命運的敲門聲
每隔一段時間
當我再次誤以為
現世安穩的時候
命運就會前來敲擊
我那扇脆弱的門板
以其震耳欲聾的
三短一長最強音
●
「在你的心臟和胸骨之間
出現了不該存在的東西
一般人在青春期過後
就會慢慢萎縮、消失
可是，你沒有……」
●
啊難怪
我總是如此幼稚、任性
獨自走在文明社會的邊緣
原來體內始終存在著這樣一處
青春的遺跡
中二病的實體
●
「那麼，我可以保留它嗎？」
彷彿接受了命運的委託
醫生將回答調高至最強音
企圖一棒將我打醒
或者將過去的我擊斃
「未免後患，強烈建議必須切除！」
●
於是當我走出診間時
已做好和青春告別的準備
只是仍無法想像
術後我將變得成熟穩重
像個符合實際年齡的成人嗎？
●
儘管我已從同樣的診間
走出過許多次
並且察覺
到目前為止
我所做的一切
曾罹患的病
寫下的字
都早已發生過
●
在我大哭著落地之前
在我的父母尚未相遇之前
在火熱爆炸的寒冷的另一邊
●
而就在此刻
另一邊的我也抬起了頭
望向那早已無法隱匿的所在
甚至說不清自己的心底
是否藏有怨恨
●
畢竟，我又能離開多久呢？
當我從全身麻醉的
幾行字中間醒來
回到衰朽的身體之內
我的心依然還
跳動著嗎？
那時我將會明白此刻
仍不明白的什麼嗎？
●
比如所有的樂音
都是和諧的
所有的字都在
該在的位置上
而所有的心跳
都是一致的
一致的
我的心跳
你的心跳
祂的心跳
原來即是
我們的心跳
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