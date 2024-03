世界各地市場的味蕾奇遇（上）

布達佩斯中央市場的美食。(圖片提供∕趙橋)

小時候,我的母親常帶我到傳統市場,一進入市場後,彷彿來到一個充滿生命力的微宇宙。攤位上五顏六色的蔬果擺滿眼前,芳香四溢的熟食攤位,讓我放慢腳步。攤主們熟練地招呼著顧客,他們的笑臉和熱情讓人感受到市場的生機。我亦步亦趨地跟隨著母親,探索著每一個角落,發現市場的獨特魅力。

那些兒時塵封的菜市場回憶,也讓我以後在世界各地旅行時,有機會一定探訪那熟悉的市井氛圍,聆聽陌生語言的交談聲,品味各國美食,那種感覺就是回到了童年時在家鄉市場流連的日子。

布達佩斯的中央市場

匈牙利首都布達佩斯的中央市場(Nagycsarnok),沒想到就在我們住的旅館附近,外表看來相當氣派、有百年歷史的市場建築共有三層。地下一層和一樓主要銷售食品,包括各種生鮮食材、酒、加工肉品、乾果和香料,二樓則銷售手工藝品及當地風味餐廳。愛爾蘭有句諺語:「食物好的地方笑聲最燦爛」(Laughter is brightest in the place where food is good),我們一踏入市場,立刻感覺到那種愉悅的氣氛。眼前展示的是一個獨特的食品世界,五光十色的攤位組成了這場饗宴的節奏,水果攤位上的各式漿果如寶石般閃亮,在北美洲從未見過的「紅醋栗」(red currant)漿果,晶瑩剔透地散發著鮮紅色澤,每一顆小小渾圓的漿果都宛如精心雕琢的紅寶石。鵝肝醬雖然是著名法國美食,但是匈牙利也是生產大國,市場內有好些店有賣,但是不人道的製作過程,我們實在沒興趣。我們買了一些匈牙利廚房必有的辣椒粉(Paprika),也是名菜匈牙利牛肉湯(Gulyas)的必用香料。來此必然要啜飲一口法國國王路易十四曾經讚美「國王之酒,酒中之王」的托卡伊酒(Tokaji),跟著國王品味這琥珀色的瓊漿玉液。這酒味道甜美,當年是因為黴菌感染葡萄而意外釀造成功。另外嘗嘗果香風味的水果白蘭地(Palinka),使用桃杏梨、漿果蒸餾而成,40%酒精濃度,無色透明,是飯前開胃酒。

來到二樓熟食區,看到的是一個美食萬花筒。擠滿了遊客,整個走道因為擺了餐桌而顯得狹窄,香氣在空氣中瀰漫,攤位上陳列著各種美食,讓人垂涎欲滴。好不容易找到座位,點個國菜匈牙利牛肉湯,彩鍋內有牛肉塊、馬鈴薯、胡蘿蔔、小麵球,用匈牙利紅椒粉提味,顏色鮮豔,吃起來不辣。有名的匈牙利釀捲心菜(töltött káposzta)當然要品嘗,煮熟的捲心菜包裹著塞滿的肉末和米飯,浸潤在紅色的菜肉汁中,上面放一些酸奶油,簡單而美味。再來一碟燉牛肉的蓋飯,牛肉燉得軟嫩且口感醇厚,像極了中國人的紅燒牛肉,難不成是匈牙利人的老祖宗「匈奴」從大漢王朝帶回所留下的佳餚?感官及五臟廟的饗宴後,買杯咖啡 ,步行到多瑙河畔,沿著風景優美的河岸漫步,感受布達佩斯的浪漫氛圍,眺望對岸的古典建築,度過一個愜意的午後。

安地斯山脈的皮薩克市集

秘魯的馬丘比丘之旅結束後,旅行團安排了最後一個節目,探訪神聖山谷(Sacred Valley)中的小村莊皮薩克(Pisac),見識安地斯山脈印加人文的風貌。

這個小村有一個充滿風味的市集,映入眼簾的是印加帝國的直系後裔克邱亞諾人(Quechua people)以趕集方式聚集成的臨時市場。婦女為主的小販穿著五顏六色的服裝,記憶中那熟悉的攤主們吆喝聲又回來了,這是傳統市場特有的旋律。到處都是色彩鮮艷的新奇蔬果及花果,地攤上展示的是琳瑯滿目的蔬菜、水果、鮮花,一看就知道是今晨剛收割的。小而可愛的櫻桃蘿蔔沾有晶瑩的露珠,秘魯辣椒豔紅鮮黃得閃閃發亮,高山芫荽散發出一種獨特的香氣,盛開的不同色彩的太陽花爭妍鬥豔。奇妙的是,這個露天市場竟然完全看不到肉品或葷食的攤販。

眼前奇異的景象讓我想到了中國古典小說《鏡花緣》,小說描寫唐敖、多九公等人乘船在海外遊歷各國,其引人入勝的奇人異事。我跟隨著人流,發現了隱藏在市場深處的驚喜,攤位上的各種小吃,引誘著我的味蕾。街頭小吃向來是反映了當地的庶民美食,推著車販賣水煮鵪鶉蛋零嘴的小販,從我面前怡然走過。剝開小小的蛋殼,裡面是一顆再簡單不過的美食。中南美洲人喜愛的大香蕉(Plantain)在這竟然有近半個手臂長。還嘗了秘魯最好素食之一:釀辣椒(pimentos rellenos),裡面充填了藜麥、蔬菜、香料和高山芫荽,美味又特殊。花了三個sole (袐魯錢幣,約一美元)買了一條蒸大玉蜀黍,很辛苦地花了一段時間才把它吃完,誇張的是,每一粒玉米比我的手拇指指甲還要大。意外地在市集旁的巷弄中發現了一家用土製燒窯烘焙的拉丁美洲餡餅(empanada),有香蕉牛奶、洋蔥奶酪等口味,外皮香酥,內餡多汁,果然吸引了不少觀光 客的青睞。

雅典的蒙納史提拉廣場

雅典除了帕特農神廟聖景之外,還有其他更多的景點等待探索。位於古城區的蒙納斯提拉奇廣場(Monastiraki Square)也是一個熱門的造訪地,這裡融合了現代與古老的魅力,周邊巷弄裡有不少動輒千年歷史以上的古蹟。古老的蒙納斯提拉奇修道院也位於廣場旁。廣場附近有跳蚤市場和骨董市集,周邊擁有豐富的傳統市場,琳瑯滿目的商品吸引著遊客與當地居民,也有很多食品攤販,有賣希臘的傳統麵包圈,還有賣堅果及熱沙炒栗子。在這片區域,你能夠感受到雅典的多元文化,品味到地道的希臘美食,尋找獨特的手工藝品。漫步於石板鋪就的小巷,發現每一處都彷彿在講述著希臘古文明的悠久歷史。