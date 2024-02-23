馬相伯：我是一隻狗，叫了一百年，還未把中國叫醒（下）

1937年，上海淪陷，馬相伯九十七歲，中華大地全在戰火之中，不當亡國奴，就只能一路逃難。馬相伯被家人帶著，從上海跑到武漢 ，從武漢跑到重慶，最後一直跑到越南 諒山。

1939年4月的一天，老人病了，他躺在病床上，虛弱地問道：「我們到哪裡了？這裡是中國嗎？」

家人知道老人眷戀中國，但戰亂的中國，哪裡還有一塊安靜土呢？家人只能對他說：「現在我們已到達雲南和貴州交界處，回來了。」聽到這句話，馬相伯長嘆口氣。

這一年，馬相伯九十九歲，按中國人的傳統，可以算是一百歲了。雖是戰亂年代，復旦的老師和十幾位學生依然前來為他過百歲大壽。老人示意將祝壽金拿出，全部捐給前線傷兵和難民。

他的一位新聞界學生採訪他，面對烽煙四起、山河破碎的中國，想起自己的一生，見證了這個國家民不聊生的一百年，他內心百感交集，突然泣不成聲：「我是一條狗啊，叫了一百年，也沒有把中國叫醒。」

11月4日晚，病床上的老人連日水米不進，在聽到家人說到湘北大捷時，突然掙扎著坐起來，又沉沉倒下，闔上雙眼。

臨終之前，他甚至不知道自己並未死在祖國，而是客死異國他鄉。

馬相伯活了一百歲，親歷晚清、民國、抗日三個時期，浮沉百年離亂，見證了很多當政者，包括道光、咸豐、同治、光緒、宣統，孫中山、袁世凱、蔣介石。

歷史在他身上鞭打出深深的傷口，即使他「叫了一百年還沒把中國叫醒」，但他的叫聲震動了中國人心。

歷史學家、中央研究院院士、也是天主教神父方豪，1938年在桂林得見馬相伯，「余以小先生七十歲之後生小子，謁先生於風洞山，執弟子禮。」

方豪對於馬相伯的人生有一段綜合論述，一般認為說得很透徹：

先生一生所為，一以正義、真理為依歸。先生乃反對國父孫中山先生者，然南京光復，一時頗呈紛亂之象，先生以地方耆老，出而收拾人心，社會於以安定。袁世凱任總統，對先生禮數甚重，先生欣然北上，以為可以為「民國民」謀福利 ，及袁氏稱帝之心既露，先生不屑一顧（而去）。九一八後，先生力主抗日，或又以為先生不與政府合作，及中央政策既定，先生即入贊中樞，不稍猶豫。先生為天主教世家，可遠溯至明季，幼年投身修道院，稍長入耶穌會，但當遭遇無理高壓之時，即毅然出會還俗。及其辦震旦大學也，為莘莘學子計，先生又與耶穌會合作，並慨贈龐大校地與鉅額捐款；迨耶穌會士擅改其手訂學制，學生于右任等憤而離校，先生辭職以去，並創辦「復旦」。先生早歲對教會似是叛徒，然晚年仍歸於虔誠，整理教會文獻，重譯聖經，盡忘往年耶穌會所加之種種壓迫。此余之所以謂先生一生行事，悉以真理、正義為依歸也。（下）