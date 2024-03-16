死亡深沉的一瞥（下）

接下來的幾天，如同我所預料的，多處傷口發炎。抗生素每四個小時打一次，注射的時候血管像被燒紅的鐵條穿過，手臂上的留置針每天都因為發炎而需要換過一次，護理師打針的時候，我感受針在皮下尋找著靜脈的線索。

大半張臉蓋在紗布底下，喝水的時候，水沿著缺損的嘴角流下來。我跟護理師要了生理食鹽水與棉枝紗布，放在床邊，自己照著鏡子用棉枝挑除傷口的死肉，為自己換藥濕敷。

痛是好的。痛與流血代表活著。但臉上的疤痕大概是免不了的。我將帶著創傷給我的新的臉，與新的腳，走完後半段的人生。

醫院的朋友們陸續來看我。工作上的同事，師長，與分散在各科、大學時代就認識的學弟妹；他們帶來祝福與各類補品，也為病房帶來笑語。我在他人的善意裡逐漸把自己拼湊回來。我不再只是一具機能衰敗、等待修補的肉體，而是親密的家人朋友，也是重要的工作夥伴。

我試著下床，試著拄四腳拐繞行護理站。短短五十公尺就讓我喘到眼前發黑，比起那些爬過的百岳都還要艱難。我試著用熱毛巾擦拭全身，請理髮部幫忙在病床上洗頭。溫暖的感覺，清潔的感覺，身體開始找回除了疼痛以外的其他感受。

車禍後三周，我回到熟悉的診間，雖然每看一個病人就必須讓腳休息一下，但至少慢慢回到原本的生活。或許不只是為了薪水，而是為了生活本身。

但有時候我仍會想起死亡離去時的身影。它留下的最後一個眼神，把我的日常生活灼燒出一個大洞，洞的背後一如我所料，是無止盡的虛無。

但那並不如想像中可怕。

未來的某一天，我會帶著愛，帶著意義，再次回到那裡去。（下）