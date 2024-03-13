圖∕陳永秀

閒閒沒事時我總喜歡在自然界裡尋尋覓覓，看到路旁不起眼的石頭，和樹下的枯枝殘花破葉，即俯拾起來，給石頭畫上幾筆，把各種落葉在紙上排列組合。卻也奇妙，這些不登大雅之堂的石頭樹葉，瞬間便有了生命的氣息，活靈活現。我盯著它們看，石頭人和葉仙子彷彿朝著我笑，妙不可言。

登堂入室的葉仙子，戴著葉子或水果做成的俏皮帽子，披上葉子做成的帥氣羊皮襖子，穿著葉子做成的奇特裙子或長褲，一個跟著一個從紙上蹦跳而出，笑著跳著叫著還滑著四輪鞋，個個光鮮亮麗。

從此這群有模有樣的葉仙子在雲端 來去自如，從這個微信 群飛到那個微信群，從這個Line群飛到那個Line群，還在臉書上拋頭露面。「這些葉仙子，一個比一個俏麗，一個比一個可愛，看了心情大好。」讚美驚喜之聲也在雲端飛來飛去，聽得我如騰雲駕霧般飄飄欲仙。秋天那兩個月，落葉滿階，我欲罷不能，每天哈著腰弓著背，撿葉子作畫成了生活最重要的事。

用葉子作畫，我非第一人，但是每人巧妙各不同，選用的葉子更有地域性。我收集所看到的葉子，有各種大小和顏色。門口李子樹的落葉有許多小破洞，更增加添情趣；巷口長葉子上有奇異的紋路，也別具一格；家裡聖誕紅和虎皮蘭的葉子常常被我拿來作為材料，當材料不敷使用時，連蔬菜也派上用場。