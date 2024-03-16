我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

餐廳拒供免費食物 遊民縱火燒車「謀殺」經理

庫克瞞中國銷量？蘋果被控欺騙投資人 要賠4.9億

死亡深沉的一瞥（下）

阿布

接下來的幾天，如同我所預料的，多處傷口發炎。抗生素每四個小時打一次，注射的時候血管像被燒紅的鐵條穿過，手臂上的留置針每天都因為發炎而需要換過一次，護理師打針的時候，我感受針在皮下尋找著靜脈的線索。

大半張臉蓋在紗布底下，喝水的時候，水沿著缺損的嘴角流下來。我跟護理師要了生理食鹽水與棉枝紗布，放在床邊，自己照著鏡子用棉枝挑除傷口的死肉，為自己換藥濕敷。

痛是好的。痛與流血代表活著。但臉上的疤痕大概是免不了的。我將帶著創傷給我的新的臉，與新的腳，走完後半段的人生。

醫院的朋友們陸續來看我。工作上的同事，師長，與分散在各科、大學時代就認識的學弟妹；他們帶來祝福與各類補品，也為病房帶來笑語。我在他人的善意裡逐漸把自己拼湊回來。我不再只是一具機能衰敗、等待修補的肉體，而是親密的家人朋友，也是重要的工作夥伴。

我試著下床，試著拄四腳拐繞行護理站。短短五十公尺就讓我喘到眼前發黑，比起那些爬過的百岳都還要艱難。我試著用熱毛巾擦拭全身，請理髮部幫忙在病床上洗頭。溫暖的感覺，清潔的感覺，身體開始找回除了疼痛以外的其他感受。

車禍後三周，我回到熟悉的診間，雖然每看一個病人就必須讓腳休息一下，但至少慢慢回到原本的生活。或許不只是為了薪水，而是為了生活本身。

但有時候我仍會想起死亡離去時的身影。它留下的最後一個眼神，把我的日常生活灼燒出一個大洞，洞的背後一如我所料，是無止盡的虛無。

但那並不如想像中可怕。

未來的某一天，我會帶著愛，帶著意義，再次回到那裡去。（下）

上一則

自然現象

下一則

迷戀傳統市場

延伸閱讀

五十肩復健3招 讓關節不再卡卡

五十肩復健3招 讓關節不再卡卡
芥末降低海馬迴發炎 有助減緩失智

芥末降低海馬迴發炎 有助減緩失智
越南醫師、護理師面臨困境…每萬人口僅12.5名醫師 民眾健康照護不足

越南醫師、護理師面臨困境…每萬人口僅12.5名醫師 民眾健康照護不足
這種維他命吃太多 恐引發心臟病

這種維他命吃太多 恐引發心臟病

熱門新聞

老人止嗆咳的法寶

2024-03-08 01:00
清初白玉交龍鈕「乾隆御筆」寶璽，為現存世上最碩大白玉寶璽之一。（中通社）

現存最大「乾隆玉璽」皇太極時期製作 4月香港拍賣

2024-03-05 20:00
舊南門市場內部攤位。（本報系資料照片）

南門市場的少年滋味

2024-03-07 01:02
在董事長劉揚偉的帶領下，鴻海不僅持續朝向ESG邁進，更快速朝向「以人為本」的目標前進。（記者蕭君暉／攝影）

鴻海董事長劉揚偉 打造養身照護中心

2024-03-13 07:00
布達佩斯中央市場的美食。（圖片提供∕趙橋）

世界各地市場的味蕾奇遇（上）

2024-03-09 01:02
新貓友Lumi。（圖片提供∕張硯北）

我的新貓友

2024-03-11 02:02

超人氣

更多 >
不是每間好市多都有… 這款台灣零食正被「低調」搶購

不是每間好市多都有… 這款台灣零食正被「低調」搶購
你聽過嗎？這款便宜學名藥成為抗老風潮新寵兒

你聽過嗎？這款便宜學名藥成為抗老風潮新寵兒
地鐵口角 男遭刺拔槍反遭槍擊 乘客狂喊警察在哪

地鐵口角 男遭刺拔槍反遭槍擊 乘客狂喊警察在哪
房市大地震...房仲協會將取消6%售屋佣金 估佣金少30%可望拉低房價

房市大地震...房仲協會將取消6%售屋佣金 估佣金少30%可望拉低房價
退休住郵輪1年 比住這10州便宜

退休住郵輪1年 比住這10州便宜