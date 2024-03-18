學習美好的生活態度——哥斯大黎加之旅

藍色閃蝶破繭而出。（圖片提供∕杜丹莉）

車子蜿蜒上山，開進一個有守衞的社區，房舍設計現代化，與美國的住宅區大同小異。依蓮娜開門迎接我們。剪得極短的黑髮，瘦削挺直的腰身，炯炯的眼神，這是二十幾年前哥斯大黎加的駐台女大使嗎？她一面指示我們去樓上的房間放好行李，一面說：「雞湯快好了，馬上就可以吃飯。」我很快地張望了一下這個佈置精美的家，客廳有一幅幾乎占滿了半個牆面的熱帶雨林版畫，餐廳牆上四扇檀香木的整片壁雕，充滿了東方情調的木刻長桌上已擺好了精緻的盤碟。

伊蓮娜從冰箱中拿出一盤雞尾蝦、一大碗沙拉，然後把煮了半天略為散開的雞肉撈出來：「我不太會煮菜，這雞湯裡面放有我的工人幫我切好的蔬菜，加上這個雞，就是我們的晚餐的主食。」她一面切雞一面招呼著我們。大家坐定，她又拿出一大罐內有油泡切碎蔥薑的瓶子：「你們吃雞，配這個作料加上飯，應該有點像海南雞飯的味道。」我心中暗想，這麼大的一隻雞，又煮了那麼久，不會好吃到哪裡去吧。我客氣地拿了一塊，加上佐料放入嘴中。天啊，怎麼有如此軟嫩香甜的雞肉？我指指雞，大聲地讚美了起來。伊蓮娜聳聳肩：「不是我，是這隻肥美的走地雞。」我們愉快地吃著飯，談論著伊蓮娜在台灣做大使時的一些趣事。這次我和朋友來哥斯大黎加，行前聽說要住在一個女大使的家裡，一直忐忑的心情此刻終於輕鬆了起來。

伊蓮娜是一位獨立堅強的女性。她的父親是住在哥斯大黎加的第四代華僑，母親是哥斯大黎加人。她從美國衛斯理大學畢業，又到哈佛大學 進修，說得一口流利的英文和西班牙文。如今八十一歲的她一人獨居，有一位鐘點女傭，和一位可以替她開車的計程車司機。她給了我一個「齊」字，以及她父親的一些族譜，請我替她查一下，可以溯本追源到中國什麼朝代。結果發現，她的先祖竟是齊桓公手下的一位大臣。不得不佩服現在網路的無遠弗屆。

第二天早上，我被窗外每三分鐘叫一次的公雞叫醒。下得樓來，伊蓮娜的鐘點女工梅裡已經切好了一大盤美麗的水果放在餐桌上，梅裡正在爐前忙碌地烘著新鮮的玉米餅，兩大個玻璃瓶裡面裝的是剛剛榨好的橘子汁和楊桃汁。伊蓮娜早已為我們安排好了下麵一周的行程，她要陪著我們去認識她頗以為傲的國家。

一月的哥斯大黎加沒有我想像中炎熱，平地氣候可以說是乾爽。我們先去了海拔近三千呎的伊拉蘇活火山（Crater diego de la haya）隨著車子慢慢往山上爬，見識了他們有名的cloud forest，照字面應該翻成雲林吧，但是我更覺得像是雲牆雲海，整片整片的白雲覆蓋著天地，像一幅幅飄然落地的大窗帷，雲卷雲舒，變化無窮，而山是在虛無縹緲中若隱若現。這個火山也沒有如夏威夷及冰島火山般的黑色火山岩漿覆地，反倒是部分的黑沙洲上長了些奇花異草，想必是火山岩漿土地肥沃，在這兒藉由蜜蜂花鳥及雨水一下就把大地回了春。

伊蓮娜交代著司機，帶我們走過鱷魚在橋下河邊散步游泳的鱷魚橋，去當地人去的卡拉拉國家公園（Carrara national park），在鬱鬱蔥蔥的步道上，經導遊認識園中的花鳥樹木。哥斯大黎加是一個非常環保及愛護動植物的國家，自然園區內，大家盡量安靜地聆聽著大自然的天籟之聲，環境清潔，不見人隨地亂丟垃圾。我無意中帶了一小瓶塑膠瓶裝水，在門口即被沒收了，因為他們不要有任何塑膠產品進到公園，以免動物誤食。園中的小鹿來去自如地在步道上穿梭，對行人毫無戒懼之心。我們吃中飯的飯館是在一個鐵絲網密圍的籠子中，任何食物不能帶出籠外，動物望著籠中的人類，也許牠們在想：這才是正常之道。

伊蓮娜為我們訂的莊園旅館，靠近阿雷納爾活火山（Arenal Volcano）九十幾戶，二十幾畝，每個房間幾乎都需要館內專車接送去餐廳吃飯或是去前檯等待遊覽車。餐廳可以遠眺阿雷納爾火山，四周滿眼盛開的熱帶植物：竹葉蘭、金茶花、光蕚荷、 野薑花……一些色彩斑斕美麗的鳥兒隨樹棲身，純真白鷺鷥可以和怪異大鬣蜥共棲一樹，巨嘴托哥（Toucan）和小巧棕翠鴗（Motmot）互別苗頭。真是桃源景色醉人間。偌大的溫泉池中可以游泳；海灘水淺坡緩，叫愛海弄潮之人樂不思蜀。我躺在太平洋暖和的海水中載浮載沉，微暈中不知今夕何夕。

我們請來的專業導遊，扛著一個可以放大六十五倍的望遠鏡，很輕易地在萬綠叢中找出有保護色的鳥獸。最吸引我們的是他們的樹懶（Sloth），一團毛茸茸的淺褐色的小熊般動物，在樹杈上蜷縮成一個球狀睡覺，或用爪子勾住掛在樹枝上。看到的樹懶都好像在半眠的狀態，懶洋洋的表情，十分可愛。

接下來幾天，我們去拜訪農村、手工藝村、也去了熱帶雨林（Mistico Arenal Hanging Bridge Park），在下著大雨的叢林中走過了六個巍巍顫顫的吊橋，以橋為鞍，貫穿雨林中一條條的河流。觀望著原始森林中如結晶雪花般覆蓋下來的天篷，欣賞著水滋滋綠油油如打過蠟般怒放的奇花異草。也去了伊蓮娜認為是觀光 客景點的瀑布公園（ La Paz waterfall gardens natural park），看到了翩翩起舞、恣意停在我手上的大藍閃蝶。

這次的旅行是伊蓮娜安排的私人行程，雖然不能概括哥斯大黎加的全貌，但是可以深入民間。對這個國家我不僅看到了風景，也看到了最令我難忘的人情。

去伊拉蘇活火山的路上，在紅瓦白牆的農舍中，我們看到了一大片海芋園，美如童話裡的插圖。伊蓮娜請司機停車，一起下車觀望。只見農舍中跑出來一位中年女子，伊蓮娜稱讚她的海芋園，女子便揮手叫我們跟著她，又一邊大聲喊著，叫她的兒子拿把剪刀出來，喀嚓喀嚓地剪了一大把海芋放在我們手中。再揮揮手，讓我們跟著去參觀他們的農場。他們養了八十幾頭牛，有黃牛、水牛、乳牛、肉牛等等，邊走邊提醒著我們，不要踩到牛糞，不要碰到遠處草地上設置的隱形電網，那是防止牛群亂跑的設備，牛群只要一碰到那些電網就會觸電自動跑回欄柵。這位熱心的中年女子瑪麗亞，還把他們全家喊了出來，與我們一一介紹合影。我們說想要付點錢給海芋花，她急急搖搖手並飛快跑進屋中，遞了兩大包起司送給我們。捧著那熱騰騰的起司，我十分感動但又說不出感激的話，便翻著背包，裡面剛好有一個繡花小袋，我用雙手塞給了瑪麗亞。她驚喜地接受，給了我們大大的擁抱告別。這種對陌生旅客毫無戒心又熱情的接待，使我想起了很久以前台灣鄉下的純樸人情。

最後一晚回到伊蓮娜家，我給了梅里一些小費聊表謝意，她也早有準備地雙手捧上回禮：一把印有哥斯大黎加風景的摺扇和一塊哥斯大黎加盛產的巧克力。同樣的情形發生在我們的司機羅朗多身上。一路走來，羅朗多已經成了我們的朋友，他會在車裡播放我們喜歡的西班牙歌曲，會在我們參觀公園的時候幫我們提著水瓶和雨衣。他介紹我們品嘗當地的紅豆飯、炸香蕉，我們也找到了幾家老僑開的正宗廣東飯店，教他吃一些可口的廣東菜，彼此交換學習著英文和西班牙文單字。臨去飛機場的那個早上，他告訴我們要先彎去一個地方，左拐右轉，在一間民房停下，他匆匆跑進去，拿了三大包東西出來，告訴我們，那是他朋友家自己生產的咖啡 ，送給我們一人一袋當作禮物。我在他們的中央市場買過兩包咖啡準備回美送朋友，知道他們的咖啡價錢並不便宜，如此的心意，豈可以金錢衡量？他們的咖啡包裝都有在袋上露出幾個小孔，以供旅客聞香比較，羅朗多的咖啡放在我的行李箱中，回到家打開行李，咖啡的餘香仍在。