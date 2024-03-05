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命運的敲門聲

隱匿

每隔一段時間

當我再次誤以為

現世安穩的時候

命運就會前來敲擊

我那扇脆弱的門板

以其震耳欲聾的

三短一長最強音

「在你的心臟和胸骨之間

出現了不該存在的東西

一般人在青春期過後

就會慢慢萎縮、消失

可是，你沒有……」

啊難怪

我總是如此幼稚、任性

獨自走在文明社會的邊緣

原來體內始終存在著這樣一處

青春的遺跡

中二病的實體

「那麼，我可以保留它嗎？」

彷彿接受了命運的委託

醫生將回答調高至最強音

企圖一棒將我打醒

或者將過去的我擊斃

「未免後患，強烈建議必須切除！」

於是當我走出診間時

已做好和青春告別的準備

只是仍無法想像

術後我將變得成熟穩重

像個符合實際年齡的成人嗎？

儘管我已從同樣的診間

走出過許多次

並且察覺

到目前為止

我所做的一切

曾罹患的病

寫下的字

都早已發生過

在我大哭著落地之前

在我的父母尚未相遇之前

在火熱爆炸的寒冷的另一邊

而就在此刻

另一邊的我也抬起了頭

望向那早已無法隱匿的所在

甚至說不清自己的心底

是否藏有怨恨

畢竟，我又能離開多久呢？

當我從全身麻醉的

幾行字中間醒來

回到衰朽的身體之內

我的心依然還

跳動著嗎？

那時我將會明白此刻

仍不明白的什麼嗎？

比如所有的樂音

都是和諧的

所有的字都在

該在的位置上

而所有的心跳

都是一致的

一致的

我的心跳

你的心跳

祂的心跳

原來即是

我們的心跳

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