想爭取他到延安，但提出三個條件，其中之一是要他作書面檢討，陳獨秀拒絕說：「我不知道過從何來，奚有悔？」「現在亂鬨鬨的時代，誰有過誰無過還在未定之天，我有什麼過可悔？」為表明立場，他在報紙上發表聲明：「我已不隸屬於任何黨派。」創立中共並曾作為黨魁的陳獨秀，最終脫離了共產黨 。

1940年11月28日，陳獨秀寫出〈我的根本意見〉，文中說：「所謂無產階級獨裁，根本沒有這種東西，它只是黨的獨裁，結果也只能是領袖獨裁，任何獨裁都和殘暴、蒙蔽、欺騙、腐化的官僚政治是不能分離的。」他還多次表示，這些看法是「根據蘇俄二十多年的經驗，深思熟慮了六七年」才形成的。

晚年的陳獨秀客居在重慶江津鶴山坪的一個石牆院裡，生活非常窘迫。即使如此，他也不接受國共兩黨人士的饋贈。1942年5月27日，因心臟病 逝世，六十三歲。

胡適與陳獨秀的政治信仰不同，但終身與他維持友好關係，在他困難的時候，胡適總是幫助他，包括不著痕跡的經濟幫助。甚至他赴美擔任大使時，還邀陳獨秀去美國養病。胡適相信：

「倘若陳獨秀一直留在北大、生活在那批信奉自由主義的「老朋友」中間，是不會思想嚴重左傾並成為中國共產黨創始人的。陳獨秀離開北大是他個人人生道路的大轉折，某種意義上也是中國現代歷史的大轉折。」

但在湯爾和看來，無論留在北大與否，陳獨秀本人的個性，都決定了其思想必然走向左傾。

陳獨秀在北大時的狎妓事件，應非「厚誣賢者」，第一、他從未否認，且當時有現場人證；第二、從他一生四次婚姻的過程來看，他是一個容易歡喜女性的男人。

他由家庭安排娶了第一任妻子高曉嵐。愛上了高曉嵐的妹妹高君曼，兩人私奔。因胃病在上海一家醫院求診，與年輕的醫生施芝英發生感情，兩人同居了五年。1927年被共產黨撤職，在上海隱姓埋名，租屋居住，結識了比他小二十九歲的潘蘭珍，她在困乏的歲月裡，陪他終老。

陳獨秀有四子二女，也許是受了父親的影響或牽連，遭遇都很坎坷。（下）