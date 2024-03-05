每隔一段時間

當我再次誤以為

現世安穩的時候

命運就會前來敲擊

我那扇脆弱的門板

以其震耳欲聾的

三短一長最強音

●

「在你的心臟和胸骨之間

出現了不該存在的東西

一般人在青春期過後

就會慢慢萎縮、消失

可是，你沒有……」

●

啊難怪

我總是如此幼稚、任性

獨自走在文明社會的邊緣

原來體內始終存在著這樣一處

青春的遺跡

中二病的實體

●

「那麼，我可以保留它嗎？」

彷彿接受了命運的委託

醫生將回答調高至最強音

企圖一棒將我打醒

或者將過去的我擊斃

「未免後患，強烈建議必須切除！」

●

於是當我走出診間時

已做好和青春告別的準備

只是仍無法想像

術後我將變得成熟穩重

像個符合實際年齡的成人嗎？

●

儘管我已從同樣的診間

走出過許多次

並且察覺

到目前為止

我所做的一切

曾罹患的病

寫下的字

都早已發生過

●

在我大哭著落地之前

在我的父母尚未相遇之前

在火熱爆炸的寒冷的另一邊

●

而就在此刻

另一邊的我也抬起了頭

望向那早已無法隱匿的所在

甚至說不清自己的心底

是否藏有怨恨

●

畢竟，我又能離開多久呢？

當我從全身麻醉的

幾行字中間醒來

回到衰朽的身體之內

我的心依然還

跳動著嗎？

那時我將會明白此刻

仍不明白的什麼嗎？

●

比如所有的樂音

都是和諧的

所有的字都在

該在的位置上

而所有的心跳

都是一致的

一致的

我的心跳

你的心跳

祂的心跳

原來即是

我們的心跳