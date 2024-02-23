圖∕黛安

在我家，我們稱呼媽媽的父母為爺爺奶奶，而不是外公外婆。爺爺奶奶和我們住在一起，把我們兄妹四人撫養長大。

奶奶說爺爺是個膽小怕事的人。哥哥在他的一篇文章裡說爺爺「夾著尾巴做了一輩子的順民」。文革期間，父親是「右派」，母親被打成「三名三高 黑線分子」，紅衛兵來我家抄家，爺爺戰戰兢兢地一句話也不敢說，奶奶拿著馬桶刷站在門口，說：「抄家可以，如果你們抄不出什麼東西，每人要挨一馬桶刷！」這是後來奶奶告訴我的。當時我還沒有出生，正在媽媽的肚子裡。

爺爺的祖輩及兄弟都是陶工，他自己年輕時也是技術嫺熟的陶工。一天他突然被黃梅戲感召，從此學戲，闖江湖。如果爺爺真的是個膽小循規蹈矩的人，他怎麼有膽量另闢蹊徑呢？

媽媽說，爺爺工青衣，也扮老旦和彩旦，唱腔裡混著「沙味」，很有味道。想像著爺爺在舞台上細聲婉轉，碎步輕搖，愁腸百結的女子模樣，我覺得太不可思議了。因為我印象裡的爺爺都是在樣板戲裡跑龍套，連一句台詞都沒有。即使是爺爺在舞台上的這點形象也是模糊的。我清晰記得的是退休後的爺爺，他理著光頭，皮膚白皙，總是面帶微笑，長而寬的下巴突出。他是一個有風度的和善老人。

爺爺言語不多，他喜歡坐在桌邊喝茶，捧著黃煙筒吸水煙，彷彿水煙的咕嚕咕嚕聲在替他訴說心裡的話。

爺爺會自製黃豆醬。他把煮熟的黃豆攤開在篩子上，太陽出來時把豆子搬上屋頂曬，太陽下山時又把豆子搬回家。黃豆磨成醬裝進罐子後，他又搬上搬下地曬醬。他做的黃豆醬特別香。

爺爺養過兩隻麻花鴨，每天帶鴨子到我家屋後的小河裡划水，然後趕鴨子上岸回家。有一天，兩隻鴨子都跑掉了。於是爺爺又養了一隻不必下水的白番鴨。白番鴨比普通鴨子大、比鵝小，也沒有鵝的長脖子。牠下蛋的時候，總是藏在不同的隱蔽角落。爺爺帶著我到處翻找，終於在陰暗的樓梯下的草堆裡發現了許多蛋。爺爺還用電燈泡孵雞蛋 。他從菜市場買回十幾個新鮮特殊的雞蛋，放進墊有棉絮的紙盒，每天用燈泡照蛋。幾周後，小雞在蛋殼裡抽動，然後濕淋淋地鑽出來。爺爺像捧著寶貝一樣捧在手掌上，嘴巴樂開了花。

爺爺最喜歡的事情是去菜市場買菜。他一早出門，走走逛逛，遇到熟人就停下來聊聊。他看到新鮮的菜，也會蹲下來和不認識的菜農聊聊。我有時跟著爺爺一起去，更多的時候是我剛起床，他已拎著滿滿一籃子菜回來了。我奔跑過去，像小狗一樣跟他在後面。這是我最期待最快樂的時候。只見爺爺不慌不忙地放下籃子，然後把手伸進堆得高高的青菜裡，像變魔術一樣，掏出各種花樣的零食，夏天是菱角或蓮蓬或桃子，冬天是炒蠶豆或花生米，有時還有包在牛皮紙裡的燒賣或包子。爺爺每天都為我們帶來一些零食，實在沒什麼可買，也要給我們一個番茄。他看著我和姊姊、妹妹高興的樣子，便下巴翹起來，瞇瞇地笑。這也是爺爺最快樂的時候。

爺爺去世時，我入小學不久。那天噩耗傳來，家裡亂成一鍋粥。年幼懂事的妹妹趕緊跑到學校來通知我和姊姊。正值課間休息，妹妹先找到前排教室的姊姊，然後她倆到後排我的教室。我正在和同學們跳橡皮筋。姊說：「我們趕快回去，爺爺死了。」我說：「我要等請了假再回去。」姊姊和妹妹一起罵我「假積極！」這時哥哥也來了，他看到我們仨，哭著把我們擁到懷裡，說：「爺爺去世了。」他哭的樣子，彷彿家塌陷了一樣。我不明白什麼是死亡，但從哥哥悲傷的樣子我知道這是一件極其嚴重的事情。

我們兄妹四人一起回家，看見奶奶和媽媽在哭，親戚們也在哭。一個星期後，爺爺戴上黑色呢帽，穿上嶄新的深藍長大衣，躺在黑乎乎的棺材裡，被兩位伯伯和兩個舅舅抬去爺爺的老家——他出生長大的地方。於是我每天等著爺爺回家，我以為，像每年春節他回老家探親那樣，過一周他就會回來。可是一周、一個月、一年過去，爺爺再也沒有回家。我漸漸明白了什麼是死亡，死亡就是永遠不回來。

爺爺去世；爸爸被打成右派，在三百公里外的農村當農民；哥哥高中畢業，「上山下鄉」到二十華里外的農村當農民；媽媽經常隨黃梅戲劇團下鄉巡迴演出樣板戲。家裡常常是奶奶帶著我們三個上小學的女娃。家沒有塌陷，媽媽接過爺爺的菜籃，奶奶接過爺爺的罐子繼續做黃豆醬，我和姊姊接過哥哥的扁擔抬水。

與爺爺相反，奶奶生性膽大潑辣。年輕時隨爺爺一起「走碼頭」，一邊照看女兒，一邊在劇場賣茶水。她曾在風雨飄搖的船上鬥風浪，曾在刺刀下與日本鬼子周旋，曾從容不迫地與劇團幹部鬥智。紅衛兵到我家抄家時，她要用馬桶刷打紅衛兵。如奶奶常說的：「我是桅杆上的麻雀，雖小也見過風浪。」

奶奶真敢打紅衛兵？沒有。那時，站在一旁的爺爺哀求她：「你不怕，可是你的女兒攥在人家手裡。」奶奶無奈地扔下了馬桶刷。一把刀摁住了屬蛇的奶奶的七寸上。她只有在無人的時候默默流淚，然後梳亮髮髻，傲然地出現在人前。

奶奶四肢修長，脖子修長，她總是腦後圓髻緊俏，頭髮一絲不亂。六十歲時，她的視力開始衰退，後來只能看見微弱的光亮，幾乎失明。她說她的眼睛是哭瞎的。

借著那點微弱的光，奶奶把廚房收拾得一塵不染；借著那點微弱的光，奶奶湊在電視機前看電視劇，和劇中人一起哭笑。我們牽著奶奶出去散步，有時她自己也拄著拐杖摸出來看看。

後來我們長大都到了外地，哥哥在合肥買了房子，接奶奶和父母住進了大城市裡的樓房。大城市出門就是汽車，又人生地不熟的，此後奶奶幾乎足不出戶。奶奶告訴我：「莉兒，我現在就像住在枯井裡。」奶奶在向我求救呀，而我當時在美國自私地忙個人前途、忙自己的小家，對奶奶的苦悶置若罔聞。

媽媽病逝後三個月，奶奶也跟隨自己的獨生女去了。奶奶走的那天，她讓哥哥幫她洗澡搓背，洗得乾乾淨淨的。那晚奶奶穿上她最喜歡的衣服，平靜地睡下。她就這樣平安地離開了人世。那年她八十九歲。

哥哥第二天早晨起床發現奶奶走了，他馬上訂了一輛大麵包車，謊稱奶奶病重，要立即送回老家。死後火化是國家政策，哥哥不顧一切冒險地把奶奶的遺體送到了爺爺的老家，葬在爺爺身旁。這是奶奶一直的願望，她不要火化，她要土葬在爺爺身邊，陪爺爺。葬禮上，按照奶奶的遺願，哥哥照辦了當地的一切習俗，吹嗩呐、說書、請道士。那位道士說：「老人家升天成仙了。」能這樣明確地預知自己何時離世，不是神仙是什麼？

哥哥幫奶奶與幹部又周旋了一回，她老人家一定很得意。（寄自加州 ）