周董(左起)、施明德、野夫、楊渡合影。（圖片提供∕野夫）

1.

2024年1月15日上午，接台灣楊渡兄消息，告知施明德 先生於今日歸天。而此際，正是他八十三歲誕辰。生死皆此日，果然是神的孩子，遍歷劫難的他，得享天年而復歸父懷，不再於此濁世多逗留半刻，真是向來的決絕啊。

兩天前，他參與手創而又曾經令之神傷，且早已決意退出的政黨，再度選戰險勝。他那時漸近彌留，是合掌大笑抑或抱拳隱憂，我無法想像。但作為平生征戰的男人，他至少見證了他青春理想的大半成就，也該是「事了拂衣去」的時候。

旱季的清邁，少有的陰雲微雨，天空如一張哭喪的臉，彷彿我這半天的心情。一個男人如何勇敢且驕傲地活過他的一生——這是我長期困惑和為之激盪的問題。在他長辭之際，我重新端詳五年前我們在一起對酌暢談後的合影，我隱約看見了答案。他就是義勇兼備的一代典型，是刺客遊俠的一脈孑遺，是永遠反叛的揭竿者，更是擘畫族群以期萬世太平的深謀遠慮人。

古人說，這樣的人物——行可以為儀表，智足以決嫌疑，信可以守約，廉可以使分財，作事可法，出言可道，人傑也。

2.

我與施先生只有樽酒之緣，但對他的渴慕和致敬，卻幾乎維繫了半生。

他在金門島當士官策畫獨立聯盟武裝叛亂時，我才呱呱墜地。深牢大獄十五年刑滿，1980年代他再次在「美麗島事件」法庭上談笑風生不屑生死時，我已經是此岸嚮往自由而蠢蠢欲動的青年。他豪氣干雲的行狀滿網皆是，無需我的贅述。我平生鮮有特意想要高攀結交的名流，但對他，這位我心底真正的前輩英雄，一個以其意志影響了我半生為人的現世猛士，則一直心存嚮往。

2018年11月，我應龍應台文化基金會邀請，前往台灣獨立調研關於「轉型正義」主題時，參觀了戒嚴時代的各種恐怖遺址，也拜訪了藍綠兩營各類大佬人物。在那些我似曾相識的囚室法庭，在綠島人影全無空空蕩蕩的監獄，我寒毛倒豎獨自逡巡在那些兩岸如出一轍的鐵門鐵柵之間，幾乎所到之處都飄蕩著施明德的名字和影子，也在那些轉顧中恍惚看見了我自己的青春……

當我次日即將告別台灣時，楊渡兄告訴我，餞行晚宴將有施明德伉儷光臨，另外還有我們共同的老友，四海幫元老周董作陪。他們都是台灣轉型的參與者與見證人，且都和你一樣囹圄親歷。你所關心的話題，足以與之交流。

3.

這確實是那個冬天台北一場略顯奇異的燕聚，在著名的大來小館，先到的我們剛入座，便聽到見多識廣的老闆娘在門口驚訝地喊道——哇，施主席，您也來了。我們起身相迎，我第一次看見今晚便宴的他，竟然黑色衣褲加灰藍西服，一絲不苟地打著領結，頭戴灰色禮帽，攜夫人陳嘉君女士一起駕臨。他如此鄭重的禮儀莊重，與生俱來的領袖氣質，先自讓我慚愧不已。

大家寒暄落座，他與周董似已多年未見，他很正式也很江湖地向周董拱手道謝，周董笑曰不值一提。我窮究其故，話題拉開，原來是2006年，他發起百萬紅衫軍集聚台北開展「倒扁」運動時，需要為四面八方趕來的義民提供茶水便當。他給周董一個電話，周董次日便提著兩百萬台幣送到了他的籌款站。站上的義工需要記錄周董姓名，周董擺手笑答無須，就說一個江湖兄弟便是。

這一段逸聞我初次知道，施先生當然早已心知這筆鉅款的來歷。我對兩位大兄彼此的雲天高誼肅然起敬，我欽服這就是民國社會及古道江湖該有的神韻。

何謂奇異之宴？四海幫的周董，是眷村長大的外省青年，他們當初之所以結幫聚義，原只為抱團取暖，用以對付原地潑少的霸凌。他們多是國軍的子弟，甚至也可謂今日藍營的骨血和中堅。而施先生，是真正的本省俊傑，反抗外來黨派對本土的強據，甚至曾經旗幟鮮明的獨立選項，是他一輩子生死相許的追求。同樣，楊渡兄也是地道的本省知識分子。在戒嚴時代，他們都是反對獨裁專制的自由青年，而當進入執政的民進黨 貪腐之後，他卻一度成為馬英九 的文膽要員。這樣三位政治立場和社會身分都可能大相逕庭的男人，一位民進黨前主席，一位馬英九總統時代的文化總會秘書長，一位四海幫副幫主，在生活中卻像骨肉兄弟般親密禮敬——這正是台灣朝野無論道統和法脈，原本具足的模樣。

君子和而不同，各自的道路選擇和政治主張，往深處說，是各有各的使命和宿命。他們的前半生都在迥異的路上，挑戰不可票選的權力。因為基本的人格底色和江湖性情，他們又必將在反貪限權的路上殊途同歸。零落棲遲一杯酒啊，只有我這個真正的異鄉兄弟，在那夜更加豔羨民國的士人風度。

4.

二十六年深牢大獄，無數次的酷刑和絕食，好多回的送醫搶救和強行灌食，只有那些真正的過來人，才知道其中的苦楚和艱難。幾乎三分之一的有效生命都在鎖鏈鐐銬囚窗下度過，沒有聖徒般的理想和意志，我完全無法想像肉身該怎樣支撐。那夜的施先生，已是肝癌術後的十多年，七十八歲的他，依舊腰背挺直如當年那個謀反的士官。

雖然每一個族群都可能有這樣的苦行志士，雖然我的朋輩猶存這般慷慨悲歌相繼獲刑的勇者，但是，我深知在無法無天的末世，以身殉道的不易。千古艱難惟一死，其實真正陷身暗獄，求死都是一個難題。

1980年美麗島大審判之際，連不少同道都卸責民亂之罪，只有施明德高呼我是總指揮，請槍斃我吧。那時的蔣經國先生，也曾是殺心萌動的。好在他基督家世，特許了一批名流旁聽庭審，並召見其中的沈君山詢問觀感。沈先生深諳天心難測，戰戰兢兢如臨淵履冰，斗膽諫上曰——殺人影響國際視聽；殺人只會培養烈士；血流進土地，再也收不回來，而我們子孫還將在這塊土地上生活下去……

朝廷有這樣的大學校長，這樣一輩還敢犯顏進諫的士人；民間有施明德這般引刀成快赴難求變的死士，民國也才有主動棄權開放黨禁的總統。施明德活下來了，蔣家子孫也才真正地活了下來，那個殘民殺士的時代才從此不會再來。

不費一槍一彈而實現社會轉型，這是華族千古未有之奇蹟，遠比後來東歐的天鵝絨還要絲滑。曾經血沃的土地野草重生，那些密密麻麻有名無名的碑碣還匍匐在六張犁的墓園。1987年之後的台灣煥然一新，1990年大赦政治犯時，所有的老囚都欣然出獄，只有施明德視牢如歸，堅拒不出。因為——你們黨國沒有資格赦免，必須宣布我無罪，我才肯邁出此步。

江湖俠骨已無多。這是骨血中都滲透俠義膽氣的人傑，才有的威武不屈。他的堅持，在李登輝時代引起輿論大譁，迫使轉型過渡的腳步再次提速，民國高法真的給他宣布了無罪釋放。菩薩誓曰——地獄不空，我不成佛。西諺云——當一個人在蒙冤受罪時，就是所有人在受罪。我們何其有幸，竟然在同一個時代，親眼見證了這些在古書中才有的傳奇。

面對他被打碎的滿嘴假牙，曾經遍體鱗傷的隱痛，我舉杯問道——你還恨嗎？每一次酷刑都有具體的執行者，那些有名有姓的存在，至今多數應該還如你一樣存活，還低調沉默如每一個慈祥老叟，悄無聲息地穿行在某些菜市酒巷，他們有誰曾經向你個人致歉嗎？（上）