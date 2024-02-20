藍天中的白雲在夕陽的照映下，變化萬千。（本報系資料照片）

在我的長篇小說《寶水》裡，第一章中有一小節的題目叫「扯雲話」。小說裡寶水村的人就把聊天叫「扯雲話」。這有來由。因我豫北老家的人平日裡就把聊天叫「扯雲話」。寫這小說時老家方言在我的記憶裡被頻頻啟動，當重溫到「扯雲話」時，我的雞皮疙瘩都起來了。天馬行空，白雲蒼狗，無主題閒聊可不就是如雲一般？還有「扯」這個動詞搭上「雲」，多麼妙。

仔細琢磨琢磨，但凡是和雲能扯上的，其實都有些妙。

雲新聞

頻頻看雲是近年來的事。自到了北京，自然而然地就經常看起了雲。在這之前，我是不怎麼看雲的。因看雲似乎是很多北京人的日常，也就入鄉隨了俗。

看雲是閒事。閒事也是事。我漸漸發現，這閒事居然還是件經常能上新聞的事。順手翻一下關於雲的新聞，隔三差五，比比皆是。

某年僅四月到六月期間，我刷到的就有這麼些條：

四月二十九日：五一假期第一天，北京晴空萬里。午後，天空出現一抹七彩雲帶，畫面十分美好。

五月二十七日：震撼！北京出現大片乳狀雲。

六月四日：北京上空出現壯美放射雲，開啟周末美好的一天。

六月十日的題目是：北京的雲彩好似潑墨畫，天空如畫布，美翻了。

這天的雲確實是有些美翻了的意思，我親眼目睹為證。這天是周六，我和朋友們在通州宋莊約聚，先是在一家書店 喝咖啡 閒聊，我聊天聊得言不由衷，只因一直在留意著雲。這店是整幅的玻璃幕牆，巨大的雲在窗框裡，如畫一般。——形容漂亮的實景，就說美得像畫一樣。誇畫的時候又說，看這畫得像真的一樣。我們是不是總是這般套話？

坐著坐著，我就坐不住了，想要到這雲下。就走了出去。藍天做底，這雲美得很不真實。——雲總是不真實的，美夢一般的不真實。想要這不真實趨近於真實，就只有去盡力地靠近真實。

在真實的雲下，我拍了好些照片，後來再翻看，也還是覺得不真實。那天的雲無論大小，都有著特別隨意任性的毛邊兒，大塊雲有大毛邊兒，流蘇一樣。小塊雲有小毛邊兒，彷彿細絲。總之主打的就是一個飄逸輕盈，是再高妙的丹青手也畫不出來那個勁兒。

曾讀過一本有趣的書，叫《雲彩收集者手記》，我對照了一下裡面的描述，這種雲應該叫毛狀雲，書中說：「毛狀雲就只是簡單的、細條狀的高空雲。它能表明高空有持續不斷的風，除此之外，並不會提供其他資訊。」可能也覺出了這麼判斷卻缺點兒什麼，作者又說：「也許它們存在的意義就只是長得好看。」

每每想起這句我就想笑。好看，這就是足夠重要的意義。如果天上沒有好看的雲，那該是多麼不可想像的事啊。

雲這麼好看，卻也不妨礙它下雨。那天，我們在宋莊的街道上閒逛，走著走著雨就來了。雨來了，雲還在，太陽也還在。這就是名副其實的太陽雨了吧？淋著這雨，我們都沒有打傘。打傘會覺得辜負了這雲，也會辜負這雨，不是嗎？

還有一條新聞是六月二十八日：受雷雨雲團影響，北京天空出現濃墨般烏雲，猶如怒海生波，場面壯觀！在雷雨推進前線，還出現了弧狀積雨雲。弧狀積雨雲由外流的的冷空氣和暖濕氣流共同形成，一般是風暴降雨的前側，意味著強降雨的到來……

這天我恰好在家。烏雲也是好看的。某天下午四點多，突然烏雲滿天，打起了雷，然後就是大雨。還有大風。我家住在二十五層，從沒有在這麼高的地方看過下大雨。遙遠的天邊有亮色，中間暗的一團應該就是雨了。在明和暗的邊緣，顯見得一縷縷的雨雲綢緞一般垂下來。雨就是這麼從上往下走的麼？非常清晰。大風吹著，那雨雲還飄搖起來，如巨大的絲帶。近處，樓和樓之間，也有風挾持著一縷縷的雨雲在飄，卻是清亮的白色——這時就覺得雲更近了。簡直想扯一片下來。幾個大雷過後，明暗處便漸漸模糊，混作了一團。雲終於成了雨。

可憐的人類能怎麼描述雲彩呢

約翰．繆爾的《夏日走過山間》是我百看不厭的手邊書，出差路上總帶著。這本日記體散文集誕生於1869年，給了我極大的閱讀享受。書雖薄小，天地卻寬厚。很多語句抒情而不矯情，樸素鮮活，妙趣橫生。

如「在山間我沒見過任何真正死亡或者無趣的東西，也沒見過被製造出來的垃圾和廢品，一切都是那麼清潔純淨，充滿了聖潔的訓誡。……當我們試著單獨挑出一個事物的時候，我們發現它和宇宙中其他一切都有關聯。」

「山間的空氣讓我精神煥發，心中充滿了野生動物般的原始喜悅，讓我早上忍不住想大叫出來。」

……突然覺得這些句子被摘抄出來很是孤單可憐，脫離了語境的它們，如同離開了大山的石頭，亦如同被拋到了岸上的魚。那就止於此吧。

相較而言，把寫雲的句子摘出來似乎要好一些，是因為雲懸浮於大地之上的緣故麼？約翰．繆爾也算是一個不折不扣的雲彩收集者，他特別愛寫雲，這書中可以說處處都是雲。他很習慣用百分點來描述雲。

如六月二十二日：今天的天氣反常地多雲。除了帶來陣雨的積雨雲外，頭頂還有一片散開的薄薄的像霧的雲彩，大概占天空的百分之七十五。

六月三十日：雲彩特別地白。派勒特峰山脊頂上那些高高的松樹在綢緞般的天空映襯下就像精緻的小模型一樣。今天的雲彩平均覆蓋率在百分之二十五左右。沒有下雨。

七月二十九日那天：「明亮、清涼，令人振奮的一天。雲只覆蓋了天空百分之零點五的範圍。」

七月三十日：「雲的覆蓋率今天達到百分之二。」

關於雲，他還有很多哲思。

其中六月十二日中寫道：

「我還從沒見過造型和質地都如此結實的雲彩。幾乎每天快到中午的時候，它們就在空中飛快地生長，就像一個世界在眼前新生。它們帶著愛意在花園和森林上空盤旋，帶來舒爽的陰涼和雨滴，滋潤每個花瓣每片樹葉以健康快樂地生長。甚至可以設想這些雲本身就是植物，在陽光照射下如沐春風般醒來，越長越美麗，直到盛開後，像莓果和種子一樣散落成雨滴和冰雹，最後乾枯死去。」

七月二十三日：「中午雲中王國又顯示出讓人永遠看不厭的力與美，這美麗無論是用文字還是圖畫都無法描述。可憐的人類能怎麼描述雲彩呢？正當你盡力去描繪它們巨大閃亮的穹頂和山脊，陰影中的鴻溝和山谷，帶著羽毛般邊緣的深谷時，它們就消失了，不留下一絲痕跡。無論如何，這轉瞬即逝的雲中大山與地面上更經久的花崗岩的大山一樣巨大真實。」