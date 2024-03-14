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草木入詩，李白算是比較少的，但說相思，竟也是「燕草如碧絲，秦桑低綠枝」，詠到美人，「雲想衣裳花想容，一枝紅豔露凝香」，必要接了植物，花容月貌才能寫出極致。

杜甫看建築，先看到錦官城外柏森森，走在路上，看見黃四娘家花滿蹊。「國破山河在，城春草木深」，草木花徑，處處牽惹詩人的詩思與靈感。

在一本正經的文章大家歐陽修裡，看花也不是花，「淚眼問花花不語，亂紅飛過鞦韆去」。

蘇東坡是才情、趣味和智慧齊備的詩人，他筆下的春天，既有「竹外桃花三兩枝，春江水暖鴨先知」的清新、明麗，又有「枝上柳綿吹又少，天涯何處無芳草」的落寞和達觀。

元代的王實甫寫《西廂記》：「碧雲天，黃花地，西風緊，北雁南飛。曉來誰染霜林醉？總是離人淚。」中國人的離情別恨一定和一樹丹楓關聯，才顯得格外情深動人。

到了明朝人寫劇本，名字都離不開花草樹木，比如《牡丹亭》，湯顯祖筆下情一往而深的杜麗娘，見到滿園姹紫嫣紅無人觀賞，都付與斷井殘垣，便忍不住嘆息起良辰美景奈何天！那段「花花草草由人戀，生生死死隨人願，便酸酸楚楚無人怨」的感嘆，洋溢著青春生命對花花草草的深情眷愛，呈現的是年輕生命為愛而死、復為愛而生的深情與英勇。

到了四大名著裡，《紅樓夢》、《西遊記》的作者都是植物的愛好者。在《紅樓夢》裡，不僅大觀園處處花木扶疏，翠竹掩映，其實就連林黛玉的前世也是一株絳珠仙草下凡，大觀園裡的各個園子命名如瀟湘館、蘅蕪苑，都是照著植物取名的。後人對莎士比亞的作品做過統計，據說莎士比亞是一個狂熱的植物熱愛者。在他的詩歌、戲劇作品中，出現過的植物數量多達一百七十七種，這在西方文學中已是極致。曹雪芹在《紅樓夢》中寫過多少種植物呢？根據潘富俊教授在《紅樓夢植物圖鑒》的統計，共有二百四十二種，數量驚人！不僅有鄉野植物，莊稼、瓜果菜蔬，還有園林園藝植物，更有不少的中草藥。

而且曹雪芹還充分利用植物本身的特色和文化象徵，鋪排情節，暗喻人物命運，林黛玉住的地方叫瀟湘館，瀟湘之竹，也稱湘妃竹，因竹竿上有淚痕似的斑紋，傳說是娥皇女英的，因為思念夫君舜，相似的淚水灑在竹竿上形成的。所以林黛玉平常總是「眼空蓄淚淚空垂，暗灑閒拋卻為誰」，最後更含淚而死。

曹雪芹寫菊，不僅僅寫菊花之美，而是將菊花開放的季節作為故事轉折的動因。第三十八回和三十九回的賞菊，是整個大觀園家族由盛轉衰的重要轉折。三十八回之前，整個大觀園歡聲笑語，生活無憂無愁，但其後的故事發展急轉直下，象徵由秋入冬，到了五十回左右，賈家開始走向衰敗，不幸之事接二連三發生，賈母逝世，賈府抄家等。植物的隱喻像一個預兆。

曹雪芹真是個植物高手啊！

四大名著中的《西遊記》裡，植物同樣是眾多情節的構成要素，除了孫悟空的花果山本身就是一個植物園 外，天宮裡的蟠桃園，五莊觀的人參果樹，都是仙界奇葩，更是重要的情節支撐。

取經路途上，處處蠻荒，荊棘叢林遍地。寫完這些，作者吳承恩似乎還意猶未盡。專門在第六十四回安排了一章樹妖的故事：「荊棘嶺悟能努力，木仙庵三藏談詩」。這也是《西遊記》別開生面、情節最平和的一回。書中講到唐僧被樹妖攝入洞穴，月夜下談佛論禪、聯句吟詩，整整一個通宵。若非後來杏樹精色誘唐僧，讓氣氛變得尷尬，整章下來，堪稱《西遊記》中最風雅的一段故事了。

由此可見，作者對植物，不僅給予了幾分憐愛，更給予了足夠尊重，把植物生命的靈性和智性，提高到和人類同等的高度進行了想像和描繪。故事中的樹妖和唐僧對詩談禪，甚至還因愛生欲，大有跨越生物種屬的意思，讓人遐思不絕。

古人沒有今天我們這麼多的通訊設備，沒有這麼多的螢幕需要去看，甚至沒有我們這麼多書報看，沒有那麼多的媒體和自媒體資訊，分散他們注意力。因此大自然是他們目光的中心，是他們安放自身心靈最重要的存在。所以，他們的詩詞裡才有那麼多的花草樹木，色彩斑斕，芬芳四溢。

在古代詩人的眼裡，春天的到來，生命的醒覺，都是從一棵綠草、一朵野花、一隻柳絮、一剪寒梅開始的。愛人的離去，則是從一片飄飛的黃葉，一徑流水中的落英殘瓣，夕陽、遠山、古道旁蕭瑟的三冬枯樹盡頭，漸行漸遠的。

回味著這些古老詩詞中的草木，起身望著窗外，潮白河上的冰和雪已經融化了，從遠處飛來了很多的野鴨，在湖面上成群結隊地起飛、滑翔，降落，嬉戲……河岸邊的柳樹和楊樹，感知到春風的溫度，萌出的細芽苞開始微微地泛綠了。

在我的老家，還有句俗話說，「人不知春，草木知春」。是說到了季節，大自然從來不會等待，花草樹木也從來不會耽誤，不會觀望，不會遲疑，它們會緊緊跟隨季節的步伐，調整自己的生命狀態，成長，萌芽、展枝、開花，結果、黃葉、凋零，最後一樹蕭瑟，在靜待來年的春天回歸。不浪費每一天的陽光雨露，毫不猶豫地完成每一次生命的輪迴。而且盡全部的努力去爭取陽光、水分和養分，實現生命的充盈飽滿與豐碩，這是植物偉大的地方。

我喜歡草木，不僅僅是生命中走過、停留過那些地方的草木，我見過、撫摸過的綠葉，嗅聞過的花香，品嘗過的果實。那些草木和風景，也在詩詞歌賦裡，在卷軸畫頁上，在流淌的影像河流中，它們是美，也充滿了生命的喜悅和啟迪。（下）（寄自北京）