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「餘額不足」與「曾經多給」

陳克華

自從得到一張有悠遊卡功能的信用卡之後，我就不再單獨使用悠遊卡了。

從公車，地鐵，火車，到日常消費，一卡搞定。

但卻也從沒搞清楚，附在這張卡裡的悠遊卡的錢是如何轉入的。

直到有一天上公車卡刷不過，讀卡機顯示「餘額不足」，才明白原來這張卡還有需要「儲值」這件事。搭地鐵和在便利超商消費會「自動儲值」五百元，這也就是長久以來我從不曾「主動儲值」的原因了——誰不天天要上超商或搭地鐵呢？

但刷公車不會。

誰料今天搭公車回家時，刷卡居然又碰到「餘額不足」事件——我猛然想起我居然已有近兩周未搭地鐵或上超商！

「對不起，我得下車了……餘額不足。」

我抱著包包等乘客都上車了，拿著卡對司機說。

誰知司機把車門一關，繼續發動引擎，大聲說：「沒有關係啦，你一定也曾經多給過……」

我當場一怔。

是嗎？是這樣嗎？

我曾經搭公車多給？

我想起來我是。我的確是。

曾經常常因為身上剛好沒有十五元零錢，便直接投入二十元硬幣。

但我想司機這裡說的不是這個。

而是人生中更廣闊深遠的某樣事物。

我尋思著意味深長的這四個字：曾經多給。

短短四站，我站在司機背後的位置，車行搖晃，某種感覺抖動著脊椎，時間突然拉得好長，窗外驟雨初歇，顯得陽光燦燦。

「我真的多給過嗎？」我自問。

在錙銖必較的社會，我們對別人嚴厲苛刻著，也等同於從不放過自己。

才四站。眨眼即過。

下車時我特意回頭向司機說：謝謝。

年輕的臉戴著口罩，遮去了一半。捲髮，中等身量，雙眼皮。

白色制服長袖襯衫，白麻布手套。深藍色長褲。

四目交接，我看見他眼中滿滿的笑容和善意。

我心中又是一震。

以為我是看見了菩薩慈悲的容顏。

地鐵 超商 口罩

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