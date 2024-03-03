占卜之學的原理學說來自《易經》。（圖∕123RF）

先父在世時，遇見困惑難解的問題，常用《易經》卜卦。記得最清楚的一次。是在國共內戰初起時，我們由東北遷至上海，嗣後上海時局不穩，家父不能決定是否舉家遷往台灣，抑或停留在上海。他自認甚少參與政治，自己又是位技術人員，即使中共 來臨，想來應無大礙。無法決定之下，他用《易經》卜了一個卦。他抓了一把圍棋子，分為兩堆。數了棋子數目之後，棄去一些棋子。如此重複數次之後，得到一卦，然後翻開《易經》，一面看一面想。最後決定我們應去台灣。根據後來發展，如果留在上海，以我的家世，恐怕在文化大革命時難逃被批鬥的命運。我當時只有十歲左右，並不瞭解算卦方法。可是心中對卜卦充滿好奇，認為《易經》真是一本神奇的書。

我年幼時，在父母教導之下，有了一些國學基礎。嗣後由於興趣，頗讀了一些古書。發現古人遇見疑惑難解的問題，也常以占卜決疑。占卜在中國有長遠的歴史。例如據《尚書．洪範》記載，約三千年前周武王伐紂後，向箕子請教治理天下的方法。箕子告訴武王，從大禹以來，治理天下的賢明君主都需要做到九件事（洪範九疇）。其中第七件事就是遇見疑難問題時，就應以占卜來解決疑問。中國古籍中就有不少占卜的紀錄。例如在《左傳》中除了有不少以占卜釋疑的記錄之外，我們還常讀到「遇師之臨」、「遇觀之否」之類的句子，由注釋知道，這些也都是在講《易經》上的卦象變化。可是我當時對這卦象是怎麼得來的、又怎麼變化的並不瞭解。找來《易經》一看，《易經》繫辭中寫有占卜過程：「大衍之數五十，其用四十有九。分而為二以象兩，掛一以象三……」可是文辭簡略，深奧難懂。

後來讀了一些《易經》的注疏，漸漸瞭解《易經》占卜的過程。知道《易經》中每一卦，是由六個爻所組成。每個爻可以是陰爻或是陽爻。陽爻（—）由一橫所代表，陰爻（－－） 的記號則是一橫中斷為兩部分。占卜就是讓我們一個個逐步地求得這六個爻，以成為一個卦。在占卜過程中，每個陰爻又可分為「老陰」或「少陰」。每一陽爻可以分為「老陽」或「少陽」。這種分別視占卜的過程而定。這六個爻所組成的卦叫「本卦」。但如這卦中之爻，有老陽或是老陰，因這兩種爻到了陽或陰的極點，它們會由陽變為陰，或由陰變為陽，經過這樣的變化之後，又會得到一個新的卦。這新的卦叫作原卦的「之卦」。占卜的人就由這起變化爻的爻辭，來判斷吉凶。

《易經》占卜，古人認為經過這樣的程序，能一窺冥冥之中的天機。是否真能如此我並不知道。但大多數現代的人，可能不再接受《易經》有這種「成變化而行鬼神」的力量。那麼《易經》在今日是否還值得研究？我想關於《易經》本身的研究自是無庸置疑的，因為《易經》包涵了中國文化中許多觀念的源頭：如陰陽五行、中醫理論、風水建築……等等。不讀《易經》，很難瞭解到這些觀念的來龍去脈。不知道一點占卜的學問也很難瞭解到一些古典上的記載。因此研究《易經》對於現代人而言，也有其價值的。

我自己曾試過幾次占卜。對我來說，求卦是一種內省的過程。因為《易經》卦象多半陰陽參雜，很少能肯定地告訴我們一個「是」或「否」的答案。我們充其量只能借由卦辭的觸動，使我們在自己意識裡，找到一個使自己心安理得的結論。這就是一種內省的過程。借由《易經》占卜，常能使我們達到一種很深層的內省。因為用《易經》占卜，需要經過一串很嚴肅的步驟，我們需要一個一個爻地去求六次。在這過程中，心裡必須盡量屏棄雜念。等到求得卦時，人有時會進入到一種在坐禪時才能達到的狀態。這時會忘記時間和四周環境，思想卻會特別敏銳，在尋求卦象啟示時，自己就和自己的意識、甚至於下意識，進行一種對話。這是一項值得嘗試的經驗。

這樣解釋或許還是不夠，占卜求卦的結果，有時並不全是自己心底的意念。求卦者有時確有面對超越個人的經驗。《易經》的八八六十四卦，是古人根據他們累積的經驗，把人生境遇分別為六十四種基本的情況。每占一卦是讓我們進入這六十四種基本情況之一：在這種基本情況之下，我們需要決定應該如何自處。我們所讀到的卦辭，是古人記錄他們在這環境下自處的經驗。我們看到的是古人使用的符號，想的是古人對這些符號的解釋。我們遵循的是古人的思想模式。我所面對的就不僅是我自己的下意識，而是中國文化中，自古留下來的一個模式。這或許就是心裡學家榮格（ Carl Jung ）所說的一種「原型」（Archetype），一種集體的意識。我讀了《易經》之後，發現我對榮格的理論有了更清楚的瞭解。